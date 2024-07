Buscan a un surfista desaparecido en la playa de Arinaga

Los equipos de emergencias buscan desde última hora de la tare de ayer a una persona que, según testigos que alertaron al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, se habría introducido en el mar en la playa de Arinaga, en Agüimes, y no regresó a la costa, informaron fuentes del operativo.

Según esa información, esa persona accedió al agua pasadas las 20.00 horas con una tabla de windfoil y a partir de entonces se le perdió la pista. Se inició entonces un operativo de rescate por aire y por tierra en el que participaron los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria del parque de Arinaga, efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil, que hicdieron una batida por la costa entre Risco Verde y Bahía de Formas, y un helicóptero Helimer de Salvamento marítimo que rastreó el mar desde el aire. Sin éxito; al caer la noche, pasadas las 22.00 horas, los efectivos se replegaron.

No se había interpuesto ninguna denuncia por la desaparición de una persona, según las mismas fuentes. Se da la circunstancia de que el pasado lunes se activó un dispositivo similar en la playa de Arinaga como consecuencia de un aviso que alertó de que una persona había entrado en el mar con una tabla y no había salido, además de una persona abandonando el lugar por tierra. Por ello, los equipos de emergencias barajaban ayer la hipótesis de que se tratase de un deportista del Campeonato Internacional de Windsurf que se celebra en Santa Lucía de Tirajana que hacía sus entrenamientos. No obstante, no se descarta que pueda haber sucedido un accidente y haya alguna persona en el agua.