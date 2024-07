José Carlos Santana: «El Círculo de Labradores cumple 95 años y queremos que siga de por vida»

Se cumplen 95 años de la fundación de la Sociedad Recreativa y Cultural Círculo de Labradores. ¿Cómo se puede resumir sus inicios y su evolución durante este casi siglo de vida?

Lo fundaron los labradores del pueblo. Era un lugar de reunión. No estaba en la actual sede de Cardones exactamente. Pero se prendió fuego la anterior -en la calle San Isidro, 11-, y compraron los terrenos donde estamos ahora y construyeron la actual.

¿Qué función cumplía en esos primeros años?

Al principio acogía las propias reuniones de los labradores. Luego comenzaron a quedar para echar una mano a la baraja y a otras actividades recreativas, y se fueron haciendo actos culturales, porque en el pueblo no había otra cosa, hasta formar la sociedad actual.

¿Imagino que no solo vendría gente de Cardones, sino de otros barrios de Arucas?

Sí. Creo que es la única sociedad que está funcionando al 100% en Arucas, aunque también está la de Bañaderos y la Sociedad Atlántida.

¿Qué ha cambiado en estos años?

Tuvo épocas muy buenas. Sobre todo en la que estaban prohibidos los carnavales, pero aquí se hacían casi todos los años. Hasta el cura ayudaba a que se hicieran. Hubo un gran auge en los años 80 y 90. Los salones se llenaban, se ponían bochinches fuera y se llenaba toda la calle Párroco Déniz. También se ha dedicado mucho a los actos culturales. El Círculo tiene varios premios. En 75-77 fue premio García San Román, que daba antes el Gobierno de Canarias por hacer actos culturales; en 2007 el Ayuntamiento de Arucas nos dio la Medalla de Plata de la ciudad; y el Foro S. XXI también nos concedió un premio honorífico Gourié en 2017.

Y ahora, ¿en qué está enfocado el Círculo?

Después de que se pararan los carnavales, que empezó a haber por muchos lugares, esto bajó bastante. El auge que teníamos eran los bailes, porque venían personas de todos lados. Cuando se vino abajo, la sociedad se mantuvo por los socios, y se quedó como una sociedad recreativa para jugar y hacer alguna actividad. Poca cosa. Después de 2019 y con la pandemia se pasó bastante mal, porque muchos socios se dieron de baja. Estuvo cerrado, y fue complicado. Después de que pasara la pandemia se ha intentado empezar a recuperar con el anterior presidente, que falleció, Alberto González. Y nosotros ahora intentamos volver a dinamizarlo. Aquí se hace lo clásico que se hace en las sociedades, como pilates, yoga tai chi, tenemos un grupo de teatro Tejeringue, que tienen una obra ahora con el aniversario y hace unos días actuaron en Firgas. Tenemos la banda de cornetas y tambores de Cardones, que tiene bastante actividad. Esta semana, por ejemplo, tiene varias salidas a diferentes procesiones. E intentamos dinamizarlo y volver a organizar actos culturales, y sacarlo adelante en los posible.

"Tuvimos un gran éxito en la época que celebrábamos los carnavales y llenábamos la calle» José Carlos Santana — Presidente del Círculo de Labradores de Montaña Cardones (Arucas)

¿Cuáles son los mayores hitos o momentos estelares alcanzados en estas décadas?

Las fiestas aniversario siempre han sido muy nombradas dentro del pueblo, porque se hacen muchas cosas. Y lo cierto es que los carnavales eran un bum en aquella época, como también el reconocimiento del Ayuntamiento de Arucas fue bastante importante.

¿Cuántos socios tienen ahora, y que tienen pensado para tratar de seguir atrayendo a más? ¿Y cómo están económicamente?

Tenemos unos 185 socios. Esto depende exclusivamente del socio. Es un club privado, y para que esto funcione tiene que tener un mínimo de 200 socios. Los gastos son unos 1.000 euros mensuales, y claro hay que tener esos 12.000 euros al año para mantenerse. Cuando la pandemia bajó mucho y hubo que pedir ayuda a empresas privadas para que colaboraran y mantenerlo a flote. Cuando entramos en febrero estaba en 150, y hemos hecho unos 30 socios más.

¿El edificio es de su propiedad?

Sí. Es grande: tiene una planta baja, con un salón principal; la primera planta, con el salón de juegos con mesas de billar, y la cafetería, con un pequeño patio. En la segunda está la biblioteca, que se usa para dar clases de yoga y las oficinas. Estas actividades nos permiten tener un ingreso extra, porque son abiertas a todo el público, y hay que pagar una cuota.

Muchos de esos centros recreativos fueron desapareciendo con el tiempo, y son pocos los que sobreviven. ¿Cree que tienen futuro o deben replantearse su estrategia?

Creo que nos va a costar bastante que vaya hacia adelante, porque esto lo mantenemos los socios, y si la juventud no se hace socia, llegará al día en que tendremos que depender del dinero exterior, de subvenciones o entidades privadas, porque lo que no queremos es cerrarlo, y para eso estamos aquí.

¿Cómo se puede atraer a los jóvenes?

Es complicado, porque nosotros a lo mejor estamos dedicados a unas actividades que a ellos no le van. Cuando estuve de presidente en la primera etapa hicimos una campaña para captar jóvenes, pidiendo su opinión para saber qué querían. Pero no venían. En estos años sí se han hecho socios personas de unos 30 años, ayudando a bajar la media de edad.

Uno de los actos del aniversario será en la entrega de reconocimientos a los socios de más de 50 años. ¿Son muchos, porque eso es fidelidad?

Este año son 14, porque desde 2019 no se habían dado. La medida de edad de los socios es de más de 50 años. Y hemos tenido 21 presidentes desde 1929.

¿Alguna mujer?

No. En los estatutos no habla de que la mujer no podía ser socia, pero sí es verdad que hasta no hace muchos años no estaba bien visto que estuviera aquí en las actividades. Salvo en carnavales, que sí. En los 80 empezaron a hacerse socias. Ahora, de las últimas hechas casi un 40% puede ser mujer.

¿Qué le gustaría que fuera el Círculo al fin del mandato en 2028?

Entramos con la idea de que esto no se cerrara, con los propios recursos propios. Y hacer actividades en lo posible económicamente todos los meses. Pero hay que intentar llegar a acuerdos para hacer actividades. Y hemos pedido ayudas como asociación cultural para ver si nos la conceden. Es un dinero que nos vendría bien para cubrir los gastos. Nuestro objetivo es que el Círculo se mantenga de por vida, por sus propios socios, porque si se cierra esto se cae. El edificio lleva su mantenimiento.

