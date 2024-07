Voces de mujer para la octava edición del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival

La octava edición del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, organizado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, se escribe con M de Mujer. Ellas serán sin duda las protagonistas de este encuentro musical a orillas del Atlántico y que se celebrará del 19 al 21 de julio en la Playa de San Agustín, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Candy Box, Dani McGhee, Shunta Mosby, Wendy Moten y Martha High rendirán homenaje con su presencia a las divas del género que han marcado época y que se han convertido por derecho propio en auténticos referentes de la historia del soul. Además, la formación grancanaria City Dock Band presentará su ‘Show Woman Soul’ de la mano de sus tres vocalistas, Mónica Campodarve, Noelia Ramos y Fina Alemán, mientras que la selectora local Dj VAMP completará ese elenco femenino con sus selecciones musicales.

Candy Box, Dani McGhee, Shunta Mosby y Wendy Moten estarán acompañadas sobre las tablas por la prestigiosa Memphis Music Hall of Fame Band, que se estrenará en la costa grancanaria, mientras que Martha High lo hará junto a Julián Maeso Organ Trío.

Dania Dévora, directora del festival, señaló que “el soul siempre ha destacado por la cantidad enorme de grandes voces femeninas que ha dado y que han destacado a lo largo de la historia, y el Maspalomas Costa Canaria Soul Festival es un reflejo de esa realidad, ya que esa tendencia sigue más viva que nunca”. Además, quiso poner en valor “las voces que también tenemos en Canarias, y de las que podremos disfrutar en esta edición gracias a las tres excelentes vocalistas de la City Dock Band”.

Dani McGhee Barlow / La Provincia

El talent show The Voice lanzó a Wendy Moten como cantante, atrayendo millones de seguidores nuevos. Demostró su versatilidad explorando el R&B, pop, country y jazz. Criada en Memphis, cantó su primer solo en la iglesia a los ocho años. Inmersa en la escena musical local, conoció a Santos, bajista, hace casi 30 años. Se mudó con él a Nashville en 1996. Reconocida en Music City, ganó el apodo de “La Voz”.

Ahora trabaja con productores como Paul Worley y espera mostrar su talento nacionalmente.

Dani McGhee es una artista contemporánea de góspel. Empezó a cantar a los 5 años y viajó con Tennessee Mass Choir a los 8. Co-fundó Darrel Petties y Strengthin Praise, nominado al premio Stellar. Grabó con Changed, premiado en 2007. Ha actuado mundialmente, incluyendo Canadá. Como corista, acompañó a artistas como Kirk Franklin y Vanessa Bell Armstrong. En 2011, abrió para Mali Music y Tye Tribbett. Lanzó su primer mix en 2012 y su álbum Unveiled en 2019.

Candy Fox, oriunda de Memphis, Tennessee, se sumerge en su legado musical desde la infancia, destacando en American Idol y Boston Idol. Con Free Sol, ganó el Mid-South Grammy Showcase. Ha colaborado con leyendas como David Porter y Toni Green, además de editar su álbum debut, Soul Stir. Actualmente, es parte de la producción Road to Memphis y lidera la banda Third Coast para los Memphis Grizzlies.

Cantante de Memphis, Tennessee, Shunta Mosby inició su carrera musical en escuelas de artes escénicas y luego perfeccionó su talento en la Universidad DePauw. Con más de 20 años en la industria, destacó como corista junto a artistas como Willie Hutch, David Porter y J Blackfoot. Ha colaborado con artistas de Memphis como Wendy Moten y Booker T. Jones, y compartido escenario con Howard Hewett y En Vogue. Como solista, ha dejado huella en eventos como The Beale Street Cigar y Memphis Vegan Festival, mientras valora el tiempo con su familia y disfruta de la vida. Martha High inició su carrera con The Jewels y su éxito Opportunity. Cantó con James Brown durante 30 años, destacando en Summertime y Original Funky Divas. Lanzó un álbum disco en 1979 y dejó de actuar con Brown en 2000 para unirse a

Maceo Parker. Posteriormente, colaboró con Soulpower, actuando en Europa y África. En 2016, lanzó un álbum en solitario, seguido de sencillos como Somos uno.

City Dock Band / La Provincia

La City Dock Band es una formación de música soul, funky y Rhythm and Blues compuesta por tres cantantes femeninas, Mónica Campodarve, Noelia Ramos y Fina Alemán, además de piano, órgano, guitarra, bajo eléctrico, batería, y sección de vientos. Repasan en sus actuaciones temas clásicos del género llevados a la fama por grandes figuras como Arheta Franklin, Donna Summer, Tina Turner, Ray Charles, Otis Redding o Stevie Wonder.

Desde temprana edad DJ VAMP siente frenéticamente el amor por la música que vibraba en su ser. Fascinada por ritmos bizarros, surf, garage de los 60 y 70, inició un viaje de descubrimiento en una cultura oculta de vinilos y grupos malditos. Para DJ VAMP, el vinilo es una obra de arte que conecta y transforma, siempre preparando sets cargados de emociones y sorpresas. Ha presenciado la evolución de la escena musical, destacando el crecimiento de la presencia femenina y el resurgimiento del vinilo como una vuelta sensible a la autenticidad de la música.

La octava edición contará también con los artistas Jonathan Ellison, Jerome Chism y Gerald Richardson, el selector mr. Kangrejo, y con el maestro de ceremonias habitual, el espectacular Rick Hutton, acompañado en esa tarea por Sergio Miró. El Maspalomas Costa Canaria Soul Festival está organizado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.