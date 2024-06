El pacto NC-PSOE defiende sus ayudas sin concurso público y niega que sean «a dedo»

El gobierno de NC y el PSOE en el Cabildo de Gran Canaria ha defendido este viernes la legalidad de las subvenciones otorgadas sin concurrencia competitiva -«directas» según la definición del consejero Pedro Justo y «a dedo» para los tres grupos de la oposición- y también los cambios en el presupuesto de la corporación, en un Pleno donde se aprobaron otras dos modificaciones de crédito y cuatro reajustes en los gastos plurianuales de otras tantas obras que están sufriendo retrasos.

La concesión de ayudas sin convocar los correspondientes concursos públicos, las modificaciones en las Cuentas del año 2024 -siete en los primeros seis meses del ejercicio-, y la proliferación de asuntos por la vía de urgencia volvieron a generar los principales discusiones entre el gobierno y los tres grupos de la oposición, que forzaron la celebración de un Pleno extraordinario el próximo martes para aprobar una ampliación del contrato para la elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque del Roque Nublo.

Una propuesta de urgencia entregada a destiempo por Inés Miranda obliga a celebrar otro Pleno el próximo martes

Tras las quejas del PP y CC por tener que votar un expediente que les llegó minutos antes del inicio del Pleno y los amenazas de Vox con acudir a los tribunales si se aprobaba ese punto, el presidente Antonio Morales les dio la razón y decidió dejar sobre la mesa la propuesta de la consejera de Política Territorial, Inés Miranda.

Al igual que ocurrió en el reciente Debate del estado de la Isla, las subvenciones marcaron el debate en varios puntos del orden del día. Primero en una modificación presupuestaria de 1,8 millones que incluye varias ayudas a varias ONG para proyectos en África, Asia y América del Sur.

Subvenciones

Además de votar en contra, frente a la abstención del PP y CC, el portavoz de Vox, Yeray Suárez, cuestionó una de esas ayudas en particular, la de 10.000 euros a la Asociación The Monkey Girl para portátiles y reparación de caminos en Gambia, pues según sus averiguaciones se trata de una ONG que no tiene ni página web y pide los donativos por bizum y en un teléfono de un país extraño.

Al no recibir explicaciones, Suárez utilizó una de las preguntas de su grupo para interpelar sobre esa subvención a Carmelo Ramírez, consejero de Solidaridad Internacional. Esa ayuda y todas las que concede el Cabildo, respondió Ramírez, están supervisadas por los funcionarios de la corporación y cumplen los requisitos exigidos, así como los controles posteriores de los interventores.

Las subvenciones «a dedo» se debatieron después en una moción especifica del PP, que proponía que todas las ayudas públicas «se otorguen por el procedimiento de concurrencia competitiva, salvo las estrictamente excepcionales». La moción fue rechazada por la mayoría de NC y PSOE, después de que el consejero de Hacienda insistiera en que las otorgadas de forma discrecional también cumplen con la legalidad.

223 postes de luz de la circunvalación

En un Pleno cargado de asuntos de trámite, donde el solitario giro de guión lo protagonizó el popular Miguel Jorge Blanco al advertirle al presidente Antonio Morales que está «perdiendo fuerza» frente a su vicepresidente Augusto Hidalgo, se aprobaron por amplia mayoría tres gastos plurianuales de la Consejería de Obras Públicas por un importe total de 1,5 millones de euros.

El primero, de 577.291 euros, es para la reparación de la plataforma de la carretera GC-309 a su paso por el barrio de Pedro Hidalgo. Según se recoge en el expediente, se rehabilitará un tramo de cien metros que presenta problemas de estabilidad de plataforma, con aparición de grietas en el pavimento y en la obra de desagüe del drenaje longitudinal.

El segundo gasto plurianual en la red viaria es para levantar varios muros de sostenimiento en el tramo de la carretera GC-210 que discurre por el barranco del Silo, junto al barrio de Acusa, en Artenara. La obra cuenta con un presupuesto de 441.906 euros. Por último, se aprobó otro gasto de 489.008 euros para adquirir 223 nuevos postes de iluminación para la II Fase de la circunvalación de la capital, entre Siete Palmas y Tafira Baja. Se sustituirán las actuales farolas de la mediana ante su mal estado de conservación después de más de 20 años desde su colocación.

Augusto Hidalgo anuncia una solución provisional para los vecinos de El Secadero

El vicepresidente Augusto Hidalgo también aprovechó la moción de CC sobre la peligrosidad de las paradas de guaguas de El Secadero y la fábrica de Tropical, rechazada por los votos de NC y PSOE, para anunciar que el Cabildo pondrá en marcha a finales de julio o principios de agosto las obras necesarias para acondicionar, de forma provisional, un acceso seguro para los peatones de los barrios que limitan con la carretera GC-110. La solución definitiva llegará cuando se ejecute el proyecto de reordenación de toda esa vía, desde la rotonda de Las Brujas hasta la Casa del Gallo, en el que se debe contar con la autorización del Gobierno de Canarias al mantenerse como carretera de interés general.

«Esta actuación está consensuada técnicamente con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria siguiendo las indicaciones y peticiones de los residentes en El Secadero y tiene por objeto crear un acceso seguro para los usuarios del transporte público que ahora se ven obligados a cruzar por la calzada de cuatro carriles de una vía rápida como la carretera del Centro», señaló el vicepresidente.

Por contra, los consejeros de CC que defendieron la moción tacharon de «inaceptable» que el gobierno insular rechazara su propuesta para «acabar con la inseguridad de las tres paradas de guaguas de la GC-110 que actualmente ponen en peligro a los usuarios del transporte público»,

La portavoz del grupo nacionalista, Vidina Cabrera, y el consejero Julio Rodríguez acusaron al gobierno de NC-PSOE de posicionarse en la dinámica de rechazar a toda costa todas las medidas que se presentan en el área de movilidad por parte de la oposición. «No se entienden los votos en contra en situaciones tan claras como estas; es real que los vecinos tienen que saltar barreras y cunetas para acceder a estas paradas de guaguas, la situación es altamente peligrosa, pero el Cabildo vive al margen de la realidad», subrayó Vidina Cabrera.

Mociones aprobadas y rechazadas El Pleno aprobó por unanimidad una moción de Vox que plantea adoptar medidas que ayuden a paliar la soledad no deseada de personas mayores. El grupo de gobierno aceptó la iniciativa de Idaira Olsen y se compromete a colaborar con los ayuntamientos a crear redes de apoyo comunitario que fomenten la solidaridad entre vecinos. También por unanimidad se aprobaron dos mociones de CC, tras aceptar enmiendas de NC y PSOE, una para colaborar con el Ayuntamiento de Ingenio en la restauración completa del Molino de viento de Las Puntillas, y otra para la creación de campamentos de verano públicos e inclusivos. Los votos del grupo de gobierno tumbaron cuatro mociones. Del PP, aparte de la referida a las subvenciones «a dedo», se rechazó la que proponía crear una mesa de trabajo con presencia de todos los grupos políticos a fin de consensuar la fórmula de gestión más idónea para el futuro Museo de Bellas Artes (MUBEA) de Gran Canaria. Tampoco salió adelante la de CC sobre la mejora de la accesibilidad a las paradas de guagua de El Secadero, en la antigua carretera del Tafira. Por último, se desestimó la moción de Vox para la rehabilitación y uso museístico de las fortificaciones históricas de la capital grancanaria.

