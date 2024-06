Antonio Morales: «Es inaceptable que se hable de bonificar a Cataluña y se cuestionen 150 millones para acoger a menores migrantes»

Presume de que la estabilidad de nueves años de gobierno NC-PSOE es lo que ha permitido los avances en Gran Canaria. ¿Qué motivos tiene para hacer esa afirmación? ¿Estamos mejor o peor que antes?

La estabilidad frente a las polarizaciones de otras instituciones o momentos permite dar continuidad a un proyecto de trabajo, armar un modelo de isla y hacerlo llegar a la sociedad. No es casualidad que este sea el único momento de la historia de este Cabildo en democracia en el que se haya elegido al mismo presidente durante tres mandatos, así que la ciudadanía refrenda nuestro modelo de isla. Sin duda estamos mejor que hace diez años: a octubre de 2023, la renta de hogares es de 12.000 euros frente a 11.600 de la siguiente isla y estamos en indicadores anteriores a la crisis de 2008 con un aumento de un 9% en empleo femenino y un 6% en ocupación, y desempleo en torno a un 15%. Además, lideramos la penetración de energía limpia, la soberanía alimentaria, la seguridad hídrica, somos la isla con mayores indicadores en acuicultura y diversificamos con el sector audiovisual. Pero no tenemos que darnos por satisfechos, pues hay un sector que tiene dificultades para llegar a final de mes, pero está claro que sin esta propuesta de diversificación económica la situación sería mucho peor.

Pero la ciudadanía percibe un modelo de desarrollo agotado. ¿Cómo transitar hacia un modelo más sostenible? El 20A no le cogió por sorpresa.

En Canarias hay un problema de base que tiene que ver con la incapacidad de las instituciones públicas, por ejemplo del Gobierno de Canarias en materia de vivienda, pues muchas personas tienen dificultades para acceder a una casa. Y en Gran Canaria la movilización social, que fue menor que en otras islas, tiene más que ver con eso que con un modelo turístico invasivo en el territorio porque la isla solo ha crecido un 1% en diez años y no se ha construido un macrohotel en 20, así que el descontento de la ciudadanía no puede ser por eso. Aquí hemos defendido que el éxito turístico no puede estar basado en un crecimiento infinito y hemos desarrollado una política de protección de espacios naturales. El modelo de desarrollo sostenible iniciado hace nueve años está dando resultados.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, en su despacho de la Casa Palacio. / Andrés Cruz

¿Dónde pone el techo?

La realidad de Gran Canaria es distinta al resto de islas. En muchas ocasiones hemos defendido que lo más importante es que se genere más gasto en la isla y que la estancia media sea más larga y nos dieron bofetones con el argumento de que Tenerife tenía dos millones de turistas más, pero eso no significa una mayor renta per cápita ni mejores indicadores de empleo. Aquí estamos en poco más de cuatro millones de turistas sostenido en los últimos diez años, no como Lanzarote o Fuerteventura que han crecido más de un 150%.

¿Y qué hace el Cabildo para lograrlo?

Trabajar de manera coordinada con el sector. El Plan Insular de Ordenación establece un crecimiento regulado basado en la rehabilitación de los espacios, y en eso se ha hecho un esfuerzo importante tras la pandemia. Nosotros trabajamos en una propuesta de diversificación turística ligada a los eventos deportivos, culturales o el turismo de naturaleza y estas políticas se están notando porque en este momento el sector turístico de Gran Canaria recauda un 30% más sin que se haya producido un aumento del número de visitantes.

El Cabildo ya estudia limitaciones como la implantación de una guagua lanzadera para llegar al Roque Nublo. ¿Habrá una tasa?

Matizo que la propuesta de poner en marcha la lanzadera estaba prevista mucho antes del 20A. Todavía no tenemos los resultados del estudio de capacidad de carga para saber cuántas personas podrán subir cada día, pero esta semana tuvimos una reunión con Global y el Ayuntamiento de Tejeda para primero solucionar el problema del tráfico y el acceso y luego veremos qué pasa. Lo que sí tenemos claro es que no vamos a cortarnos a la hora de establecer una tasa de acceso en aquellos espacios naturales en que se pueda implantar, y además seguimos demandando una ecotasa turística para toda Canarias.

Esta semana los operadores turísticos advirtieron de que Gran Canaria será un destino turístico de riesgo a corto plazo porque el mercado emisor ha percibido rechazo social. ¿Cree que es un riesgo real?

Me parece una afirmación alarmista con la que estoy en total desacuerdo. Además, si hubiese sectores que rechazan el turismo, no me parece que Gran Canaria sea la isla que más rechazo ha manifestado.

Habla de diversificación y nuevos mercados turísticos. ¿Cómo es posible que el Siam Park lleve 10 años sin construirse cuando todas las administraciones están a favor?

A veces se culpabiliza a la administración pública de ralentizar las propuestas, pero detrás de esto lo que ha habido es un enfrentamiento entre empresarios que ha impedido que este parque se desarrollase.

El Consejo Consultivo ha rechazado la reclamación de 122 millones de Loro Parque y parece que el asunto volverá al Supremo. ¿Qué le parece?

Era lo más lógico. Desde luego esa reclamación lo que no hace es acercar posiciones entre la Administración y la empresa que hace la propuesta.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, en los jardines de la Casa Palacio. / Andrés Cruz

Hablemos de inmigración. Hace unas semanas reclamó al Gobierno central el reparto urgente de menores migrantes entre comunidades y también lo hicieron Save The Children, Unicef y Acnur. ¿Cómo describe la situación en la isla?

Existe un absoluto desprecio de la Unión Europea, de los partidos mayoritarios del Gobierno de España y del PP a Canarias con esta situación. Es inadmisible que se hable de bonificar a Cataluña y se cuestione aportar 150 millones de euros para hacer frente al coste de la acogida de menores migrantes en las islas. Eso no se produce en territorios como Cataluña o País Vasco, solo se produce en Canarias. El ninguneo es total. Y es increíble que el PP desprecie la posibilidad de llegar a un acuerdo para acoger de manera solidaria a los menores que llegan a Canarias. Es inadmisible que tengamos casi 6.000 menores, y casi 4.000 en Gran Canaria, y que nadie sea consciente de la necesidad de aprobar el procedimiento necesario para obligar al reparto entre comunidades. Todo el mundo intenta salvar sus posiciones sin mirar de manera objetiva la situación que viven los menores, desprotegidos, con un trato inhumano y con una Administración pública canaria obligada a soportar una situación insolidaria.

Dos incidentes en Telde y esta misma semana siete heridos en un centro de menores en Santa Lucía de Tirajana. ¿Se está convirtiendo el colapso en una bomba de relojería para Gran Canaria?

Detrás de todo esto se produce una situación de indefensión y de inseguridad primero para los menores que luego se traslada al conjunto de la ciudadanía. Se establece una percepción que muchas veces está manipulada por organizaciones políticas y otras que responden a la realidad, pues los centros están saturados y no disponen de los profesionales para atenderlos de manera adecuada y no hay programas formativos. Y por supuesto que esa situación desbordada puede generar conflictos sociales, como lo que genera que estos chicos cuando cumplen 18 años se quedan en la calle y se convierten en personas sin techo y sin futuro. ¿Por qué el Gobierno central y Europa obligan a Canarias a vivir esa situación? Es una injusticia, primero con los menores, que quedan absolutamente desprotegidos y por tanto se vulneran los derechos humanos, y luego con Canarias.

El Gobierno canario desplegará carpas.

Eso no es una solución. Es una barbaridad que estemos hablando de montar campamentos para atender de manera precaria a los menores migrantes cuando el Estado tiene que dar un golpe sobre la mesa y legislar cuanto antes y no seguir dilatando esta situación. Es una enorme irresponsabilidad del Gobierno, de Europa y del PP que de manera insolidaria utiliza esta situación como una manera de seguir enfrentándose al PSOE.

Movilidad. El consejero Pablo Rodríguez afirmó esta semana que el tren se podrá licitar antes de 2027 y que esa licitación dependerá del éxito que tenga el Cabildo recibiendo o no fondos europeos. ¿En qué punto estamos y cuándo veremos el inicio de la obra?

Agradezco que todas las instituciones estemos remando en el mismo sentido. Nosotros ya tenemos en el presupuesto 16 millones para las expropiaciones y eso es una manera de empezar ya el proyecto del tren. Hemos solicitado una subvención a Europa para empezar una fase del tren, pero no solo depende del dinero de Europa, depende también del dinero del Estado español y por eso hemos creado una comisión de trabajo con el ministerio de Óscar Puente para buscar fórmulas de financiación y ejecución de la obra. Estamos confiados en que podamos empezar la obra en este mandato, pero no puedo aventurar ninguna fecha.

Hace un año solicitó la declaración de impacto ambiental, ¿por qué tarda tanto?

Es una obra compleja, pero la tendremos en los próximos meses.

Ha salido a información pública el proyecto de acondicionamiento de la presa de Chira. ¿Cómo va la obra de Salto de Chira? Ha dicho que el agua entrará en las presas a principios de 2025, ¿vamos a tiempo?

La desaladora ya está terminada y se está trabajando en la red de impulsión; la obra está cumpliendo todos los plazos y estamos muy esperanzados en que el agua entre en las presas durante 2025. Todo apunta a que en 2030 vamos a tener un 60% de energías limpias y Salto de Chira es un instrumento absolutamente imprescindible para eso. Hay dos datos importantes en los que no insistimos mucho: primero su importancia para garantizar el agua en la cumbre y segundo para garantizar la seguridad frente a una situación de emergencia como la que se pueda producir con un cero energético. Con Salto de Chira en funcionamiento no tendríamos ese cero porque automáticamente la central entraría en producción.

Ha afirmado que Gran Canaria no va a permitir que la energía que genere la central se traspase a otras islas. ¿Por qué?

Porque no nos va a sobrar; para desprendernos de los combustibles fósiles vamos a necesitar toda la energía eólica y fotovoltaica que producimos, además del almacenamiento de la central. Pero es que si nos sobrase, nuestra idea es seguir avanzando en la producción de combustibles ligados a la aviación o la producción de hidrógeno. Por tanto, no nos van a sobrar. Por otra parte todos los territorios deben hacer lo mismo que Gran Canaria porque dar paso a las energías limpias también supone sacrificio.

Precisamente esta mañana [por el viernes] el consejero Hernández Zapata anunció que Canarias completará antes de final de año la potencia del concurso exprés. ¿Qué le parece?

El concurso exprés está ahí como alternativa a si se produce un cero energético, no es un complemento a la producción que en estos momentos realiza el operador. Pero insisto: en Gran Canaria con Salto de Chira ya no necesitamos ese concurso exprés.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, junto al cuadro de la primera Corporación ubicado en los pasillos de la Casa Palacio. / Andrés Cruz

Gran Canaria será el primer territorio español en poner en marcha la eólica marina. ¿Qué cree que supondrá?

Supondrá oportunidades extraordinarias para el sector naval, para generar pequeñas y medianas empresas en torno a la penetración de las renovables y es una oportunidad de generar inversiones y participación social en las energías limpias. Pero fundamentalmente nos hará ser la primera isla de esta dimensión en el mundo que no va depender de los combustibles fósiles.

Dreamland. Apostó por ese proyecto pero han surgido dificultades entre los socios. ¿Cree que está en condiciones de salir adelante?

Para el sector audiovisual tenemos un camino trazado que ha conseguido generar mucho empleo en la isla, posicionarnos como un lugar atractivo y generar infraestructuras como los platós, que complementaremos con un plató de vanguardia en España. Si además se incorpora una propuesta como Dreamland sería complementar y ampliar las posibilidades, pero si no lo fuera nosotros seguiremos con nuestra hoja de ruta.

Miremos a Europa tras el 9J ¿cómo ve los próximos años?

La ciudadanía, las instituciones y la democracia necesitan estabilidad. Es absolutamente necesario que se rompa el enfrentamiento. Que los ciudadanos perciban que tienen problemas con la vivienda o para llegar a final de mes y no se les dé respuesta es un caldo de cultivo para la extrema derecha. Desde hace 15 años digo que viene la peste negra, y está llegando. Y lo increíble es que veamos países que vivieron un daño tremendo, como Alemania, donde la extrema derecha ya es segunda fuerza. En general, la crispación de los últimos años es altamente preocupante y profundamente irresponsable pues solo hay señores mirándose a sí mismos y frente a los soluciones nos muestran un ego sin techo, y eso genera un enorme desapego.

¿Qué balance hace de los resultados de las europeas para su NC? ¿Fue buena idea concurrir con Sumar?

Medir los datos de las elecciones europeas y trasladarlos a resultados que condicionan a las organizaciones políticas no tiene sentido cuando se ha producido más de un 60% de abstención, y eso es lo que debemos analizar. Por qué los hombres y mujeres miran a otro lado cuando se habla de Europa. Y eso solo se explica en que en estos mementos hay una profunda crisis social y económica a la que no se está dando respuesta. Así que no me preocupa si con un 40% de participación votaron a uno u otro partido, sino el 60% que no votó.

¿Qué opina de la rebelión de alcaldes de NC que piden una renovación de los líderes del partido?

Creo que se ha entendido mal y no tiene nada que ver con los resultados en las europeas porque, insisto, no se pueden medir los resultados de las elecciones y trasladarlo a un resultado autonómico.

¿Entonces a qué responde?

En un estado democrático los partidos ocupan un lugar fundamental y como cualquier otra institución debe funcionar de manera democrática. Y no hay nada más democrático que sentarse a dialogar sobre cualquier asunto, entre ellos la renovación. Ahora bien, el mensaje que traslado a las personas que todo el tiempo están planteando una renovación es que se debe hacer de manera sosegada y con generosidad, pues eso es legítimo, pero se debe hacer de tal manera que no se genere una quiebra y un enfrentamiento que impida en diálogo y que fracture a una organización que es absolutamente necesaria para Canarias.

¿Considera que NC ha quebrado?

No, pero se puede producir si al final no se establece un marco de diálogo.

¿A favor o en contra de esa renovación?

Estoy a disposición de los que plantean la renovación y de los que están al otro lado para decidir cómo realizarla. Pero yo no puedo estar en contra de que se proponga hablar de renovación dentro de una organización política.

¿Cree que Román Rodríguez o Carmelo Ramírez deben dar un paso a un lado?

No me corresponde a mi decirlo. Debe ser la organización la que tome esa decisión.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, en su despacho de la Casa Palacio. / Andrés Cruz

¿Se considera usted uno de esos líderes susceptibles de ser renovados?

Nunca me he sentido cuestionado por nadie ni me lo han planteado. Yo mismo tengo claro cuándo se cumplirá mi etapa en la función pública.

¿Cuándo?

Yo lo tengo claro.

Usted ha dicho que este sería su último mandato en el Cabildo, pero de celebrarse un congreso ¿qué pasaría si Román Rodríguez deja de ser el líder de NC? ¿Se ve repitiendo en el Cabildo o como candidato al Gobierno de Canarias?

No tengo más ambición política que la de terminar mis años de servicio público en el Cabildo de Gran Canaria.

Termino. ¿Qué retos tiene para este segundo año de mandato?

Seguir con el modelo de isla sostenible sobre tres pilares fundamentales: romper la dependencia de los combustibles fósiles, garantizar la seguridad hídrica y avanzar en soberanía alimentaria, y ahí hemos caminando bastante porque hoy el 60% de las papas que se consumen se producen en la isla, el 72% de las hortalizas, el 80% de los huevos y el 50% de la fruta. También diversificar la economía y mantener la marca Gran Canaria en un nivel de calidad cuando hablamos del mundial de fútbol que perseguimos; y destinar una partida de 69 millones en un plan de 50 obras emblemáticas en los municipios que daremos a conocer próximamente.