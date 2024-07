Juan Ramírez Said: «La crispación en la sociedad no nos está permitiendo llegar a ningún sitio bueno»

Aunque su nombre no suele aparecer en los listados de los empresarios más populares de la Isla, el pasado 4 de junio fue elegido presidente del Círculo de Gran Canaria. ¿Cómo le convencieron para asumir esa responsabilidad?

Bueno, en el momento en que me lo plantearon por supuesto que me invadió la sorpresa y me quedé bastante descolocado. Que no sea uno de los empresarios mas conocidos de la Isla es obvio, tengo un perfil público bastante bajo, pues los que nos dedicamos a esto de la tecnología solemos ser así. Mi mujer, que es maestra, dice que somos raritos. Fue muy fácil convencerme y es un honor. El Círculo ha sido, y queremos que siga siendo, una referencia para la reflexión, para la construcción de una sociedad con mucho más porvenir y prosperidad. Por eso, si te lo piden grandísimos empresarios, no solo con proyección regional, sino nacional e internacional, es fácil decir que sí. Claro que, al minuto siguiente de decir que sí, te preguntas: «¿qué hago ahora»?

La percepción que tienen los ciudadanos es que son ustedes un lobby empresarial que cada cierto tiempo emiten un comunicado, normalmente para mostrar sus quejas sobre decisiones de los gobiernos canario o central. ¿Qué es exactamente el Círculo y cómo funciona internamente?

El Círculo pretende ser un espacio para la reflexión y para la escucha activa. Hay una máxima, que es escuchar absolutamente a todo el mundo, intentando entenderlos, y aproximarnos a los planteamientos de los diferentes actores de la actividad económica y social en su conjunto. Es cierto que una de nuestras características es la discreción, porque es como se logra que la gente hable con total libertad y tranquilidad. Desde esa misma discreción se consigue poner de acuerdo a personas que tenían posiciones dispares y antagónicas .

¿Puede pertenecer al Círculo cualquier empresario? Dicho de otra manera, ¿hay empresarios que no están porque otros socios no quieren?

El Círculo funciona con una serie de mecanismos internos y son los propios miembros los que proponen la entrada de otros nuevos. No he vivido vetos, pero en el Círculo sí es muy importante que todos tengamos muy claro cual es el fin, que insisto en que es crear un espacio para avanzar. Para la legítima defensa de los intereses de los distintos sectores económicos y las sensibilidades de los diferentes empresarios ya tenemos a las patronales, que lo hace de forma fantástica. Ahí tenemos el magnífico trabajo que se está haciendo desde la Confederación Canaria de Empresarios, y está mal que yo lo diga porque también soy vicepresidente de la Confe. El Círculo tampoco debe ser considerado como un lobby porque nunca he oído a ninguno de los miembros de sus intereses particulares. Y llevo ya unos años dentro. Hablamos de las cuestiones que nos parecen trascendentes para dejarles a los que vienen algo mejor de lo que nos encontramos. Es una máxima que no debemos olvidar.

¿Qué objetivos tiene la nueva directiva que usted encabeza?

Básicamente seguir en la misma línea en la que nos hemos movido en los últimos años e intentar bajar el nivel de crispación en la que está instalada la sociedad en su conjunto. Ya no estamos hablando solo de los agentes económicos o sociales, hay que bajar la crispación en general porque no nos está permitiendo llegar a ningún sitio bueno. El gran objetivo es ese, y luego ir contribuyendo en la medida de lo posible en aquellas cuestiones que preocupan a esta región y a esta isla.

Es una idea muy extendida que muchas empresas grancanarias necesitan modernizarse y abrirse a las nuevas tecnologías. ¿Ha influido en su elección el hecho de que proceda de ese ámbito empresarial?

Creo que el sector de las tecnológicas, y en particular las de la información y las comunicaciones, tiene recorrido. Junto con otras actividades, es uno de los grandes retos de Canarias en cuanto a la diversificación de su tejido empresarial. Las tecnologías de la información y las comunicaciones están en un segmento que no requiere instalaciones como las de la industria pesada ni tampoco traer materias primas. El hecho de que yo pertenezca a ese sector supongo que pueda haber influido en la decisión para proponerme, pero creo que cualquiera de los miembros del Círculo podrían haber sido perfectamente presidentes. Todos son empresarios de grandísima talla y me gusta decir que son todos los que están, aunque pueden no estar todos los que son, aunque podremos ir incorporando de forma periódica a aquellos que tienen cosas que aportar.

Se asegura que uno de los grandes problemas de la economía canaria es la escasa productividad. ¿Es posible incrementarla sin innovación?

Ese es un problema que hay que abordar desde múltiples vertientes, no desde una sola. Pero sí es cierto que sin innovación no es posible. Podremos incrementar la productividad con determinadas medidas y pequeños avances, pero la innovación y la formación tienen que ir juntas y de forma coordinada dentro de las empresas para conseguir ese aumento de la productividad. Y también tiene que haber un clima adecuado desde el punto de vista social para que el fin último de la empresa, que es generar riqueza, no solo para el empresario, sino para todos los que formen parte de la entidad, sea común y por consenso.

¿Cuál es el nivel de implantación tecnológico en Canarias?

Tiene mucho que ver con el tamaño de las empresas. Canarias tiene históricamente un problema de tamaño y esa falta de volumen tiene que ver tanto con la productividad como con la implantación tecnológica. Son las grandes compañías las que tiran del carro. El tejido empresarial isleño es sobre todo de pymes y micropymes y ahí hay más dificultades para la penetración de la tecnología. Creo que se está haciendo un esfuerzo por parte de todos, tanto de las administraciones como de las propias empresas, pero todavía queda mucho recorrido.

¿Y cómo va a afectar la Inteligencia Artificial (IA) al mercado laboral?

Esa es la pregunta del millón de dólares. Teniendo en cuenta que no sabemos exactamente a dónde va esto, y no somos capaces de vislumbrar que puede suceder en el próximo año, imagínense lo que es intentar hacer predicciones para los próximos 10 o 20 años. Lo que sí está claro es que, al igual que en el resto de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la IA no viene a ser sino el reagrupamiento de determinadas herramientas que ya se venían desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. ¿Qué cómo va a afectar al mercado laboral? Pues creo que va a tener que ir cambiando en función de la irrupción de nuevas tecnologías, llamase IA u otras. Y las profesiones que conocemos actualmente terminarán cambiando o apareciendo otras nuevas y que generen más valor, dicho eso del valor entre comillas. Por eso tenemos que prepararnos, ese es nuestro gran reto, la formación es donde va a pivotar todo en el futuro y también va a pilotar la capacidad que tengamos de que ese mercado laboral sea capaz de darle oportunidades a todos para trabajar. Nadie se debe quedar atrás, pero también es cierto que nadie se puede quedar sin formar. Aquellos que no tengan formación van a tener muy difícil encaje laboral porque las máquinas y la tecnología van a hacer los procesos más repetitivos. Nos tendremos que ir especializando en aquellos que son más creativos y donde la intervención humana genera valor.

Una de la quejas más recurrentes del Círculo es la maraña burocrática que encuentran los empresarios para realizar nuevas inversiones en el Archipiélago. ¿Qué nota pondría al clima inversor en Gran Canaria? ¿Es sencillo invertir? ¿En todos los sectores por igual?

En Canarias y en España es muy difícil invertir porque hay una maraña de leyes y normas, superpuestas unas a las otras, que prácticamente impiden la realización de ningún proyecto de inversión empresarial. Siempre digo que esto de ser empresario hasta ahora ha sido un poco complicado, pero últimamente lo hemos convertido en un deporte de alto riesgo. La maraña burocrática nos impide hacer cualquier cosa. Por ejemplo, una norma regional que te exige hacer las cosas de una determinada manera se contradice con otra normativa insular o municipal, lo que se complica si entra en el ámbito estatal o en competencias como las de Costas. Tenemos que simplificar las normas. La modernización de la administración pública, eso de lo que se habla tanto, pasa no solo por la digitalización, sino por la simplificación de todos los procedimientos y las leyes. Estoy seguro de que con una décima parte de las leyes que tenemos podríamos hacer más cosas y mejor, y se garantizarían los intereses generales de los ciudadanos.

También es verdad que muchas de las inversiones en Gran Canaria que han fracasado o están bloqueadas en los tribunales es por culpa de demandas o recursos de unos empresarios contra otros. Hay muchos ejemplos recientes, como el Siam Park, Dreamland, el puerto de Santa Águeda, la rehabilitación del Oasis, hoteles en Meloneras o Pasito Blanco y la imposibilidad de renovar los centros comerciales del Sur.

Lo primero que hay que decir es que si esas guerras empresariales existen es porque las normas no están claras. Si las normas fueran claras, tendrían poco margen aquellos que acuden a los tribunales al interpretar la puesta en marcha de un proyecto concreto lesiona sus derechos. Si estuvieran más claras se reducirían las demandas.

¿Tiene capacidad el Círculo para evitar esas guerras empresariales? ¿Puede mediar?

No es su función. Para eso ya están las confederaciones empresariales, donde además están representados todos los sectores económicos y, por tanto, las sensibilidades de todos los empresarios. En el Círculo no hablamos de temas particulares, solo de cuestiones que creemos que son importantes para el desarrollo de Canarias en las próximas décadas, eso es lo que nos mueve y por lo que estamos bastante preocupados.

¿Por qué los empresarios critican con tanto énfasis la reducción de la jornada laboral?

La jornada laboral es uno de los múltiples líos en los que estamos inmersos. Tenemos problemas de igual o más calado, como la productividad o el absentismo. Esto solo viene a ser la representación de la falta de consenso que está instalada en la sociedad en su conjunto. No tenemos problemas con la reducción de la jornada laboral, sino por la forma en que se quiere aplicar. Habrá sectores donde esa jornada laboral no tenga absolutamente ningún impacto, es decir, en aquellos donde es medible la productividad y se puede incrementar. Lo razonable sería, al menos, que con la reducción de la jornada deberíamos intentar conseguir el objetivo de no perder productividad, pero lo cierto es que dependiendo de dónde y cómo lo hagamos, y la forma, sí que va a haber una pérdida de productividad muy importante. Nosotros, como parte de la sociedad, estamos totalmente alineados con elementos que nos parecen clave, como la conciliación familiar. Nadie puede estar en contra de que las personas que trabajan con nosotros tengan más tiempo y de calidad para estar con su familia o con sus amigos, pero insisto en que debe hacerse de una forma responsable y escuchando. Oír a todas las partes no es suficiente, también hay que escuchar de forma activa para intentar entender los planteamientos de los otros. Por eso se ha generado ese distanciamiento entre las partes.

Los análisis sobre el mercado laboral sostienen que los inmigrantes serán necesarios en las próximas décadas para mantener la actividad económica y los servicios en la Unión Europea, pero la irrupción de partidos de extrema derecha ha hecho crecer el rechazo a la llegada de esas personas. ¿Qué posición tiene el Círculo sobre este fenómeno migratorio?

Tenemos al lado un continente que lo está pasando realmente mal. No tiene las condiciones económicas y sociales necesarias para que alguien tenga oportunidades, salvo que ya las tuviera de antemano. Este ha sido siempre un pueblo amable y comprometido con aquellos que nos visitan o vienen buscando esa oportunidad. También lo fuimos los canarios cuando salimos a otros continentes a buscar esa oportunidad que aquí no existía. En Canarias no solo somos frontera de nosotros mismos, sino del Estado español y de Europa, frente a un continente que genera unos movimientos migratorios muy importantes. Detrás de eso hay mafias e intereses económicos de los más variopintos, pero lo cierto es que alguien que está dispuesto a meterse en una patera es porque lo está pasando muy mal o cree que va a un sitio mejor. A partir de ahí, lo que no podemos permitir es que la situación de las personas que pretenden llegar a nuestros países de la Unión Europea sea solo un problema de Canarias, como estamos viendo con los menores que llegan a nuestras costas. La atención de esos menores migrantes es ahora responsabilidad del presidente de la Comunidad Autónoma a la que llegan y, sin embargo, vemos que la solidaridad entre todas las regiones de España se convierte en un debate político, cuando debiera ser absolutamente incuestionable. Deberíamos ser capaces de ofrecer oportunidades a esos menores que llegan, formarlos e integrarlos para que sean parte activa de una sociedad que trabaja y que lucha por su futuro.

La plataforma ciudadana del 20 de Abril anuncia nuevas movilizaciones tras el verano para frenar el crecimiento poblacional. ¿Les preocupa el rechazo al turismo? ¿Tiene fundamento? ¿Qué plantean para revertir la situación?

Creo sinceramente que las manifestaciones de ese colectivo no responden a un problema con el turismo. Cierto que habrá que mejorar nuestro modelo, trabajar para atender los retos que tenemos por delante, los que tienen que ver con la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y la agenda para los próximos años, pero creo que la gente ha salido a la calle para mostrar el descontento general con todo. Tenemos problemas de calado y hay personas que de forma interesada pretenden vincularlos al turismo.

¿Por ejemplo?

Hay un problema muy grande con la vivienda, ¿que el causante es el turismo? Yo garantizo que no. Me gustaría que alguien me dijera cuántas viviendas se han hecho en los últimos 20 años para dar respuesta a una población que ha crecido de forma muy importante en Canarias. Nuestros jóvenes no tienen la posibilidad de alquilar una casa para independizarse. ¿Por qué? Pues porque la falta de viviendas hace que los precios suban, pero no suben porque se estén dedicando al alquiler vacacional, sino porque las administraciones en su conjunto no han actuado en los últimos años. Todos estamos implicados y todos somos corresponsables porque hemos mirado para otro sitios. Vemos que los grandes tenedores de suelo, que son los ayuntamientos, no hacen grandes movimientos para que esto se solucione, ni tampoco que haya voluntad de un gran pacto entre todos los implicados. Y también tiene que ver con el desamparo en que han quedado los arrendadores, a los que habría que proteger. Hay muchas viviendas vacías que no se están dedicando a nada porque a los legítimos propietarios no les sale a cuenta alquilarlas. Si los inquilinos no le pagan, tarda dos años en sacarlos de allí y le dejan la vivienda destrozada. Por eso creo que los que salieron a la calle el 20 de abril no fue para protestar por un modelo turístico concreto, sino porque hay jóvenes con la sensación de que no tienen un futuro por delante porque la subida de los precios no les permite llegar a final de mes. A eso se debe a ese descontento general.

