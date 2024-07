Braulio reina en Gáldar por Santiago

Las 542 Fiestas Mayores de Santiago acogen este jueves 18 de julio un concierto del cantante Braulio en la Plaza de Santiago. Uno de los artistas canarios más internacionales ha compuesto una canción dedicada a Gáldar y que estrenará durante el concierto. En el tema musical Braulio hace un recorrido por diversos rincones de la ciudad y nombra lugares como El Agujero, El Charcón, Sardina de Gáldar o Caideros, informa el gabinete de comunicación municipal.

El cantante guiense asegura que "la canción es un regalo que le hago a Gáldar porque yo hago canciones para lugares que son importantes para mí, y en esta canción hablo de un amor adolescente". Braulio destaca que el tema ya ha sido grabado "sin escatimar esfuerzos porque he contado con el acompañamiento de cuerdas de la New World Symphony de Miami, la más moderna de las sinfónicas, he contado con el apoyo del Eddie Montilla, un importante productor que ha trabajado con Gloria Estefan, Madonna, Daddy Yankee o Don Omar, también colaboró en la grabación Ed Calle, que toca el saxo en la entrada de la canción, y hay un solo de timple del majorero Althay Páez".

Un lujo

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, señala que "recibir a Braulio siempre es un lujo, Gáldar es su casa, por eso queremos celebrar con él este medio siglo de carrera que cumple en este 2024 y su reciente designación con el Premio de Honor de los Premios Canarios de la Música”. El primer edil anima a la población a acudir al concierto y añade que “su actuación en el marco de las Fiestas Mayores de Santiago de este año será más especial si cabe porque Braulio nos ha prometido el estreno de un tema compuesto y dedicado a Gáldar en el que estoy seguro de que reflejará con la pasión y la emoción que siempre le caracterizan recuerdos y vivencias que nos emocionarán y llenarán de orgullo a partes iguales".

En el concierto, organizado por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige Julio Mateo Castillo, y producido por la productora del artista, Camino Viejo Producciones, Braulio hará también un repaso por su amplio repertorio y no faltarán los clásicos como Patria Canaria, Tenerife, Sobran las palabras o En la cárcel de tu piel.