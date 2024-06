¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? Una isla en víspera de fuegos y hogueras

El puente de San Juán trae a muchos de los municipios de la isla fiestas relacionadas con esta noche, en la que las hogueras y las brujas son protagonistas. Sin embargo destacan otras muchas actividades como ferias de kilómetro cero o la noche romántica de Tejeda entre otras actividades.

Playa de Mogán volverá a ser punto de referencia para las personas que desean celebrar la víspera de San Juan con las actividades programadas por el Ayuntamiento a partir de las 21.00 horas. En la zona de ‘La Puntilla’ se realizará el popular asadero de piñas y, de forma paralela, el Área de Danza de Mogán ofrecerá un espectáculo en la arena. A continuación habrá música con el DJ Aitor Cruz y se procederá al encendido de la gran hoguera de San Juan, que precederá a la exhibición de fuegos artificiales. La fiesta seguirá con el Grupo Arena y el DJ. El Ayuntamiento recuerda la prohibición de realizar hogueras o fogatas en todo el municipio por el alto riesgo de incendios.

Tejeda

Tejeda vivirá este sábado una nueva edición de La Noche Romántica de Tejeda, una noche bajo las estrellas’. La música inundará las calles a partir de las 19:00h de la mano de la 101 Brass Band; después Raúl Ravelo ofrecerá el taller ‘Compartida, la risa es más’ y al anochecer llegará el turno del teatro de sombras con la propuesta escénica ‘Leyendas de Luz’. Cerca de las 23.00 horas se proyectará un ‘Videomapping’ en la Plaza del Mirador del Ayuntamiento, una creación que dará paso a uno de los momentos más esperados: ‘El Beso Más Bonito del Mundo’. Además, Astroeduca ofrecerá un taller de astronomía , Mara Pérez deleitará al público asistente con su espectáculo ‘Más Bonita Que Ninguna’,y la noche terminará con ‘Kilombo improvisado’.

Una isla en víspera de fuegos y hogueras / LP/DLP

El Centro Cultural de Maspalomas celebra esta tarde el programa cinematográfico ‘La noche más corta’, en la que se proyectarán los seis mejores cortometrajes españoles que han participado en la última edición de los Premios Fugaz: Céntrico, Tumbas vecinas , La reina del pop, La gran obra, La compañía y To bird or not to bird. También arrancan hoy a las 21.00 horas la fiestas de Juan Grande con el pregón de Alicia Monzón Guerra, y la actividad se traslada a Playa del Inglés el domingo a partir de las 20.30 horas para celebrar San Juan con un pasacalles y batucada que partirá del Anexo II hasta el escenario principal situado en la playa. A las 21:00h comenzará el ritmo con ¡Qué Chimba! y la Orquesta Star Music que darán paso una performance en la arena. A las 00:00 habrá un espectáculo de fuegos artificiales y arrancará sesión de música que servirá DJ Jonay BJ. También el domingo el pubelo de Fataga inicia las Fiestas del Albaricoque con el pregón de Rafael González ‘Feluco’, a las 20:00 horas.

Como cada año cuando se acerca la noche de San Juan, la Casa del Terror vuelve a Vecindario, este año estará abierta en el Ateneo Municipal del 24 al 29 de junio, en la que cerca de cien personas voluntarias se encargan de asustar a todos los visitantes.

La Plaza de Santiago acoge mañana a partir de las 19.00 horas la noche de vinos y pinchos a dos, tres y cuatro euros en el marco de la octava edición a octava edición de ‘Joyas enológicas’ dentro del VIII certamen insular de vinos de Gran Canaria. Por otro lado, la Sala del Sábor de las Casas Consistoriales expone la muestra de pintura y escultura ‘Arqueología Galáctica’, de Fernando Miñarro Mena, arquitecto que ha expuesto en diferentes ciudades del Archipiélago y que afronta en Gáldar su primera muestra en Gran Canaria. La exposición permanecerá abierta hasta el 24 de junio en horario: el lunes de 08:00 a 14:30 horas, viernes de 8:00 a 19:30 horas y sábado y domingo de 10:00 a 18:00 horas. Además, la Playa de Sardina celebra la Noche de San Juan con música, fuegos artificiales acuáticos y aéreos y la izada de Bandera Azul por octavo verano consecutivo. La noche empezará con un pasacalles a partir de las 22.00 horas y continuará con la actuación de Línea DJ a las 23.00 horas. A las 23.45 horas tendrá lugar la izada de la Bandera Azul y con la medianoche llegarán los tradicionales fuegos artificiales acuáticos y aéreos. Por otro lado, el coro de la Orquesta Comunitaria Gran Canaria actúa hoy a las 20.00 horas en el Santuario de Santiago Apóstol.

El parque de San Juan acoge esta noche a partir de las 21:30 horas el Arucas Mola Fest, que llega por primera vez al municipio. El festival será totalmente gratuito y el artista invitado en esta primera edición será el cantante dominicano Henry Méndez, conocido por temas como Rayos de Sol, Mi Reina o El Tiburón. Junto a él, estarán otros artistas como: Los Aseres, el DJ valenciano Seaquake, la DJ grancanaria Carla CÍas, y entre otros. Además, habrá puesto de brilli-brilli y otras sorpresas. Arucas Mola Fest es el primer evento enfocado a los jóvenes de la isla, puesto que se ha elegido ese dÍa coincidiendo con el fin del perÍodo de exámenes y las fiestas de San Juan. También hoy se celebra el Festival de Gimnasia Piedra y Flor a las 17 horas en el pabellón municipal, y durante todo el día habrá una exposición de puzles en La Heredad. A las 11 horas se dará a conocer el I Premio de Novela Negra Alexis Ravelo en el Centro Municipal de Cultura. Por otro lado, también en el marco de las fiestas en honor a San Juan, el Parque de las Flores acogerá la Feria Km.0 Gran Canaria el sábado y el domingo entre las 09:00 y las 14:00 horas. Contará con la participación de 40 productores.

Este domingo en el marco de las fiestas patronales de San Pedro de La Atalaya, Guía organiza una Feria Empresarial y Deportiva en la Plaza de San Pedro de 10.00 a 18.00. Habrá espectáculos musicales, destacando a King África.

Los más pequeños podrán disfrutar hoy viernes en Los Corralillos a partir de las 17.30 y los adultos a las 19:00 horas del tradicional descamisá de piñas y asadero. A las 21:00, verbena popular . El día grande será el sábado con la Romería Ofrenda en honor a San Juan Bautista. Parte a las 19:30 desde El Lomo hasta la plaza de San Juan. Tras finalizar, a las 21:30, verbena. El domingo, ludoparque acuático en la plaza. A las 14:00, verbena del solajero con Yeray Socorro, y agua para refrescar. A las 17:00, carrera de carretones en la calle Murillo.

Desde hoy y hasta al 30 de junio, Ingenio celebra las Fiestas en Honor a San Pedro y San Pablo. Hoy, XII Festival AC Susurros Isleños a las 20.30 horas en la plaza de La Candelaria. Con una escenografía que recrea el interior de una panadería, «Sustento» se convertirá en un homenaje al oficio de la panadería. Mañana torneo de zanga y a las 21.00 horas en la Plaza de La Candelaria se celebra el concierto ‘Embrujo’ de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, con entrada gratuita. El domingo a partir de las 20.30 horas, la Iglesia de La Candelaria acoge el concierto Memvus, con la participación de 70 artistas; entrada gratuita. Por otro lado, con motivo de la conmemoración del Mes del Orgullo, la Sala de Lectura del Centro Cívico de Carrizal presenta una nueva exposición bibliográfica denominada ‘Lecturas Orgullosas’. La exposición, que se podrá visitar de 8:00 a 19:30 horas, reúne más de 80 libros para todas las edades.

Las fiestas patronales de San Juan centran este fin de semana la oferta de actividades en Telde. Esta noche se presentará la obra Hacedor de arte, de Máximo Riol, a las 20.00 horas en el Círculo Cultural de Telde, y a las 21.00 horas, en la plaza de San Juan, Actuará Maestro Florido, a quien le seguirá un concierto de Bamboleo. Mañana, la fiesta comenzará desde las 9.00 horas con el torneo escolar de ajedrez, la I Copa de Barquillos de Vela Latina que partirá desde Taliarte a las 10.00 horas, títeres (12.00 horas), la romería, entre el parque Franchy Roca y San Juan (18.30 horas) y conciertos de agrupaciones folclóricas. En la víspera del día grande, la plaza de San Juan y alrededores se llenarán de actividades de 9.00 a 13.00 horas con ajedrez, ciclismo, una feria de artesanía y empresarial y un ludoparque, que volverá a abrir por la tarde. A las 22.00 horas, Melenara celebra su tradicional paseo de Los Mechones y media hora más tarde se encenderá la hoguera de San Juan, para dar paso a un espectáculo cromático que sustituye los fuegos artificiales. Para esta noche, El Ayuntamiento refuerza su servicio de guaguas entre el parque Arnao y la playa de Melenara: el servicio especial comenzará a las 20.00 horas desde el parque y la guagua de refuerzo hará viajes continuados hasta la costa. Asimismo, la última saldrá desde la playa a las 00.45 horas, con dirección al casco de la ciudad. Finalmente, el lunes se sumarán a las actividades de la plaza una feria de gando y los juegos tradicionales.

El pueblo de Tasarte también celebra las fiestas en honor a San Juan Bautista. Esta tarde a partir de las 19.00 horas el edificio de usos múltiples acoge la escala en Hi-Fi a cargo del grupo ‘Con Ganas de Vivir’ y la actuación del grupo Mariachi Sol Canario. Mañana a partir de las 11.00 horas en el campo de fútbol habrá una exhibición de carretones y coches clásicos y a partir de las 23.00 horas la plaza de San Juan celebra una verbena con los grupos Guaguanco y Son Aldea. El domingo a las 12.00 horas repique de campanas en la plaza de San Juan, a las 18.00 horas partido de fútbol, a las 19.00 horas Bajada de la Rama con la Banda Isleña con salida desde El Llano, y a las 00.00 en la plaza verbena con ‘Nueva Impresión y Yeray Socorro’. Ya el 24, día de San Juan, a partir de las o5:00 horas, salida desde la plaza San Juan de la Diana Floreada que recorrerá las calles del barrio y a las 11:00 horas, en la iglesia de San Juan, solemne función religiosa y procesión del santo por las calles del barrio. Las fiestas finalizarán con la actuación de Yeray Rodríguez a partir de las 18:00 horas en el edificio de usos múltiples.

Hoy a las 20.00 horas la Iglesia parroquial de Santa Brígida acoge ‘Armonías del Siglo de Oro: la música que Inspiró a Cervantes’. Por su parte, este sábado a las 18:00 horas, el Centro Cultural de Santa Brígida será escenario de una representación de títeres titulada ‘Arminda y el ataque del corsario’, basada en el libro homónimo de Alexis Ravelo. Por otro lado, el sábado a las 20.15 horas la Iglesia de Santa Brígida acoge ‘LUX’ en un repertorio repleto de sensibilidad cuyo programa incluye dos piezas maestras del repertorio sacro en versión para coro, solistas y grupo de cámara, en conmemoración del tercer aniversario de la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria.

Tenteniguada celebra este domingo su tradicional fiesta de brujas. Un espectáculo en el que los vecinos se unen para recrear una leyenda urbana sobre la noche de San Juan en el municipio. De este modo, el domingo a las 12.00 horas será el repique de campanas, mientras que a las 18.00 horas será la caracoleada y quema de las hogueras autorizadas. A las 00.00 horas, comenzará el espectáculo y media hora después, espesctáculo de pirotecnia. El lunes será la fiesta de ganado a partir de las 9.30 horas, seguida de la misa y procesión a partir e las 12.00 horas. A las 14.30 horas, habrá un almuerzo popular.

El Auditorio de Teror presenta el sábado a las 20:30 horas, el espectáculo ‘Luna’, un viaje sensorial donde la danza, la música y la prosa se fusionan para dar luz a una de las obsesiones de Lorca: la Luna. Las entradas están a la venta y tienen un coste de ocho euros.