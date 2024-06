Muchas dudas surgieron en su día a la hora de pergueñar el breve bosquejo biográfíco del autor de la Relación Genealógica recogido en la edición de este manuscrito, inédito en el Museo Canario, que transcribimos y publicado hace ya algunos años por la desaparecida Caja de Canarias. En aquel bosquejo biográfico apareció ‘otro’ fraile homónimo que fue contemporáneo del autor del manuscrito, (franciscano igualmente)de Quintana nacido en Guía y, para colmo, también llamado Juan Suárez de Quintana. Ello ha originado infinidad de confusiones y muchas dudas que en su dí se intento aclarar y creemos que lo logramos.

El autor del manuscrito nació, como ha quedado dicho, en 1686 y lo poco conocido sobre vida y su obra quedo recogido en aquella publicación, como hijo del escribano Cristóbal Suárez de Medina y de Juana de Quintana. El ‘otro’ fray Juan Suárez de Quintana vino al mundo igualmente en la entonces villa de Guía como hijo de José Suárez de Quintana y de Constanza Navarro y bautizado en aquella iglesia el 12 de enero de 1712, según consta en el archivo parroquial de Guía en el libro 7 de bautismos.

Casi nada sabemos de este ‘otro’ franciscano homónimo del de la Relación porque muy poco hemos investigado dado el desinterés en aquel momento que comportaba su biografía a no ser por la casualidad mencionada. Entre los escasos datos que del ‘otro’ fray Juan poseemos aparece su localización en los libros sacramentales de la iglesia de Guía actuando en matrimonios y bautizos, y también como miembro destacado del Tribunal de la Inquisición. Además de este ‘otro’ fray Juan Suárez de Quintana aparecen en los libros sacramentales de Guía otros franciscanos ayudando en sus menesteres al párroco, antes y hasta 1767. Por ejemplo, aparecen los franciscanos Antonio Mederos, José Rodriguez, Andrés Herrera, Pedro Vicente Alvarez y Antonio de Vega. El que lo hace con más frecuencia es Fr. José Rodríguez, que continúa con su labor de ayudante incluso años después de 1767 en que ya no lo hace nuestro fray Juan.

Ya se ha dicho que los frailes del hospicio de Santa Catalina de Guía, regentado por los franciscanos, ayudaban en los menesteres propios de la acción pastoral y sacramental al beneficiado de aquella villa durante la época en que permaneció abierto. Y este ‘otro’ fray Juan lo hizo también, como se comprueba por su firma signada de las matrículas sacramentales, seguramente porque se encontraba en Guía ya fuera residiendo en el citado hospicio, ya que, después de cerrado éste en 1764 por orden de Carlos III, residiera en el vecino convento de San Antonio de Gáldar. O quién sabe si viviendo en la casa de algunos de sus familiares guienses de donde era natural.

Su firma, aunque signa «Fr. Juan Suárez de Quintana», no tiene los rasgos grafológicos ni la disposición de las palabras de la que utilizaba de forma habitual el autor de la Relación.

Bautizo de Luján Pérez

El ‘otro’ fray Juan se localiza en las matrículas de bautizos y matrimonios de Guía en 1754, 1755, 1756 y sucesivamente hasta 1763 y 1767, seguramente porque formaba parte de la comunidad franciscana del hospicio. En 1756 este año cristianaba el ‘otro’ fray Juan a José Luján Pérez y erróneamente se ha venido creyendo que fue el autor de la Relación Genealógica quien bautizó al escultor pero el autor de la Relación se encontraba en Tenerife según una carta que envió a sus hermanas, de acuerdo con el dato localizado en el Archivo de Acialcázar.

Nuestro ‘otro’ fraile desde 1763 a 1766 lo hace de forma esporádica, no con tanta frecuencia, (ya estaba cerrado el hospicio y posiblemente vivía en el convento de Gáldar), hasta el 25 de julio de 1767 en que finalmenne cristiana a una niña y estampa su firma en la última matrícula firmada por él, a María Magdalena, hija de don José Suárez y de doña Juana de Medina.

Fueron abuelos de la cristianada, maternos, don José Suárez y doña Magdalena de Aguilar y paternos don José de Medina y doña María de Aguilar, y padrino don Juan del Saz

Finalmente digamos que este ‘otro’ fray Juan Suárez sí que fue Comisario del S.O., cargo que nunca llegó a lograr nuestro biografiado como erróneamente consta en la nota marginal que hay en el folio 36 del manuscrito realizada por un anotador anónimo donde afirma, refiriéndose erróneamente al autor del manuscrito, que dice «fray Juan Suárez de Quintana se calificó en 1765 como miembro de la Inquisición», cuando en realidad se refiere a éste ‘otro’, pues ese año ya había fallecido el ex provincial que dejo este mundo entre 1760 y 1763 según el padre franciscano García Santos, pues su partida de defunción no se ha localizado en los archivos franciscanos de la époc ni en los de las iglesias de Las Palmas y de Guía y de Gáldar. Existe otro dato más elocuente: el 13 de agosto del mismo 1765 éste ‘otro’ Suárez de Quintana deposita en el Tribunal del Santo Oficio 1.000 reales sin especificar para qué, y el 30 de julio de 1766 hay un recibo de pago a «fray Juan Suárez de Quintana, Comisario en la Vega de [Gáldar y] Guía de 234 reales». Insistimos, en este tiempo hacía tres o cuatro años que había fallecido el autor del manuscrito.

El fallecimiento de este ‘otro’ fray Juan Suárez se produjo en el trienio 1766-1769, como afirma Inchaurbe documentalmente, y ya hemos dicho que al menos en 1767 todavía lo localizamos en Guía ayudando al párroco.