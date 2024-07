Los municipios de Gran Canaria buscan que la tasa de basura sea semejante en toda la Isla

Los 21 ayuntamientos de Gran Canaria pretenden que la aplicación obligatoria de una nueva tasa municipal de residuos sea igual o semejante en toda la Isla y que el Cabildo sufrague una parte de los costes del transporte y tratamiento de la basura en los ecoparques de Salto del Negro y Juan Grande.

La revisión al alza de ese impuesto se ha abordado esta semana en el Foro Gran Canaria Recicla y en la Mancomunidad de Municipios del Norte para iniciar las negociaciones entre todas las partes implicadas porque los plazos se echan encima. Oficialmente, las nuevas tarifas se deben aplicar a partir del 8 de abril de 2025, a los tres años de la entrada en vigor de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, pero los alcaldes quieren tenerlas preparadas desde el 1 de enero y el Cabildo considera que hasta finales de 2025 aún habrá tiempo de ajustar las cantidades porque habrá que esperar a los convenios entre el Gobierno de Canarias y las entidades Ecoembes y Ecovidrio, que se están negociando actualmente y de forma conjunta con el resto de las Comunidades Autónomas.

Los alcaldes se reúnen el próximo martes para intentar llevar una posición común a la Fecam

Las nuevas tasas de 21 municipios grancanarios se empezarán a preparar el próximo martes en la Comisión Insular de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), convocada para adoptar una posición conjunta de cara a las futuras reuniones con el Cabildo, el Ejecutivo autonómico y los restantes ayuntamientos del Archipiélago.

José Luis Rodríguez, alcalde de Valleseco y actual presidente de la Mancomunidad del Norte, que agrupa a 11 municipios de Gran Canaria, explicó que en la última reunión se acordó buscar una posición común de todos los ayuntamientos para que todos los vecinos de la isla paguen lo mismo por el servicio de recogida y tratamiento de los residuos, que no hay diferencias de impuestos entre unos municipios y otros.

En la Mancomunidad del Norte, con gobiernos locales de todos los colores políticos, ya existe un consenso para acudir unidos a las siguientes negociaciones, apuntó Rodríguez, quien subrayó que «aún quedan muchas lagunas por aclarar» en la aplicación de la nueva normativa y podrían buscarse alternativas con el Gobierno canario y los cabildos para esos costes no recaigan de forma exclusiva en los vecinos.

Lo que sí tienen claro los ayuntamientos es que al menos una parte de los gastos municipales por la recogida de la basura los va a tener que sufragar la población, pues se trata de una normativa que viene obligada de la Unión Europea para fomentar el reciclaje. El objetivo de la revisión de esas tasas municipales es que paguen los que más contaminen y los que generen más residuos.

Mismos criterios

«En esa Comisión Insular de la Fecam tenemos que ver si es posible llevar una posición común de toda Gran Canaria, ver si se puede aplicar una tasa homogénea, que sea igual para todo el Archipiélago y que todos apliquen los mismos criterios a los vecinos», adelantó el presidente de la Mancomunidad norteña.

La preparación de esos nuevos tributos también se trató el pasado miércoles en el Foro Gran Canaria Recicla organizado por la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo, al que acudieron los concejales responsables de esa materia. De manera prospectiva, no oficial, se pusieron sobre la mesa algunas cifras de reciclaje en Gran Canaria y se acordó convocar nuevas mesas de trabajo, pues aún es prematuro hablar de la cuantía de esas tasas municipales.

El nuevo impuesto fomenta el reciclaje al cobrar más a los que contaminan y generan residuos

Elisa Monzón, directora insular de Medio Ambiente, detalló que todavía «hay que tener en cuenta el convenio con Ecoembes y Ecovidrio, que se está negociando en estos momentos con el Gobierno de Canarias y va a ser fundamental para saber qué ingresos se van a tener por la recogida selectiva».

La definición de esos ingresos, comentó Monzón, «van a marcar mucho» los importes de las diferentes tasas, tanto las del Cabildo como las de los 21 ayuntamientos. «Aún no hay nada definitivo; desde el Cabildo se les presentó los números que nosotros valoramos, pero siempre a la espera del convenio de Ecoembes y de otra serie de cosas que se deben definir parte del Gobierno de Canarias; las cifras que se barajan no son oficiales y no se tienen todos los datos para poder calcular todavía esas tasas, por eso nos hemos emplazado a volver a reunirnos antes de iniciar la tramitación de las tarifas», resaltó la directora insular.

Monzón puntualizó que lo que dice la normativa estatal de residuos es que los nuevos tributos se deben aplicar a los tres años de la entrada en vigor de la Ley 7/2022, que especifica que las entidades locales tienen que tener una tasa no deficitaria y que contemple todos los costes.

Ingresos

Sin embargo, sostuvo la responsable insular de Medio Ambiente, «difícilmente se pueden estipular aún los costes reales o netos que hay que poner en las tasas», pues también habrá unos ingresos que serán marcados en los convenios con Ecoembes y Ecovidrio. Además, el Real Decreto de Envases del año 2022 también presupone un aumento importante en los ingresos de las administraciones públicas.

Por tanto, según Monzón, los ayuntamientos aún tendrían un plazo de más de un año para fijar esa tasa municipal definitiva, pues aún se deben firmar esos convenios y tramitar las nuevas ordenanzas.

«El compromiso del Cabildo es trabajar conjuntamente con todos los ayuntamientos; ellos tienen que trabajar sus tasas de recogida y nosotros las de tratamiento; en función de las tasas que aprobemos nosotros, ellos tendrán que repercutirlas en las suyas», puntualizó.

Pendientes de Tenerife Los ayuntamientos grancanarios buscan alternativas para que la nueva tasa de residuos repercuta de forma mínima en los vecinos y miran hacia la isla de Tenerife, donde el Cabildo ha asumido hasta ahora una buena parte o todo el coste del tratamiento de la basura en los vertederos. Sin embargo, desde el gobierno insular de Gran Canaria se opina que la propia norma europea no lo permite, pues el impuesto al vertido se tiene que aplicar al productor del residuo, pues de hecho tiene una finalidad disuasoria. Por otra parte, todos los cabildos están reclamando a la Hacienda canaria que la recaudación se invierta en la mejora de las recogidas para que los ayuntamientos puedan financiar los nuevos retos que les marca la ley. En el caso de Gran Canaria, en el año 2023 se liquidaron 10 millones de euros a Hacienda.

.

Suscríbete para seguir leyendo