Los últimos pinocheros de Tamadaba

El pasado junio acabó con temperaturas normales para esta época del año y rompió la serie de meses con registros de calor por encima de lo habitual, lo que hacía prever un verano de alto riesgo de incendios forestales. Aunque la panza de burro sobre la capital y la nubosidad en las medianías del norte pueda dar la impresión de un tiempo más fresco, en la cumbre de Gran Canaria se superaron ayer los 30 grados, por lo que no hay que relajarse en la lucha contra el fuego. «Llevábamos 11 meses de récord absolutos de anomalías de temperaturas y ha llovido poquísimo, este mes de junio no, pero tampoco ha llovido nada, salvo un poco el Norte, por lo que la situación sigue siendo muy grave en el sur», advirtió Didac Díaz El cambio climático, apuntó, «nos lleva a unas décadas muy duras y tendremos grandes incendios, podemos escapar un año, pero quizá no el siguiente, porque la vegetación aún se está adaptando a esos cambios. | J. M. N