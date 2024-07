El alcalde de Agüimes defiende un relevo «natural» en el consorcio que contrató el congreso del lujo de Maspalomas

El relevo en la presidencia del Consorcio de la TDT, el ente utilizado por los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana para la contratación de la organización del denominado congreso del lujo, unas jornadas de formación destinadas a habilitados nacionales celebradas en San Bartolomé de Tirajana entre el 16 y 19 de noviembre de 2022, se hizo de forma «natural» y sin «razones oscuras u ocultas» que motivaran la sustitución de esa presidencia.

Así lo aseguró este viernes el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, durante su declaración -en calidad de testigo- ante el Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana, en el marco de las diligencias previas abiertas después de admitirse a trámite una querella presentada por la Fiscalía en la que atribuye la autoría de presuntos delitos de corrupción, prevaricación y malversación de fondos a la exalcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez; el alcalde de Santa Lucía, Francisco García; las interventoras de ambos ayuntamientos, las hermanas Tania y Noemí Naya; el administrador de R.S. Sonocom, adjudicataria del contrato, Óliver Armas; el técnico municipal Alfredo Domínguez; y el técnico del consorcio, Manuel Lorenzo.

La exalcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, a su salida de los juzgados de Maspalomas tras su declaración el pasado 21 de mayo. / Juan Castro

Aquel relevo, afirmó Hernández, se produjo el 28 de cotubre de 2022, el mismo día en que el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, firmó el decreto que dio inicio al expediente para contrarar el congreso por 500.000 euros. Pero sostuvo en su declaración ante la jueza Raquel Lora Peón y la fiscal de Delitos Económicos Evangelina Ríos que, siguiendo el orden rorativo de la presidencia, justo tocaba asumir ese cargo y la vicepresidencia a los ayuntamientos organizadores del evento. De hecho, según los estatuos, la presidencia rota cada seis meses y Hernández llevaba en el cargo más de un año, desde el verano de 2021. «Así como en la Mancomunidad del Sureste la presidencia está más reglada, en la TDT como no tiene excesiva tarea durante el año nos dejamos ir, y se hizo en octubre como se podía haber hecho al año siguiente, pero aprovechamos que eran los responsables del congreso y que les tocaba asumir los nuevos cargos e hicimos la suplencia», señala Hernández en declaraciones a este periódico. «Que no se busquen otras razones que no sean estas, porque no las hay».

En su declaración, de apenas 10 minutos, el alcalde sostuvo que el consorcio de la TDT tiene potestar para organizar un congreso de estas características según sus estatutos. «Se recibió una encomienda por parte de dos ayuntamientos consorciados y el resto de los municipios de respetamos que se hiciera el congreso, porque lo mismo podríamos haber hecho el resto de ayuntamientos», agrega.

Por otro lado, esta semana el Consorcio ha presentado ante el juzgado un informe en el que intenta acreditar que no ha existido ningún tipo de fraude en la tramitación y adjudicación del contrato de medio millón de euros, según fuentes judiciales.

Con la declaración de Hernández concluye, por ahora, la declaración de todos los investigados y testigos citados en esta causa. A partir de ahora, las partes esperan por que la jueza se pronuncie sobre si acepta o no la personación como acusación popular del empresario Juan Manuel Pérez, relatan las mismas fuentes.