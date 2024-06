La calima fastidia las vacaciones de una peninsular en Canarias: "No pienso volver"

Entre los meses de diciembre de 2023 y febrero de 2024, Canarias registró el invierno más cálido desde 1961 con una media de 17,7º C, temperaturas anormales en esta época del año, ya que supuso estar 2,5ºC por encima de lo habitual. Estos meses estuvieron marcados por la presencia constante de calima y la escasez de precipitaciones. Una tónica meteorológica que, según ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) seguirá presente en las Islas, que apunta a ser "más cálido de lo normal", según han señalado los meteorólogos.

Eso no quita para que muchas personas aprovechen sus vacaciones para huir de su rutina diaria y por ello quieren que sean de la mejor forma posible. Por ello escogen Canarias, que también sigue batiendo récords de llegada de turistas cada mes. Aunque no muchas veces esta ocurre de la mejor forma posible.

Lady Silva, una madrileña de origen ecuatoriano, compartió su desafortunada experiencia en Tenerife, donde sus vacaciones fueron marcadas por el polvo en suspensión y una ola de calor. Según relató en Herrera en COPE Tenerife, Lady esperaba disfrutar de las espectaculares vistas que la isla tiene para ofrecer, como la visión de La Gomera desde el sur de Tenerife y la majestuosidad del Teide desde diversos puntos de la isla. Sin embargo, la realidad fue muy distinta.

ESCUCHA LAS DECLARACIONES AQUÍ

Las Canteras con algunos bañistas este lunes tras la celebración de San Juan. / José Carlos Guerra

La calima afectó gravemente la visibilidad en Tenerife. Lady Silva expresó su decepción al no poder ver La Gomera desde Tenerife: "Me habían dicho que podía ver la isla de La Gomera desde el sur de Tenerife, y no vi absolutamente nada por la calima", confiesa.

El impacto de la calima no solo afectó la visibilidad hacia otras islas. Lady también esperaba admirar el Teide, una de las principales atracciones turísticas de Tenerife. "Tampoco pude ver el Teide, cuando me habían dicho que se podía ver claramente desde diferentes puntos de la isla", añadió. Este fenómeno atmosférico le impidió disfrutar de las vistas y tomar las fotos que tanto anhelaba.

Tiempo previsto en Canarias desde 25-06-2024 hasta 01-07-2024. Info siempre actualizada en https://t.co/pAtP17oqOG pic.twitter.com/po2nFLNh5b — AEMET_Canarias (@AEMET_Canarias) June 25, 2024

Radiación ultravioleta

Canarias se destaca como la región de España con los niveles más altos de radiación ultravioleta (UV) durante todo el año. Esta situación requiere una atención constante y medidas de protección adecuadas para minimizar los riesgos para la salud. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) proporciona datos que confirman esta realidad, y la Consejería de Sanidad ha emitido una serie de recomendaciones esenciales para protegerse del sol.

La Consejería de Sanidad de Canarias recuerda a la población la necesidad de usar protección solar durante todo el año, incluso en días nublados. Los rayos solares pueden filtrarse a través de las nubes, por lo que no se debe bajar la guardia. Las recomendaciones incluyen el uso diario de un filtro solar con un factor de protección solar (SPF) de 30 o más, llevar sombreros de ala ancha y gafas de sol para proteger los ojos.

La terraza del restaurante Solem, este lunes. / José Carlos Guerra

Los especialistas de la Dirección General de Salud Pública enfatizan que el daño solar es acumulativo. La exposición excesiva al sol y las quemaduras durante la niñez incrementan significativamente el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer de piel en el futuro, a veces décadas después. Es crucial adoptar hábitos de protección desde edades tempranas para prevenir problemas graves de salud más adelante.

Efectos de la radiación UV

La radiación UV es una forma de radiación emitida tanto por el sol como por fuentes artificiales, como las camas bronceadoras. Esta radiación forma parte del espectro no visible de la luz solar y puede tener diversos efectos agudos sobre la salud, entre ellos:

Daños en el ADN

Quemaduras solares

Reacciones fototóxicas y fotoalérgicas

y Inmunodepresión , lo que puede aumentar el riesgo de cáncer y reactivar virus, como el del herpes labial

, lo que puede aumentar el riesgo de cáncer y reactivar virus, como el del herpes labial Problemas de salud graves asociados a la radiación UV

La sobreexposición a la radiación UV puede causar graves problemas de salud, siendo el cáncer de piel uno de los más conocidos. Entre estos, el melanoma es particularmente peligroso, junto con el carcinoma basocelular y el carcinoma espinocelular. En 2020, se diagnosticaron más de 1,5 millones de casos de cáncer de piel en todo el mundo, con más de 120,000 defunciones asociadas a esta causa.

El día nublado y el viento frío provocaron que la playa quedara vacía. / José Carlos Guerra

La exposición a la radiación UV también aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades oculares si no se utiliza protección adecuada para los ojos. Se estima que en todo el mundo, quince millones de personas han quedado ciegas debido a las cataratas, y el 10% de estos casos podría estar relacionado con la exposición a la radiación UV.