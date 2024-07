Trinidad Díaz: «El comercio de Vecindario se queja por un alto absentismo laboral no visto antes»

Es la nueva gerente de Ascoive. Hoy cumple tres meses tras la marcha de Sabina Ruano. ¿Cómo afronta el reto?

Llego de otro ámbito empresarial, pero conozco bien el sector. Me propusieron porque reunía el perfil, hice la entrevista y gusté. Vengo de una empresa familiar, de carpintería en general de madera. Mi padre se jubiló, me quedé al cargo y pasado unos años se complicó y tuve que cerrar. La competencia cada vez lo dificultaba más. Y bueno, ahora estoy aquí y tanto la anterior gerente Sabina como la junta directiva me lo han puesto muy fácil.

¿Qué análisis haría del sector comercial en general?

La pequeña empresa cada día lo tiene más difícil principalmente cuando se tienen muchos empleados. Mi competencia por ejemplo en el sector industrial eran las grandes superficies especializadas. Era muy complicado y por desgracia, se suma la persona que trabaja en negro. Se les facilita el material y es lícito que quieran vender. En negro trabaja perfectamente más de un 50% del sector. En comercio es más difícil que el intrusismo exista.

¿Con qué panorama se ha encontrado estando como gerente de la asociación en estos tres meses? Primera impresión.

Cuando escucho a los empresarios me puedo poner a su lado porque los entiendo perfectamente. Inquietudes, problemas. En la medida de lo que he podido vivir los puedo aconsejar. No soy especialista en nada. Desde fuera me impresiona. El comercio antiguo le da valor a Ascoive, pero el nuevo con el que me estoy encontrando no es consciente de lo que es pertenecer a esta asociación. Hay una junta directiva que se vuelca al cien por cien y de forma desinteresada. Luchan por y para este municipio para los comerciantes y la zona comercial abierta de Vecindario es la mejor y puedo dar fe. Vengo de otro municipio y veo que hay una unión muy buena. Me he sentido arropada.

¿Cuáles son las primeras quejas con las que se ha topado?

De las problemáticas principales que tienen muchos comercios es el absentismo laboral por bajas que el empresario sospecha que no pueden estar justificadas, dudosas. Es ahora mismo una de las mayores preocupaciones y afecta a diferentes sectores. Hay un comercio concreto que tenía dos chicas trabajadoras y las dos se encuentran de baja médica por ansiedad. Ha tenido que contratar a dos personas más porque si no, la tienda se cierra. Recurrió a nosotros para preguntar dónde podía hacer una queja formal en este sentido, porque no le convence de que sea real esa dolencia. Pero nosotros asesoramos, las leyes están ahí y solo trasladamos lo que hay. También lo pusimos en contacto con un abogado asociado para consultarle al respecto. Mediamos y contactamos. Este problema está afectando a muchos más. Concretamente, una empresa de los mayores número de empleados igualmente nos comunica que tiene bajas laborales como nunca. Una situación que me comunicaron que nunca han visto antes y que no sabían el motivo.

Además del absentismo, algo más que preocupe al empresariado.

Otra preocupación es encontrar gente que tenga ganas de trabajar. Necesitan personal y no lo encuentran. Nos han llamado aquí por si tenemos currículum que les podamos dejar. Es una generalidad, no es solo en este municipio. Pero está afectando en la proyección de la empresa. Se tienen que plantear un montón de cosas, como horarios de apertura, que el dueño tenga que reestructurar las jornadas laborables del resto de la plantilla, Son condicionantes. Hay parados, claro en la peatonal existe este problema.

¿Cuántas empresas están asociadas a Ascoive? ¿la asociación sólo abarca la zona abierta de Vecindario o pueden acogerse otros comercios del municipio de santa Lucía?

Son casi 180 las empresas asociadas. Y claro que abarcan a todo el municipio. Desde El Doctoral al Cruce de Sardina. Representa a todo los empresarios y comercios que pertenezca a este término municipal. Ascoive es la única asociación que existe. En su día se creó otra, cuando se comenzó a peatonalizar la zona y había discrepancias, la crearon, pero tan pronto se creó se diluyó, pero todo lo digo por lo que tengo entendido porque yo eso no lo viví. Lo que sí sé ahora es que para formar parte de una asociación que defiende al comercio hay que sudar, hay que trabajar, hay que estar al pie del cañón. Esto no es un grupo de colegas que nos reunimos y hablamos de vez en cuando. Detrás hay una labor importante.

Está en marcha el Plan Director elaborado por el Ayuntamiento de Santa Lucía para la zona comercial abierta. ¿Qué traerá de bueno y qué diagnóstico hacen los comerciantes?

Lo bueno del Plan Director de la Zona Comercial Abierta es que se van a beneficiar los comercios de todo el municipio. Se van a dividir por zonas que ya hemos delimitado. Al estar segmentadas, Ascoive puede acceder a subvenciones de mayor cuantía. En nuestro caso solo tenemos la zona abierta de Vecindario, pero con el plan director se crearán áreas diferenciadas en Doctoral, Vecindario, Balos y Sardina. En cada área según especifica el plan director se planea una ampliación de la peatonalización de sus áreas comerciales. Cuando sean estipuladas como áreas comerciales diferenciadas tendremos acceso a solicitar subvenciones de mayor importe, como lo hace Agüimes, porque tiene tres.

"Vecindario será líder en 2025 con el Plan de Mejora e Innovación del Comercio Local» Trinidad Díaz — Gerente Ascoive

Al estar ya delimitadas las áreas en el plan director, significa que ya tienen acceso a estas líneas de ayudas?

Tenemos sobre la mesa un proyecto maravilloso que seguramente lograremos a través de fondos europeos. El cambio va a ser brutal. El programa de Mejora e Innovación del Comercio Local de Vecindario, que ya tiene un nombre definido, está basado en la aplicación de las últimas tecnologías y actualizar las adaptaciones diarias que vayan saliendo. Está enfocado a que el comercio de a pie, el pequeño comercio, tenga herramientas gratuitas desde Ascoive para poder salir al nuevo mercado. Redes, estar bien posicionados en Google, que tengan QR donde el cliente les pueda dejar reseñas para subir escalones y posiciones en los rangos de búsqueda. Igualmente, enseñar al comerciante los métodos para que el cliente encuentre su negocio y también, le ofrezca la posibilidad de acceder a hacer un tour virtual, consistente en una recreación en 3D de los espacios que se desea mostrar. Así permite a todo el que vea su sitio web explorarlo desde su pantalla como si estuvieran en su local en persona. Son un montón de detalles. 2025 puede ser el año. Empezaremos a desarrollarlo a finales del 24 y el resultado se verá a lo largo de 2025. Seremos pioneros en avances tecnológicos aplicados en el comercio que no tienen ni en Las Palmas de Gran Canaria ni en toda Canarias.

La aplicación de estas nuevas tecnologías será gratuita totalmente para los asociados. Y los que no estén en Ascoive ¿Pueden acogerse si se unen a la asociación desde ahora?

A Ascoive pueden inscribirse todos los comerciantes que lo deseen únicamente del municipio. Tienen muchos prestaciones. Hacemos un papel mediador entre sus necesidades y las ayudas que se les puede ofrecer. Pueden ponerse en contacto con la asociación en nuestra web ascoive.org donde pueden enviarnos sugerencias.

¿Les han propuesto empresas de fuera del municipio asociarse a Ascoive?

Pues casualmente en estos meses me han preguntado varios empresarios de fuera del municipio que desarrollan su actividad de manera online, que si pueden formar parte de Ascoive. Es una de las propuestas que me gustaría comentar con la junta directiva dados los cambios que se avecinan. Serían en este caso empresas que solo trabajan a través de internet. Es una de las ideas que se pueden aportar y de este modoabrirles nuestros servicios siempre que no perjudiquen a nuestro comercio.

