Mogán reconoce la excelencia académica de 34 estudiantes del municipio

El Ayuntamiento de Mogán, a través de la Concejalía de Educación, ha organizado la octava edición del acto de Reconocimiento al Mérito y Excelencia Académica en el que se ha premiado a 18 estudiantes del municipio que durante el curso escolar han destacado por su esfuerzo y superación personal, y a 19 que han concluido sus correspondientes etapas educativas con los mejores expedientes.

El evento se celebró en la tarde del viernes 28 de junio en el Centro Cultural El Mocán, comenzando con una hermosa obertura protagonizada por dos alumnas del Área de Danza de las Escuelas Artísticas de Mogán. Seguidamente, ante la atenta mirada y aplausos de los presentes, el alumnado homenajeado descendió por la escalera central de la sala y tomó asiento en las primeras filas.

Dos jóvenes estudiantes moganeros, Greta Jiménez Mayor y Abdul Naim Mohamed Ramírez, que el pasado año recibieron el premio a la excelencia académica, fueron los encargados de presentar el acto, dando paso tras la bienvenida a la concejala de Educación, Emily Quintana.

“Este año son 34 alumnos y alumnas los que reconocemos” dijo, afirmando que todos ellos y ellas tienen en común “el esfuerzo, la constancia y, muy importante, la motivación, porque sin ella no habría esfuerzo ni constancia y, por supuesto, tampoco los estupendos resultados que han logrado”. En este sentido, aseguró que es posible “motivarnos a nosotros mismos, marcarnos metas e ir a por ellas, pero desde luego es imprescindible el acompañamiento del profesorado en los centros educativos y de las familias en casa. Son guías y apoyos fundamentales que mantienen en el camino a estos niños y niñas, jóvenes y adultos que premiamos” apuntó, haciendo por ello extensible su felicitación a profesorado y familias. “Parte del éxito es gracias a ustedes”.

La edila quiso trasmitir a los y las jóvenes que no siempre se logran los resultados o metas fijadas, aun se pongan en ellas todo el empeño. No obstante, afirmó, “no hay mayor satisfacción que la de saber que al menos lo hemos intentado”. Para Quintana, “los fracasos no existen” sino que “ son intentos y oportunidades y, como tal, forman parte del aprendizaje y hay que tomarlos como pasos que nos conducirán al éxito tarde o temprano”. Por ello, solicitó a los alumnos y alumnas que se proponga metas y que elijan “con total libertad lo que deseen estudiar. Sueñen, crean en ustedes y vayan a por ello. Recuerden siempre se puede volver a empezar”.

A continuación se sumó a Quintana la concejala de Presidencia, Tania Alonso, para entregar las placas conmemorativas que van acompañadas de un vale para canjear por material académico. A los de 6º de Primaria se les reconoció sus logros con 100 euros, a los de 4º de Educación Secundaria Obligatoria con 150 euros, mientras que a los de 2º de Bachillerato y 2º de Ciclo Formativo de Grado Medio y Superior con 200 euros.

Seguidamente, representantes del profesorado y equipos directivos de los diferentes centros educativos del municipio así como el inspector de Educación tomaron la palabra poniendo de manifiesto la importancia de la educación para lograr los objetivos de futuro y agradeciendo la implicación de las familias en ese camino. Más tarde fue precisamente el turno de algunos padres y madres, que reconocieron el esfuerzo de los premiados así como del resto del alumnado del municipio.

Como sorpresa, se proyectó en vídeo protagonizado por algunos alumnos y alumnas relatando su experiencia y lanzando un mensaje motivador. El evento finalizó con la actuación de la joven cantante residente en el municipio Julieta Ruffini.

A continuación los presentes, entre estos ediles de la Corporación Local, disfrutaron en en la anexa plaza Sarmiento y Coto del casco histórico de un cóctel elaborado y servido por el Programa de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) El Frangollo – financiado por el Servicio Canario de Empleo y el Ayuntamiento de Mogán–.

Alumnado reconocido

CEO Mogán:

Excelencia:

6º Primaria: Sofía Afonso González.

Mérito:

6º Primaria: Isora Saavedra Álamo.

4º ESO: Marta Torres Suárez

CEIP Playa de Mogán:

Excelencia

6º Primaria: Rania Betancor Godoy.

6º Primaria: Isabela Alexandra Iordache.

Mérito

6º Primaria: Acaymo Gino Lorenzo Nunumete.

CEO Motor Grande:

Excelencia

6º Primaria: Chenyou Cai.

4º ESO: Joel Dominique Markl.

Mérito

6º Primaria: Dylan Barletta.

4º ESO: Feifei Sofía Zheng

CEIP Playa de Arguineguín

Excelencia

6º Primaria: Amanda León Martín.

Mérito

6º Primaria: Alonso Mayor Quintín.

CEIP Artemi Semidán:

Excelencia

6º Primaria: Nourhan Bouazzaoui Tanani.

Mérito

6º Primaria: Adnan El Ouazzani Khallada.

CEIP Cercado Espino:

Excelencia

6º Primaria: Lucía Pérez García.

Mérito

6º Primaria: Airam Nabil Ramos Ben El Hassan

IES Arguineguín:

Excelencia

4 ESO: Yonet Quintana Ramchandani.

2º Bachillerato Ciencias-Tecnología: Yustra Toutouh Oualkaid.

2º Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales: Indira Ortiz Hernández.

2º Grado Superior Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva: Antonio Lorenzo del Rosario Vizcaíno.

2º Grado Medio de Cocina y Pastelería: Víctor Arnaz Bentsen.

2º Grado Medio Comercio y Marketing: Mauricio Navarro Granada.

2º Formación Profesional Básica de Servicio y Restauración: Lauren Alejandro Acosta Ramírez.

Mérito

4 ESO: Andre Gil Araujo.

2º Bachillerato Ciencias-Tecnología: Anjara Álamo García.

2º Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales: Lucía Rodríguez Marrero.

2º Grado Superior Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva: Edey Hernández Quintino.

2º Grado Medio de Cocina y Pastelería: Unai González Hernández.

2º Grado Medio Comercio y Marketing: Tara María Figueroa Jiménez.

2º Formación Profesional Básica de Servicio y Restauración: Oliver García Oliva.

Centro de Educación de Personas Adultas de Mogán (CEPA):

Excelencia

4º de ESO: Rogelio Andrés González Rojas.

Mérito

4º de ESO: Reyes Candelaria Moreno Ramírez.

ECCA.EDU

Excelencia

2º Bachillerato: Elena Granda Valerón.

Mérito