El Yoyas "no reconoce su culpabilidad" y sigue atacando a Fayna desde la cárcel

Dos semanas después de la detención de Carlos Navarro, conocido como 'El Yoyas', tras 19 meses en busca y captura y condenado por violencia machista contra su expareja, Fayna Bethencourt, esta ha intervenido en Código 10 de Cuatro para hablar de lo vivido en estos días.

Preguntada por Nacho Abad sobre si se siente aliviada tras el arresto, la otrora concursante de GH 2 responde: “En parte sí, porque físicamente sé dónde se encuentra”, comienza, “pero para mí este no es el final, ni me siento aliviada del todo ni mucho menos”. Bethencourt denunció que “se sigue haciendo lo que llevo protestando estos meses, que es darle voz. Se le dio voz como fugitivo y ahora como preso”.

“Es un maltrato psicológico continuado”, insiste la escritora: “Esta persona está presa físicamente pero su voz llega más allá de esas rejas”.

“Se supone que la cárcel tiene que servir para reinsertar. Pero para ello tiene que haber un propósito de enmienda. Y en este caso no se está dando para nada. Carlos no reconoce su culpabilidad y sigue atacándome”, destaca Fayna, que reconoce que le resulta “difícil que pueda salir pacíficamente de ahí dentro”: “Ahora mismo no reconoce lo que ha hecho”.

Fayna, que actualmente presenta el podcast No, qué va!!!, también llama la atención en que “se ha actuado porque he dado mucho por saco”, y lamenta que aunque “desde el principio” ella dijo dónde podría estar Navarro, este “se ha reído de la policía”.

Estebán Gómez, abogado del Yoyas, asegura que le despidió por no atacar a Fayna: "Yo soy un profesional" / La Provincia

Carlos Navarro, más conocido como 'El Yoyas' por su paso por el reality 'Gran Hermano' hace más de 20 años, fue detenido tras permanecer un tiempo en busca y captura por maltrato continuado a su ex, Fayna Bethencourt, a quien conoció en el programa de Telecinco, y a sus propios hijos. Desde su entrada en prisión, según ella, nada parece haber cambiado.

El espacio de Cuatro, 'Código 10', repasó el caso y contó con Fayna Bethencourt gracias a una conexión en directo. Sobre cómo encajó la detención de su ex, ella se mostró muy clara: "No lo recibí como un festejo, sentí alivio pero me dio tal shock emocional como si todas esas emociones surgieran de golpe".

Al parecer, tiene un "trastorno de ansiedad" que se habría agravado tras el calvario sufrido hasta la detención de 'El Yoyas'. Y es que aunque reconoce que es un alivio saber dónde está "físicamente", lo que más le tenía preocupada era que hasta ahora no sabía "su paradero". "Para mí esto no es el final", añadió.

"Se sigue haciendo por lo que llevo protestando y denunciando mi situación, que es darle voz, se le dio voz como fugitivo y ahora como preso", denunció Bethencourt en el programa de Cuatro, y es que consideró que no se debería permitir que hablara después de ser condenado, más si cabe cuando hacía "maltrato psicológico continuado".

El futuro y la reinserción de 'El Yoyas'

Para ella, es mejor no pensar en lo que pasará cuando 'El Yoyas' salga de prisión, aunque reconoció que es "vengativo". "Se supone que la cárcel tiene que servir para reinsertar a las personas y, para que haya una reinserción, tiene que haber un propósito de enmienda, un decir 'me he equivocado, lo he hecho mal, soy culpable' y no se está dando", expresó Bethencourt.

"Carlos no reconoce su culpabilidad, sigue atacándome (...) Él no reconoce lo que ha hecho y veo difícil que pueda haber una reinserción y que él salga pacíficamente de ahí dentro", añadió.

"Esto no pasa con otros fugitivos condenados por violencia de género que a día de hoy están en la calle y nadie los está buscando, se le ha buscado porque Fayna Bethencourt ha hablado mucho. Y ha insistido. Y ha guerreado", zanjó en 'Código 10'.