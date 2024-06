Marta Sánchez: «Alfredo Kraus ha sido un embajador de Canarias y España por el mundo»

La cantante y compositora española Marta Sánchez regresa a los escenarios en Gran Canaria para ofrecer uno de sus últimos shows al público canario. Lo ha hecho en el recinto cultural La Quinta en el marco de las fiestas del Pride de Gáldar. La cantante se ha mostrado feliz de regresar a la que desde hace seis años es su segunda residencia y ha adelantado que prepara «algo espacial» para su 40 aniversario en la música.

¿Qué se siente al volver a Gran Canaria?

Paso mucho tiempo en la isla porque tengo residencia tanto aquí como en Madrid, pero volver con mi nuevo show y estrenarme en Gáldar es una alegría muy grande porque es como estrenarme en casa.

Lleva a sus espaldas muchas actuaciones en la isla, y los canarios la quieren con locura…

Sí, a mí ya me gustaba Canarias hace décadas, pero me emparejé con un canarión y obviamente tengo una relación más estrecha después de seis años de noviazgo.

¿Lo imaginó alguna vez?

Nunca jamás, pero las cosas de la vida son así.

Ofreció un show en el Pride de Gáldar, ¿Cómo ve actualmente el movimiento LGTB?

Tengo muchísimos amigos y un público muy fiel desde que empecé. Fui una inspiración para ellos en mis comienzos con mi imagen y vieron en mi un referente y la relación de amor que tengo con ellos es en parte por todo esto.

¿Cómo ha cambiado el mundo desde que empezó en la música hasta ahora?

Bueno, yo voy a hacer dentro de un año y poco 40 años de carrera. En cuatro décadas han cambiado generaciones enteras de una audiencia que compra música de una manera diferente a la que empecé y tiene ventajas e inconvenientes. Hay que vivir con el cambio de las tecnologías, de las costumbres del público y la forma de escuchar música, pero como el hombre se adapta a todo, aquí estamos.

¿Qué planes tiene a futuro?

Pues ahora tengo viajes a América y conciertos en España de piano y voz y como el que estrené en Gálda,r que llamo de banda con bailarinas. Compaginaré los conciertos en estos meses y a finales y principios de año tengo contrataciones. También quiero buscar un hueco para vivir un poco y disfrutar de la familia y amigos, además de preparar algo especial para cuando llegue el 40 aniversario.

¿Puede adelantar algo de ese 40 aniversario?

No, soy muy cuidadoso y tengo secretismo con mis proyectos.

¿Ha pensado alguna fecha para su retirada, o prefiere dejar que decida el tiempo?

No he pensado en nada de eso, hasta que mi voz esté fuerte y me sienta a gusto y la música me dé más de lo que me quite no tengo pensado anunciar una retirada. Tengo 58 años y me siento muy enérgica para eso.

¿Seguirá siendo fiel a su estilo, o le gustaría probar con otro tipo de música antes de decir adiós?

He cambiado mucho de estilo, tengo mucha versatilidad a excepción de con el flamenco que me parece sagrado, y la música hindú. De resto he tocado muchos palos.

Alfredo Kraus fue un gran referente para usted. ¿Qué significó en su vida?

Era familia, el mejor amigo de mi padre antes de que yo existiera y siempre he crecido con él. Mi padrino de bautizo, desde que me echaron las aguas ya estaba presente y era mi segundo padre. Fue siempre una persona muy cariñosa con mi familia. Ha sabido llevar el arte a su máxima expresión y ser un embajador de Canarias y España por el mundo sin comparativa.

¿Qué le pareció el documental?

No lo he visto todavía. Solo los privilegiados canarios lo han podido disfrutar, los demás tendremos que esperar hasta que Televisión Española lo lance.

¿Tiene ganas de verlo?

Muchísimas.

¿Cuál ha sido su mejor y su peor experiencia en estos años que lleva dedicados a la música?

No tengo malas experiencias, son todas buenas. Me quedo con seguir con ilusión y ver que mis conciertos se llenan de gente, eso es lo más gratificante. Se da por hecho que llenas un concierto pero no es fácil, que la gente se mueva y se vista para ir a verte y tenga ilusión es un acto de generosidad que siempre, sobre todo después de la pandemia valoro muchísimo.

¿Qué ha significado la música para usted?

La música es el mayor regalo que nos hemos dado y nos hemos hecho los humanos unos a otros. No me imagino un mundo sin música, es lo que más une y lo que más nos llena de amor.

¿Cómo describiría Gran Canaria?

Como un paraíso.

¿Cuál es su lugar ideal para retirarse?

En Gran Canaria, ¿por qué no?

¿Su mejor canción?

De puño y letra, Sigo Intentando o Soy Yo.

