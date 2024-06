Cuatro policías de noche para los 80.000 vecinos de Santa Lucía

En estos momentos solo una o dos patrullas policiales velan por la seguridad nocturna del municipio de Santa Lucía de Tirajana, el de mayor crecimiento poblacional de la isla, que suma más de 80.000 habitantes. Son las únicas que velan por la seguridad desde la costa al casco. La plantilla policial exige hace años que se aumente al menos a tres. Es solo una de las reclamaciones del paquete de denuncias al comisario-jefe, por «discriminación, desorganización, o instrucciones abusivas». La plantilla debate hoy en asamblea si hay manifestación o toman acciones judiciales con el objetivo de «restablecer el reglamento de la Policía Local».

Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Santa Lucía, UGT, Sepca y Csif se han hecho eco de los reproches de los agentes desde hace tres años y los trasladaron la pasada semana al alcalde de Santa Lucía, Francisco García, también concejal de Seguridad del Ayuntamiento, que se comprometió a exponerlas al jefe del departamento, pero que hasta ayer no había transmitido. Los sindicatos convocan de 14.00 a 15.00 horas de hoy en las oficinas municipales de Vecindario a la plantilla para determinar si toman acciones como recurrir a una manifestación o tomar acciones judiciales con el objetivo de «restablecer el reglamento de la Policía Local».

Reglamento

Las denuncias de los policías a su superior pasan «por instrucciones abusivas, privación de derechos a los agentes, cambios de unidades de manera arbitraria, la continua vulneración de las normas que regulan a las Policías Locales de Canarias con la falta de un reglamento que regule la especificidad de la Policía Local del municipio, diferencias salariales entre funcionarios con las mismas funciones y con la misma categoría profesional, la falta de conciliación de la vida familiar», etcétera.

El agente policial y delegado de del sindicato Csif, Mario Rodríguez Cáceres, constató que «es una situación que vive la plantilla desde hace muchos años y no nos queda más que denunciar lo que creemos que son decisiones e interpretaciones de la ley equivocadas por parte del jefe policial».

Cambio de unidades

Entre otras, testifica que el comisario «entra en materias que no son de su competencia como el establecimiento de horarios, no recogidas en nuestro convenio marco o incluso el cambio de los agentes de unas unidades a otras sin aviso». Por ejemplo, cita el paso de la unidad de barrio a la de oficinas. Manifiesta que «no puede realizar un cambio de destino por ley, sin justificarlo. Debe aplicar la ley a través de un concurso de méritos». En este caso, Rodríguez expone que «la junta de personal del Ayuntamiento santaluceño solicitó al comisario retrotraerse de esta su acción y devolviera a los policías a sus unidades». Para sustentar su posicionamiento, Rodríguez Cáceres subraya que su sindicato ganó una sentencia en 2018 «y aun así, el jefe policial ha vuelto a hacerlo a pesar del fallo judicial». Ratificó que también «el Diputado del Común resolvió que por una de sus instrucciones, el jefe policial se extralimitaba de sus funciones».

"Si estás en turno de noche no nos permite día de asuntos propios "¿Y si hay una urgencia familiar, no podemos?" Mario Rodríguez — Portavoz CSIF

Respecto a los cursos de formación laboral, alega que «nos obliga por orden interna a realizarlos. Pero no es de recibo que obligue a la plantilla a hacerlos en horario no laboral y que determine que algunos policías están exentos como los que patrullan en el casco o e están en oficinas».

Sobre los días de asuntos propios, el portavoz sindical aduce que «si estás de turno de noche no los permite. ¿Y si tienes una urgencia familiar o quieres conciliación familiar?» preguntó.

Turno de noche

Esta y más situaciones son las que han llevado a los sindicatos a denunciar esta problemática. Insisten en que las medidas que solicitan a implantar «redundarían en un aumento de efectivos policiales en el turno de noche». Aseguran que «en ocasiones en un municipio de más de 80.000 habitantes, se encuentra solo una pareja de agentes».

Atestiguan que «la plantilla ha solicitado durante años que el número de patrullas nocturnas se aumente a tres, pero ni eso». En estos momentos la seguridad recae a lo sumo en cuatro agentes con dos patrullas, o dos si es una sola. «En Santa Lucía casco no existe ninguna unidad, lo que en caso de algún incidente en la zona alta, el resto del municipio no tendría a ningún agente», confirman.

No declaran

El comisario-jefe dijo ayer a este medio que no haría ninguna declaración al respecto. Por su parte, el alcalde y edil de Seguridad, Francisco García avanzó que hasta que no comunique al comisario la petición sindical no hablará.