«Cogemos un complejo turístico con residentes pero no sacaremos a quien vive cómodo»

¿Qué le ofrece el mercado canario para que en ocho meses decidan establecerse con tres establecimientos, dos de ellos en Playa del Inglés?

Hace un año nos introdujimos en el sector vacacional en Ibiza y tras realizar un análisis vimos que Playa del Inglés y algunas zonas de otras islas eran muy interesantes. Nos dimos cuenta de que los activos tienen ciertas deficiencias en la gestión operativa, en la inversión y en la gestión de los equipos. Nosotros venimos de una compañía tecnológica en la que las relaciones humanas con los equipos son importantes y donde la gente joven tiene muchas ideas, y el sector hotelero requiere estar siempre actualizándose. En Las Palmas de Gran Canaria entramos con seis apartamentos turísticos y en Meloneras Lopesan y Riu están muy profesionalizados en hoteles grandes, y a nosotros nos interesaba Playa del Inglés porque vemos que todavía tiene mucho recorrido.

Entran en el Sur con un complejo de 25 apartamentos y con 140 habitaciones en un hotel. Abarcan ambos mercados.

Y eso es lo que nos diferencia de otras compañías. Consideramos que no tenemos competencia porque tenemos una cadena hotelera, apartamentos, hostales, coliving, senior living y flex living. Los apartamentos turísticos parecemos los malos del sector, pero nosotros venimos de ahí y nos estamos metiendo en hoteles. Parece que para los hoteleros los apartamentos son la competencia, pero quizá es que no saben gestionarlos.

Aterriza en un destino turístico maduro. ¿Qué diagnóstico hace?

Probablemente está maduro porque ya estamos en la cúspide, pero yo creo que el mercado seguirá subiendo en cuanto a precios medios. También creo que los activos se pueden explotar mejor: desde un punto de vista del gestor, hay muchos complejos en Maspalomas donde cada uno de los apartamentos está operado de forma independiente por distintas personas, esto no está ordenado. Y hay que ordenarlo porque eso genera empleo. Teníamos planeado salir a Bolsa, e incluso ordenamos la compañía para eso, pero finalmente no salimos porque nos surgieron varias operaciones que consideramos suficientemente importantes como para darnos unos años más. Una de ellas es Canarias porque hemos visto un mercado importante aquí. ¿Pero qué queremos? Ordenar la plaza turística. Solo hace falta irse por Playa del Inglés y Maspalomas para ver la cantidad de marcas y proveedores diferentes que hay y eso hay que ordenarlo, formar equipos, lograr una mayor satisfacción del cliente y todo eso tendrá un mejor retorno.

«El flex living mezcla la corta y la media estancia, y eso pasa en un complejo turístico residencializado»

¿Conoce el debate sobre la residencialización en zonas turísticas en Canarias? ¿Qué opina?

Lo conozco, lo comprendo, pero no sabría decirle exactamente cuál es la solución. Creo que en general el sector turístico ahora se está viendo muy polarizado por la política y la solución debe venir precisamente de la política, no por parte del empresariado. Porque desde hace tiempo vemos que parece que los empresarios son los culpables, pero son los que crean empleo e inversión. No olvidemos que Canarias vive del sector turístico y eso ya es endémico, no vamos a cambiar ahora que las Islas vivan de otra cosa que no sea el sector turístico. Puede convivir con otros sectores, por supuesto, pero el peso del turístico es muy importante.

Han entrado en un complejo donde, como dijo, hay desorden al tener una parte residencializada y otra en la que los propietarios comercializan su apartamento de forma individual. ¿Por qué decide entrar en un complejo así y no en un hotel con la unidad de explotación garantizada? Hay ejemplos claros de conflicto entre propietarios y operadores no muy lejos de aquí.

En Akeah Broncemar tenemos 140 habitaciones y luego hay gente que reside y otros que hacen un uso turístico indebido de su apartamento. Nosotros lo primero que hicimos antes de firmar fue convocar una reunión de la comunidad de propietarios para presentarnos y ver que todos aceptaban nuestro modelo de negocio y que ellos puedan disfrutar de nuestras instalaciones. La aceptación ha sido buena, hemos resuelto las necesidades que pudiera tener cada propietario y por eso estamos aquí. Dese cuenta de algo: hay un nuevo modelo residencial, sobre todo en las grandes ciudades, que se llama flex living y que consiste en edificios de oficinas que se reconvierten en espacios residenciales en los que se mezcla la corta y la media estancia, y eso en el fondo es lo que pasa en un complejo turístico residencializado.

La relación será buena, pues.

Sí. También esperamos poder hacernos con más habitaciones de este complejo y llegar a las 160 antes de final de año. Cogemos un complejo turístico con residentes, pero que no se malinterprete esto: nuestra intención es hacernos con aquellos apartamentos que quieran sus propietarios pero no vamos a hacer ningún esfuerzo para sacar de aquí a la gente que está viviendo cómodamente. Eso sí, no vamos a permitir que nadie los esté comercializando turísticamente por su cuenta porque eso va en contra de la ley y, aunque no quiero, utilizaría contra ellos todos los cauces legales; el que lo quiera comercializar, ese apartamento es mío.

Complejo turístico Akeah Broncemar de Playa del Inglés. / LP/DLP

Los expertos barajan que al término del año Canarias reciba otro récord de 17 millones de turistas. ¿Cree que es sostenible esa cifra para el destino?

No sé si 17 millones son muchos o pocos. No me baso en la cantidad, pero al final si hay más turistas es porque hay más habitaciones y más licencias turísticas, y eso es una decisión política. Pero una vez se dan esas licencias, no podemos sacarlas del mercado. Eso sí, tenemos que velar por que la isla no se canse, tanto en recursos propios como en logística: la autopista es la que es, el aeropuerto tiene la capacidad que tiene, y el agua y los residuos tienen una capacidad limitada, así que debemos apostar por la sostenibilidad.

El 20 de abril una parte de Canarias se manifestó contra el actual modelo turístico de masas y también ha pasado en Mallorca. ¿Entiende esas reclamaciones?

Entiendo que la gente esté así, porque uno cuando sale de su casa para ir a comprar y no encontrar una librería o una carnicería porque ha cambiado todo es complicado. Pero aquí hay dos cosas: el turismo de masas, pero eso es una cuestión política, pero no podemos estar culpando a los turistas. Es una cuestión que creo que las asociaciones hoteleras de la isla junto con el gobierno deben establecer un plan de acción. Por ejemplo,si nos sentimos cómodos con el modelo de Meloneras, con grandes hoteleras en zona concretas, repliquémoslo.

«Nos encantaría que en cinco años pudiéramos tener unas 1.000 habitaciones en Canarias»

Es conocedor de la isla desde hace años. ¿Cómo ve el destino? Avenidas, parques, centros comerciales...

Bueno, creo que requiere e una inversión pública muy fuerte. Acabo de entrar en la isla y no achaco la situación a los operadores actuales, públicos o privados, pero la culpa es de ambas partes. Hay centros comerciales muy obsoletos que necesitan una inversión. En general, la isla requiere de una inversión pública y privada, porque hay muchos complejos que durante años han estado operados por familias y ahora cambian de generación y necesitan ser renovados; me he pasado por Yumbo, Kasbah, Plaza y Metro y se ve claramente que son zonas de fiesta muy degradadas.

¿Qué planes de expansión tiene la compañía?

Además Smartr Maspalomas Corinto y Akeah Broncemar, estamos mirando otros dos establecimientos en Playa del Inglés y San Agustín donde también nos apetece entrar; ambos son hoteles de unas 200 habitaciones. También estamos analizando un activo que nos gusta mucho en Playa Blanca, en Lanzarote, de unas 150 habitaciones, otro en Fuerteventura y otro complejo de 250 apartamentos en Tenerife a través de un fondo de inversión con el que trabajamos habitualmente, que nos ha planteado que si lo compran lo operemos nosotros. Nos encantaría que en cinco años pudiéramos tener unas 1.000 habitaciones en Canarias, pero no me quiero poner retos porque todo lo que analizamos a veces no se materializa. Además, nuestra expansión va más allá de las Islas. La semana que viene abrimos un complejo en la Costa Brava, en agosto otro en Bulgaria, otro en la isla griega de Kos, estamos viendo activos en Atenas y Mykonos y también valoramos en una isla de Croacia, pero también estamos a punto de abrir en Suiza y Austria. Nos está apasionando, porque venimos de un mundo urbano en Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia.