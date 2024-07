Una moción anunciada

Y llegó. Desde el 17 de junio de 2023 la sombra de la moción de censura planeaba sobre el Ayuntamiento de San Mateo. El hoy todavía alcalde, Alexis Ramos, aún no había cogido el bastón de mando cuando en los corrillos que formaban los vecinos en la Alameda de Santa Ana se hablaba de una futura moción. La historia tenía todos los ingredientes para acabar mal. AVESAN, el partido más votado, había quedado a sólo 14 votos de la mayoría absoluta.

La misma noche de las elecciones, los líderes de Unión Veguera, Alternativa por San Mateo y PSOE posaron juntos y felices en una foto con la que anunciaron una unión que dejaría a AVESAN fuera del gobierno a pesar de necesitar sólo un concejal. Sin embargo, llegado el día de la toma de posesión las negociaciones no habían llegado a buen puerto y el Partido Socialista había anunciado su intención de dar su voto a Alexis Ramos en la investidura para hacerlo alcalde, pero sin unirse al grupo gobierno, lo que hizo que Ramos entrara a gobernar directamente en minoría. El semblante del nuevo regidor que recogieron las cámaras aquel día ya hacía presagiar lo que vendría después.

Tras dos meses de desencuentros públicos con el Partido Socialista se confirmaba que gobernar en minoría no iba a ser, ni mucho menos, un camino de rosas. La presión y la lógica numérica hicieron que a finales de agosto Ramos cediera y, por fin, se cerrase el acuerdo necesario para que el grupo de gobierno tuviera la mayoría. El Partido Socialista se unía a Unión Veguera y Alternativa gracias a un pacto que recogía una alcaldía compartida para que su líder, José Déniz, fuera alcalde los dos últimos años de legislatura. El nuevo gobierno tenía la oportunidad, ahora sí, de demostrar cuál iba a ser el prometido cambio que tanto proclamaron en campaña.

Pero los problemas no se hicieron esperar. Una concatenación de decisiones polémicas y desacertadas tomadas por un alcalde más ausente que presente y que además no supo medir sus intervenciones públicas hizo que el barco comenzara a zozobrar. La falta de gestión y de actuaciones visibles fueron aumentando el descontento de la calle mientras las desavenencias internas no paraban de crecer. Sin fiestas en el calendario se comenzó a apreciar que el Ayuntamiento se había sumido en una parálisis rodeada de polémicas. Los compromisos públicos que el alcalde anunciaba en los medios y a los que ponía fechas, se posponían siempre en sus siguientes intervenciones.

La petición de unos resultados que no llegaban por parte de los concejales del PSOE y el protagonismo público adquirido por sus dos ediles fueron la gota que colmó el vaso. En marzo, Ramos cesaba de manera fulminante a José Déniz argumentando que éste preparaba una moción de censura. El alcalde rompía así, de manera unilateral, un pacto que ya había nacido abocado al fracaso y que volvía a dejarlo en una situación de minoría y constantemente obligado a una búsqueda de consensos. Pero Ramos se cerró, y, acorralado por una presión que él mismo generó, comenzó un periplo de apariciones públicas en las que, lejos de transmitir tranquilidad, no hacía más que alterar el ambiente. La lectura: Ramos buscaba provocar esta moción para evitar así una dimisión que consumara públicamente el fracaso de su gobierno.

Esta semana, AVESAN y PSOE alcanzaban un acuerdo de gobernabilidad que cumple con el aparente deseo de Ramos y que convertirá pronto en alcaldesa a Davinia Falcón. Los portavoces de ambos partidos registraban este jueves la moción y a las puertas del Consistorio reconocían ser conscientes de que las expectativas puestas en ellos son muy altas. Juegan, no obstante, con ventaja: el listón ha quedado bajo.

