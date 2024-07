Davinia Falcón enfrenta un primer día como alcaldesa cargado de números

Érase una alcaldesa a un móvil pegada. La nueva regidora del Ayuntamiento de San Mateo, Davinia Falcón, no se despegó este viernes del teléfono en todo el día, bien fuese para atender entrevistas de los medios de comunicación, como para empezar a firmar sus primeros decretos, con una rúbrica digital que ya tenía instalada desde que tomó posesión del cargo el jueves después de triunfar la moción de censura que su formación, Avesan, y el PSOE, presentaron contra el ya exalcalde Alexis Ramos.

Ante la expectación de su primer día al frente del Consistorio, la alcaldesa abrió los ojos a las 05.30 horas de la mañana, y no porque las Casas Consistoriales abriesen sus puertas a esa hora, sino más bien porque no pudo conciliar el sueño por el nerviosismo que tenía encima.

A las 08.00 horas en punto de la mañana se plantó en el Ayuntamiento y después de saludar al personal y organizar algunos actos de fiestas en los barrios este fin de semana, la mesa de Falcón se llenó de números, muchos números: su primera reunión fue con la interventora municipal para tratar las modificaciones presupuestarias que tendrá que aprobar en el próximo Pleno para asignar dinero a distintos servicios ante la falta de presupuesto, además recibió en sus manos un tocho de más de 70 facturas pendientes de pago y rubricó el decreto de retribuciones de los ocho concejales del equipo de gobierno.

Pero el primer decreto que firmó fue el del reparto de concejalías, algo que hizo inmediatamente después de jurar su cargo para que este viernes todos los ediles pudieran empezar ya a gestionar sus áreas.

Un oficio para la empresa que gestiona el agua en el municipio y otro para una publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP) fueron las otras dos firmas digitales que estampó Davinia Falcón durante la jornada, además se sellar el documento de renuncia al acta de la concejala Iluminada Santana, que abandona el Consistorio por motivos personales; de esta renuncia se dará cuenta al Pleno la próxima semana y será sustituida por la siguiente persona en la lista de Avesan, Elena Santana. Por la tarde, Falcón asiste a un torneo de ajedrez en el barrio de La Solana.

La nueva alcaldesa llega al cargo con dos carreras en su haber: es diplomada en Ciencias Empresariales y graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y antes de dedicarse a la política trabajó en un departamento de contabilidad y personal.

Davinia Falcón, la primera mujer alcaldesa de San Mateo, accede al cargo con 43 años, está casada y tiene dos hijos de ocho y 11 años. «No se han tomado bien que sea alcaldesa porque saben que voy a tener menos tiempo para dedicarle a ellos», cuenta la regidora, «en este año en la oposición he tenido más tiempo para ejercer de madre; pero me quedo tranquila porque me han dicho que están muy orgullosos de mi y eso me deja muy contenta».

