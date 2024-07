Coros y Danzas «es un fenómeno único que marca la historia de Ingenio»

El catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el ingeniense Agustín Sánchez, precisó ayer que la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio «es un fenómeno único. Ha marcado y marcará la historia de Ingenio. Hoy día Ingenio no se entendería sin esta agrupación». El grupo nació con menos de diez componentes hace 75 años y hoy, con más de 200, es embajador por el mundo de la identidad y folclore canario.

Sánchez es catedrático de Economía en Organización de Empresas e Inteligencia Artificial aplicada a los negocios. A pesar de su perfil académico, fue el encargado de ofrecer ayer la ponencia Coros y Danzas de Ingenio. Historia de cómo preservar la identidad cultural de un pueblo, en el Campus de Etnografía y Folclore que organiza la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ingenio en el marco de la 29º edición del Festival Internacional de Folclore Muestra Solidaria de los Pueblos.

Vínculos

«¿Por qué doy yo la conferencia? Porque también fui miembro de Coros y Danzas durante años, tocaba la guitarra, y aunque físicamente no estoy en el grupo por trabajo hace 20 años, mi vínculo no desaparecerá nunca. Ni el mío ni el de nadie que lo haya vivido», subrayó. El ponente aclaró que «David Castellano, el presidente de la asociación, me preguntó si quería exponer esta conferencia y acepté a la primera».

Esta fue una aclaración del catedrático ingeniense del porqué quiso formar parte de esta charla, y de paso dejó entrever que ayudar y participar es un denominador común que llevan tatuado prácticamente todos los que han formado parte de esta asociación.

Llega la cultura

Detalló que Coros y Danzas se fundó en 1949 a través de la Sección Femenina «en un pueblo agrícola, con economía de subsistencia y ya se iniciaba el cultivo del tomate. Se crea en este contexto. Es ese año cuando se empieza a hablar por primera vez de cultura y de preservar tradiciones, culturas y valores en Ingenio. Se convertía en un fenómeno en el que todo ingeniense quería estar y quiere participar en la actualidad».

«La Asociación Coros y Danzas se ha ido formando desde sus inicios por vecinos. Todas las familias cuentan con alguien que ha participado de algún modo en el grupo. Son vecinos de todos los barrios del municipio aunque se piense que son solo del casco histórico, no es así».

Precisó que nació con valores de «humildad, constancia, perseverancia o altruismo», y también «para guardar y recuperar la identidad y cultura canaria».

"Sus valores son perseverancia, altruismo, cultura y la identificacion con todo el pueblo» Agustín Sánchez — Catedrático de Economía de la ULPGC

Sánchez sostiene que «en 75 años se han mantenido los valores de rescate de las tradiciones populares con respeto a la cultura e historia». Resalta que la investigación de tradiciones fue trabajo inicial de forma oral por parte de sus fundadores y que este trabajo «ha tenido continuidad hasta hoy» entre los entusiastas de la etnografía y folclore que han conservado y difundido el acervo cultural «con perfeccionismo y positivismo».

Destaca en referencia a la preservación la identidad cultural de Coros y Danzas que «el contenido no ha cambiado. Solo se ha innovado». Apostilló que «el único cambio desde sus inicios ha sido la puesta en escena y sobre todo, la innovación. Es el grupo catalizador de la cultura en ingenio, como el festival de folclore, encuentros de navidad, repentistas, etnográfico e innumerable que desarrolla todo el año, sin contar su presencia en todas las fiestas».

Define como «joyas» de Coros y Danzas en cuanto al rescate de música popular de Ingenio los Aires de Lima o Isa de la Paría, las polcas del Capotín y del Artesano y el Rancho de Ánimas. «Detrás de cada una de estas composiciones se encuentra la labor de estudio de sus fundadores», dijo.

Sánchez sentenció que la identificación con el pueblo de Coros y Danzas «es un fenómeno único. Coros y Danzas lo puede hacer mejor o peor que otros grupos de danza o folclore de Canarias. Seguro que los hay. Pero la identificación con su pueblo es fundamental. Ingenio no se entiende sin Coros y Danzas. Marcó la historia de Ingenio y la marcará porque hoy día la sigue».

Después de la conferencia de Sánchez, se celebró una mesa redonda en la que participaron distintos miembros de Coros y Danzas de la última y primera generación, como Ana María Fuentes. Defendió en sus intervenciones que Coros y Danzas «lo creó la Sección Femenina y hay que reconocerlo». Afirmó que «yo fui una de sus fundadoras, con Aurora Cruz y María Luisa Artiles» y que «de los 12 miembros del primer grupo, seis eran de mi familia».

