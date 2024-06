Gran Canaria será destino de riesgo a corto plazo por la manifestación contra el turismo

Gran Canaria «será destino turístico de riesgo a corto plazo» porque en solo dos meses, el mercado emisor y fondos de inversión «han percibido conflictos y rechazo social en la isla a raíz de las manifestaciones del 20-A bajo el lema Canarias tiene un límite en las que el pueblo reivindicó un cambio de modelo económico basado en el turismo. Fue una de las conclusiones del debate sostenido entre dirigente del Cabildo, patronal y de operadores turísticos. Estos últimos reaccionaron alertando de que hay un "discurso demagógico que confunde a la ciudadanía" y creen que han creado confusión al meter en la misma cesta muchos problemas que no son del turismo. Acentúan que es la administración la que debe asumir la problemática social y jurídica y dar respuesta a demandas como la falta de de vivienda pública o el transporte y "no pasar el problema al turismo".

El debate sobre crecimiento y desarrollo sostenible de Gran Canaria este miércoles en el hotel Lopesan Costa Meloneras que moderó la directiva del grupo organizador, Les Roches, Susana Garrido, congregó a Pablo Linares, representante insular de Gran Canaria Turismo, José Alba, de Lopesan Group Hotel, Ángel Rivero, de Dunas Hotells y Resort, Ángel Rivero, directivo de Dunas Hotells y Resort, y la representante de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (Feth), Águeda Borges. El eje para sostener el sector radica según concluyeron en el modelo de sostenibilidad y la adaptación a nuevas tecnolgías como la Inteligencia Artificiañl.

Marruecos y vivienda vacacional

Entre otras, los ponentes avisaron que los inversores se irán donde ven interés como Marruecos o Turquía o Caribe. Reclaman que sea la administración la que de repuesta a la problemática real social, como la falta de vivienda. Se posicionaron con un "no" rotundo a otra moratoria . En el debate, dejan claro la falta de formación especializada y plantearon un cambio de modelo porque el actual "no es atractivo para las nuevas generaciones". Igualmente, respecto a la vivienda vacacional el dirigente del grupo Dunas afirmo que "vino para quedarse en la ciudad y debemos adaptarnos a lo que viene, como si es Anabel Pantoja". Consensuaron el eje para sostener el sector radica en el modelo de sostenibilidad y la adaptación a nuevas tecnolgías como la Inteligencia Artificial. Respecto a la marca destino Gran Canaria coincidieron en que hay que mantener el sello de sol y playa pero adaptarla.

Rivero afirmó respecto a la manifestación convocada por la sociedad grancanaria por un cambio de modelo ha tenido repercusión y "en estos dos meses se ha hecho bastante daño". Adelantó que las reservas de los turoperadores no se han resentido en la isla "y van bien este verano así como las de 2025", en el que ya se esperan cifras récord. Pero alertó de que las consecuencias de estas manifestaciones "no se verán a corto plazo pero sí a medio: en 2026 prevemos un ciclo sin tanto crecimiento y la UE solicitará pagos europeos". Subrayó que los mercados emisores ya han tomado estas manifestaciones como como "señal de alarma de Gran Canaria y no cabe duda de que que no ha hecho bien". Recuerda que el turismo "es la industria principal de Gran Canaria y que hay hay que tomar medidas, pero no contrarias a la industria turística". Entre otras, puntualizó que es un sector que "da puestos de trabajo". Está de acuerdo con que "hay que tomar una serie de medidas, pero en mayor parte corresponden a las administraciones, como los ayuntamientos, que tienen que disponer suelo residencial para que se construyan edificios para la sociedad general".

Turismofobia

El directivo de Lopesan que la "turismofobia" es peligrosa en cuanto "el canario nunca ha tenido problemas con el turista" y se remitió al problema de la vivienda vacacional "que han querido extrapolar a la zona turística y se tuvo que frenar". Reclama y requiere una mayor seguridad jurídica y la intervención de la administración". Alegó que este asunto "no debe irse de la mano" y que los "discursos demagógicos son los que confunden a la población" aludiendo a "varios sectores como los promotores" sin citarlos. Puso como ejemplo que "la ley ha llevado al cierre de un hotel que hoy se ha convertido en un gueto" Por ello exige la la actuación de las administraciones canarias así como la seguridad jurídica para "desinflar estos fenómenos".

La directiva de la FETH también alertó del peligro de las manifestaciones porque "han metido en la misma cesta problemas muy diferentes que no puede absorber el turismo. Se identifica al turismo, pero dentro de la problemática subyacen la falta de vivienda social o el transporte. Indicó que la industria turística no es inocua y que hay que tratar de disminuir esta "huella". Afirmó que "hay soluciones para determinadas cuestiones que están en esta línea de problemas en los que, desde luego, podemos colaborar, queremos colaborar y queremos ser parte de esas soluciones”.

Cambio de modelo de formación

Respecto a la falta de mano de obra especializada, el portavoz cabildicio indicó que se trata de un reto dificil por cuanto el perfil d las nuevas generaciones no busca una profesión relacionada con este sector y apeló al sector a "hacerlo más atractivo". El portavoz de Lopesan asumió que se se ven ante una "situación complicada" por la carencia de demandantes de empleo y sugirió un cambio en el modelo formativo. Declaró que el personal base de contacto es fundamental a la hora de transmitir nuestros valores y es un buena forma de captar y retener al turista".

Todos los ponentes coincidieron en que la sostenibilidad y las nuevas tecnologías son el eje fundamental para el turismo y los ponentes del sector mostraron un no rotundo a una nueva moratoria turística "por las malas experiencias anteriores, expresó la portavoz de la patronal turística, argumentando que "no han dado fruto y se ve claramente en como se aceleraron forzadamenre los ritmos". Opina que la capacidad de carga "hay que analizarla de forma distinta".

Gruñeiro indicó por su parte que "en Gran Canaria hemos vivido mucho del destino de sol y playa. Esto nos ha dejado llevar y creíamos que esto no iba a cambiar y las cosas están cambiando. Entonces la oferta de ocio y entretenimiento cada vez está abriéndose más, pero con un éxito moderado ya que tiene que estar asociada toda la parte privada y la parte pública. Creo que lo tenemos todo, tenemos una infraestructura para acoger muchos congresos de relevancia y esto es lo que se tendría que trabajar”.

Suscríbete para seguir leyendo