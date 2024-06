Vuelta a casa por San Antonio El Chico de Mogán

El casco de Mogán celebró este jueves una nueva edición de las fiestas en honor a San Antonio El Chico en el que participaron cientos de personas, que acompañaron al santo por las calles del barrio junto a la Banda Municipal de Mogán y a los alumnos del PFAEEl Frangollo, quienes ofrecieron un brindis a los asistentes.

Casilda Sabina vive en el municipio de Antigua, en Fuerteventura, pero los 271 kilómetros que separan su casa del casco de Mogán no son un impedimento para que cada 13 de junio se plante en el pueblo a disfrutar de las fiestas de San Antonio. Este jueves le cuadró el día libre en el trabajo y llegó a Mogán por la mañana y se marcha por la noche, un viaje exprés, pero cuando no le coincide libre ella intenta coger el día para viajar a su municipio natal. «Sigo teniendo inquietud por venir cada año, porque es nuestro patrón, el que todos llevamos con orgullo allá donde vamos», comenta minutos antes de que Mogán sacase en procesión a San Antonio El Chico.

Más de mil personas acompañaron al santo por las calles del pueblo, después entonaron el ‘Canto de Los Pajaritos’ - una letra que cuenta el milagro obrado por San Antonio, que logró frenar el ataque de los pájaros a la cosecha de su padre mientras éste estaba en misa- y participaron en el reparto de 700 panes bendecidos, que representa la generosidad del Santo con las personas pobres.

Procesión de San Antonio en Mogán. / LP/DLP

Y allí estaba Casilda. Natural del barrio de Molino de Viento, lleva 30 años viviendo en la isla majorera. Y cuando no puede venir, relata casi cuando calienta las cuerdas vocales para entonar el ‘Canto de Los Pajaritos’ a San Antonio, canta los versos al santo en su casa.

En Fuerteventura nació su hija Carmen, quien junto a Casilda esperaba sentada en un banco a la sombra por que el santo saliese de la iglesia. Y junto a ellas dos, la matriarca de la familia, Erundina Segura. La abuela se casó en su juventud con Antonio Segura, ya fallecido, y precisamente por esa ausencia estas tres generaciones de una misma familia continúan asistiendo a las fiestas de San Antonio. «Él venía siempre y traía la carreta de Molino de Viento; si viviese, ahora mismo estaría por ahí cantando la canción», relata Erundina con añoranza. Las tres mujeres destacan la importancia de mantener el arraigo a las tradiciones de los pueblos.

Desde más cerca, de Valsequillo, llegó Antonio Ramírez. Tiene 70 años y participa en la fiesta desde hace seis. «Un amigo de Valsequillo me dijo que viniese a Mogán este día, que me quedaría enganchado, así que probé y desde entonces siempre venimos atraído por la canción de Los Pajaritos», señala. Pero a pesar de ser repetidor, confiesa que todavía no se sabe del todo la letra.

Procesión San Antonio en Mogán. / LP/DLP

Antes de desviar el volante hacia Mogán, Antonio y su familia iban siempre al barrio de San Antonio, en Telde, o a Santa Brígida, relata a las puertas de una iglesia en la que no pudo disfrutar de la misa porque se equivocó de hora y ya no había asientos libres. Para Antonio, la jornada continuó con una paella en el Aeroclub «como todos los años». Antonio también apela a mantener las tradiciones, sobre todo en las generaciones más jóvenes, aunque reconoce que «ellos viven la vida de otra manera».

Programación

En los actos festivos participó el grupo de gobierno municipal encabezado por Onalia Bueno, director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, y hasta siete alcaldes y representantes de una decena de municipios. Además, asistieron representantes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local y protección Civil.

Los actos continúan hasta el domingo. Hoy a partir de las 18.00 horas la calle San José será protagonista con el Tributo a Mecano y la verbena con Furia Joven y Adrián Pro DJ. Mañana el mismo espacio acoge ludopaque familiar con hinchables acuáticos, la Bajada de La Rama con La Charanga La Aldea y la Banda de Agaete y verbena con Star Music, Grupo Aguaje y DJ Cholo. Y el domingo en dos escenarios en los extremos de la calle San José actuarán 'Orquesta La Mayork', 'Maldita EGB' y 'Los Lola’ a partir de las 13.30 horas.