Justicia cree que trasladar Violencia sobre la Mujer libera a Telde, Arucas y Guía

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) defiende que la agrupación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de los partidos judiciales de Telde, Arucas y Guía en el nuevo juzgado especializado que entró en servicio este lunes en Las Palmas de Gran Canaria (el número 3) «libera de un importante número de asuntos» a los tres centros no capitalinos. Mientras, ayuntamientos del Norte afectados se movilizan para reclamar que se restituyan las competencias, pero con más medios.

«No es un juzgado más el que comienza a funcionar en Las Palmas de Gran Canaria, sino un modo de administrar la justicia en los casos de violencia sobre la mujer, y de ahí su trascendencia, pues permite la comarcalización de la instrucción de estos asuntos y, sobre todo, la atención por profesionales expertos en la materia». El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, defiende el plan de especialización y concentración de los casos que afectan a la mujer, promovido por el Ministerio de Justicia, y que, según defiende, cuenta con un consenso general.

La medida, tal y como publicó este periódico, supone en la práctica fulminar los juzgados de violencia de género en Telde, Arucas y Guía, que atienden a más de 302.000 habitantes de 15 municipios, para mudar la asistencia judicial a Las Palmas de Gran Canaria. No en vano, solo se mantiene de forma paralela el de San Bartolomé de Tirajana en la Isla.

Cercanía, no alejamiento

El Tribunal señala que «la medida procura, además, de manera indirecta, otro beneficio añadido. Al desplazar este tipo de asuntos a un órgano especializado en Las Palmas de Gran Canaria, se libera de un importante número de asuntos a juzgados que ahora asumían esta materia con carácter exclusivo pero no excluyente». De esta manera, detalla, Instrucción n.º 2 de Telde; Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Guía; y Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Arucas «pueden centrarse en el resto de materias, lo que contribuirá a su mejor funcionamiento y a una reducción de los tiempos de espera en los demás asuntos».

Sobre el problema de la distancia para una víctima, por ejemplo en La Aldea o la Cumbre (que iban a Guía), Lorenzo explica que «el tiempo que se tarda en coche entre los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria y las localidades donde tienen su sede los tres partidos que se agrupan está entre los 15 minutos de Telde y Arucas y los 30 de Guía; en el caso del transporte en guagua los tiempos son superiores, pero asumibles toda vez que en el caso de Telde, con mejor comunicación, está en torno a los 30 minutos y 50 en el caso de las otras dos localidades», informa Efe.

Por contra, Víctor Hernández, alcalde de La Aldea, asegura que la medida «es inconcebible y un paso atrás». El regidor se muestra «totalmente contrario a la medida. No se puede hacer porque sí, es un atropello a las víctimas. El ministro debe dar explicaciones de por qué se deja todo a Las Palmas. Todo lo contrario. Reivindicamos que se quede todo como estaba, pero mejorando los servicios, que eran ya deficientes y estaban sobrecargados».

Videoconferencia

La Aldea anuncia que va a promover una moción en defensa del juzgado de Violencia sobre la Mujer de Guía. «Es un paso atrás, un retroceso. No sorprende viendo de donde viene. Y más en esta época, porque es muy dañino y muy perjudicial para la ciudadanía centralizar el servicio, cuando ya está segregado en las comarcas», añadió.

Por su parte, Juan Jesús Facundo, alcalde Arucas, defiende la medida promovida por el Ministerio de Justicia, ya que a su entender no minimiza la atención a las mujeres.

Facundo justifica su postura en que las víctimas van a seguir siendo atendidas en los juzgados mixtos (como los es el caso de los tres citados), gracias a las nuevas tecnologías. «Se podrá prestar ahora una asistencia especializada y, por protocolos, hacerlo por videoconferencias en Arucas».

Torres y Bolaños

El alcalde recuerda que la medida se toma de la mano del Consejo General del Poder Judicial y apoyado por el Gobierno de Canarias, aunque desconoce la posición de los magistrados.

Juan Jesús Facundo señala que ha estado en contacto con el ministro canario Ángel Víctor Torres, que habló con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien le garantizó que no se va a mermar el servicio, sino que se trata de una especialización. «No tendrán que moverse de sus pueblos para ir a Las Palmas a comparecer, sino por videoconferencia desde sus juzgados», añade.

Juzgado de Telde. / LP / DLP

Por su parte, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, ha añadido por contra, que «exigimos que las competencias de Violencia de Género no se marchen de Guía, es una decisión que va en detrimento de las mujeres del Norte, no solo de Gáldar sino también de municipios más distanciados de Guía como es La Aldea. Por solidaridad desde Gáldar pensamos también en nuestros vecinos más alejados de Las Palmas de Gran Canaria, y debemos ir todos a una. No podemos permitir un paso atrás en el recorte de las medidas judiciales en materia de violencia de género. Entendemos que los juzgados se especialicen, pero en ese caso que lo hagan acercándose al ciudadano y no a costa de alejarse».

Proximidad «razonable» Juan Luis Lorenzo ha destacado que se han cumplido con todos los trámites para su creación y que el objeto de esta medida es alcanzar el correcto equilibrio entre el mantenimiento de una proximidad razonable del juzgado respecto de la víctima y la respuesta especializada que existe para su tratamiento, con el fin de cumplir con las Medidas de Protección Integral contra la Violencia y Género y el Pacto de Estado en esta materia, informa Efe.

