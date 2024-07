Multado al salirse con el coche debido al mal estado de la carretera a Moya

El pasado 19 de junio, Alejandro Gil, un vecino de Tamaraceite, cogió su coche para ir a Moya. Nada del otro mundo hasta que poco antes de El Frontón, a la altura del kilómetro 0002,581 de la GC-752, se arrimó a la derecha para dejar espacio a otro coche, que bajaba con la soltura propia de las medianías. En ese punto de la vía, el diminuto arcén «desaparece», y la rueda derecha se le metió en una zanja, un desperfecto de la carretera que el Cabildo de Gran Canaria ha arreglado esta semana.

Gil forcejeó con la dirección del vehículo un buen trecho. Logró devolver la Berlingo a la calzada y evitó el vuelco al que estaba predestinado esa mañana, pero tras el susto vino lo peor: la grúa se llevó el automóvil, que tenía el palier y la dirección del lado derecho destrozados, y una pareja de la Guardia Civil lo denunció por no prestar atención de manera suficiente a la carretera.

La zanja el mismo día del accidente, en la subida a Moya por Cabo Verde, poco antes de El Frontón. / LP / DLP

Una situación rocambolesca porque fue el propio Gil quien llamó a los agentes, con la finalidad de levantar un atestado que recogiese el estado de la carretera. Esa diligencia, pensó el afectado, es clave para que el Cabildo arregle el punto negro en ese tramo y no se repitan más accidentes, además de necesaria para solicitar a la institución insular la reparación del coche, que lleva desde entonces en el taller.

Reclamación patrimonial

Alejandro Gil, que de formación es profesor, apela al artículo 106 de la Constitución para reclamar los daños al Cabildo: «Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos», recoge la norma que vertebra todo el ordenamiento jurídico español.

Y eso, a juicio del perjudicado, es lo que ha ocurrido: un accidente debido al mal estado de la vía, que se estrecha hasta casi desaparecer durante un metro, con una zanja grande justo en el punto por el que se le fue la rueda delantera derecha.

No lo vieron así los dos guardias civiles, que lo multaron con 80 euros por no prestar atención a la carretera. La infracción es la mínima estipulada para esos casos, pero el afectado tiene previsto recurrir el atestado porque no se ajusta a lo sucedido ni a la realidad de la carretera.

Reglamento de carreteras

Sostienen los agentes que la vía va desde la línea blanca a la línea blanca y, por tanto, está en perfecto estado, cuando el Reglamento de Carreteras de Canarias establece que eso es la calzada, pues la vía incorpora también los arcenes como superficie destinada a la circulación y la seguridad de los vehículos.

«No me salí de la vía por falta de atención como dice la Guardia Civil, sino levemente de la calzada para evitar un accidente», subraya el conductor, coincidiendo esa maniobra «con un punto de la carretera que se estrecha más de un metro y desemboca en una zanja bastante peligrosa para la circulación», añade el accidentado.

Gil agrega que fue auxiliado por un vecino y que en ese punto se han producido otros accidentes por el mal estado del pequeño arcén. Lo curioso de este nuevo siniestro es la actitud de los agentes, quienes, además, cometen hasta tres faltas de ortografía al referirse al socavón por el que se metió la rueda del vehículo (escriben esa palabra con «z», con «b» y con acento en la primera «o»).

Reclamación al Cabildo

El perjudicado ha dirigido un escrito al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, cuya secretaria le ha comunicado que la reclamación ha sido remitida la Consejería de Vías y Obras, que dirige Augusto Hidalgo.

Solicita tres cosas: que los técnicos aclaren si la vía cumple la normativa aplicable en ese tramo, que arreglen la zanja para que no se produzcan más accidentes, y que el Cabildo se haga cargo de la reparación del coche por el mal funcionamiento del servicio destinado al mantenimiento de las carreteras insulares.

Una excavadora junto a la zanja que ha sido arreglada esta semana. / LP / DLP

De esas tres peticiones, hay una resuelta, que es el arreglo del arcén en el tramo de la vía denunciado, el cual ha sido rellenado con arena de montaña y otros materiales, eliminando el desnivel y las tuberías que estaban a la vista. Falta aclarar la posible responsabilidad patrimonial de la administración, así como el recurso contra los 80 euros de multa y las inexactitudes del atestado respecto al estado real de la carretera que conecta Moya por Cabo Verde.