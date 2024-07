Suspenden la búsqueda del surfista de Arinaga al no haber indicios ni denuncia de desaparición

Los servicios de emergencia han suspendido este lunes el dispositivo de búsqueda del surfista al que supuestamente se le perdió el rastro este domingo en playa de Arinaga al no haber ninguna denuncia por desaparición. Tampoco hay indicios de que esta persona se metiese en el mar y no pudiese salir. Asimismo, ningún familiar o allegado se ha acercado a la playa de Arinaga a comunicar que echaba en falta al joven, informan fuentes de la Guardia Civil.

El operativo se puso en marcha este domingo después de que una llamada sobre las 20 horas al 112 alertase de que un joven que practicaba wingfoil no regresaba a tierra. Al parecer, el testigo que dio la voz de alarma dijo que lo había visto meterse en el mar en playa de Arinaga pero no salir. Hasta el lugar se desplazaron Guardia Civil, Policía Local de Agüimes y Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria del parque de Arinaga que no hallaron rastro del joven ni pruebas de la desaparición. Hicieron una batida por la costa entre Risco Verde y Bahía de Formas, y un helicóptero Helimer de Salvamento marítimo que rastreó el mar desde el aire sin éxito.

Hace justo una semana, el pasado lunes, se activó un dispositivo similar tras recibir el aviso de que una persona había entrado en el mar con una tabla y no había regresado a la costa. Finalmente se trató de una falsa alarma.

Como informó LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas este domingo, los equipos de emergencias barajaban la hipótesis de que se tratase del entrenamiento de un deportista del campeonato de Windsurf que se celebra en Santa Lucía de Tirajana. En caso de que se interponga una denuncia o se hallen pruebas, el operativo de búsqueda volverá a ponerse en marcha de inmediato.