"Nos giramos y vimos una aleta enorme": hablan bañistas de Melenara ante la presencia de un tiburón

"Vimos una aleta enorme y salimos para afuera". Sobre las 17.00 horas de este sábado un bañista dio el aviso después de ver un tiburón rondando las aguas de la playa de Melenara en Telde. Fue entonces cuando los socorristas dieron la alarma y avisaron a los bañistas de la presencia del escualo y les dijeron que salieran, como bien marca las medidas de prevención ante la presencia de fauna marina de estas características.

Acto seguido izaron la bandera roja que prohibió el baño en el citado arenal del este de Gran Canaria.

"Me estaba bañando cuando el socorrista nos dio el aviso y nos salimos del agua. Ahí es cuando vimos que se trataba de un tiburón", afirma una niña que estaba presente ante los micrófonos de Televisión Canaria. "Nos giramos, vimos una aleta enorme, como de 20 centímetros y salimos para afuera", añadió un niño que la acompañaba.

"Sacaron la moto e inspeccionaron toda la zona. Como no vieron nada se fueron y dejaron la bandera roja", explicó también una mujer a los micrófonos de la televisión autonómica.

Efectivos de Cruz Roja alertan a los bañistas de San Agustín para que salgan del agua ante la presencia de un tiburón / LP / DLP

#GranCanaria | Cierran la playa de Melenera, en Telde, por la presencia de un tiburón en la costa#TN2Canarias pic.twitter.com/26lnmvabuR — RTVC (@RTVCes) June 15, 2024

Hasta la zona se desplazaron Policía Local, Protección Civil y Pro-Activa Canarias (empresa de socorristas responsable en este enclave y que fue la que dio la orden a los bañistas de salir del agua) que detectaron un tiburón de entre dos y tres metros de largo.

La Policía, mediante la unidad de drones, y los profesionales de salvamento con motos de agua realizaron un rastreo para localizar al animal. Durante toda la mañana de este domingo, no se dejó ver, motivo por el que pensaron que había abandonado esa zona de costa. Melenara reabrió, a las 10 horas, al baño. Pero la tranquilidad duró poco y tres horas después se descubrió de nuevo su presencia gracias a los drones. Lo que se desconoce, por ahora, es si se trata del mismo ejemplar visto el día anterior.

La aleta del tiburón avistado el sábado en Melenara / LP/DLP

"Aquí lo que hay son marrajos. Yo me he bañado con ellos. Aquí no hay tiburones. Eso no te hace nada", espetó una mujer a las cámaras de RTVC.

Misma escena el domingo

A las 15 horas, la alarma saltó en San Bartolomé de Tirajana. En la zona del Balcón de San Agustín se atisbó un ejemplar, un hecho corroborado por el personal de Cruz Roja, que inmediatamente dio la orden de cerrar la playa, una medida que estuvo activa durante todo el día aunque, pese a las tareas de monitorización, no volvió a detectarse el animal. Por ahora no se sabe si es el mismo que el visto en Telde.

Una turista graba a lo que parece un tiburón desde un hotel en la zona de San Agustín / LA PROVINCIA

#GranCanaria | Vuelven a cerrar la playa de Melenara tras avistar de nuevo al tiburón cerca del puerto de Taliarte#TN1Canarias pic.twitter.com/Z2jr52GdSn — RTVC (@RTVCes) June 16, 2024

Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana garantizan la seguridad en la playa y afirman que este lunes volverá a abrir en condiciones habituales para los usuarios. Recuerdan desde el consistorio que todos los años hay alertas de avistamiento y piden no caer en la psicosis ni en el alarmismo.

«Cada vez es más habitual en verano ver tiburones. Los animales se acercan a la costa, sobre todo, en zonas donde hay jaulas de cultivo marino y alrededor hay pescado», explica el licenciado en Ciencias del Mar, Vicente Benítez Cabrera.