Eliana Gutiérrez : «El trabajo de la Asociación Coros y Danzas es de un valor incalculable»

La antropóloga Eliana Gutiérrez expone en el Campus Etnográfico la conclusión del estudio que alerta de que «el patrimonio individual es el más frágil y corre riesgo de desaparecer» . Reclama que administración y educación se involucren. «El patrimonio cultural no es ajeno a los cambios y el reguetón puede validarse por los jóvenes como una parte más», sostiene esta investigadora.

Coordina el grupo de trabajo investigador del patrimonio cultural inmaterial de Ingenio. Hoy presenta la tercera y última fase en el Campus Etnográfico.

Somos un equipo de cinco personas, David Castellano y Obdulia Artiles en la dirección del proyecto, Aday Segura y Suadou Sene como investigadores auxiliares y yo como antropóloga e investigadora. Es el avance de los resultados del Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de Ingenio. Hemos realizado 70 entrevistas, 50 a sabios, mayores que han compartido su sabiduría y el resto, a académicos y jóvenes.

Rasgos diferenciales del patrimonio de Ingenio con respecto a otras zonas de la isla.

Un rasgo diferencial podría establecerse en el propio contexto social, histórico, económico y cultural del municipio. Puede presentar similitudes con otros de la isla, si bien en Ingenio se dieron particularidades en expresiones y manifestaciones que tuvieron mucha fuerza y valor como tradición y cimentan lo que es ahora el municipio. Un ejemplo fue el oficio y labor del cochinero, que con mulas y burros recorrieron la isla para vender cochinos. La hacían los hombres del antiguo Ingenio y de ahí el gentilicio cochinero.

¿Hay un patrimonio en riesgo de desaparecer si no se implementan estrategias?

Sí. El patrimonio cultural inmaterial es uno de los patrimonios más frágiles y que mayor riesgo tiene en desaparecer. La raíz de su transmisión es la oral y la experiencia de las personas que tienen un saber o desarrollan oficio. Casos concretos los evidenciamos en este proyecto. Gran parte de los entrevistados son personas mayores que nos hablaron de oficios, labores y saberes que ya no se llevan a cabo o no se desarrollan pero que fueron importantes. Herreros tradicionales, cochineros, lavanderas de las acequias, trabajadores de los molinos de gofio del antiguo ingenio, los trashumantes del barranco de Guayadeque, el rancho de ánimas, entre otros. Hay algunas manifestaciones que aún existen, pero muy pocas personas las realizan o conocen, como el tejido de caña, el de palma, la tradición de los santiguados, arreglar el pomo o la madre desarretada, los tejidos en telar y talleres de artesanías que perviven, como el oficio de recoger la cochinilla. Dos de las personas mayores que nos brindaron su sabiduría murieron pocos meses después. Los dos se llamaban Manuel Sánchez, ambos sabios uno músico y el otro sabio de las tradiciones. Afortunadamente legaron parte de su saber a sus hijos y generaciones joven. Cuando mueren los mayores que han sido cultura de la tradición y no ha habido un proceso de transmisión, desaparece.

¿Qué ha perdido por completo el patrimonio ingeniense?

De las 30 manifestaciones, expresiones, oficios o labores determinadas al comienzo del estudio del patrimonio cultural inmaterial de Ingenio, constatamos que de 16 a 20 han desaparecido. Se pueden perder más si no hay voluntad. Entre otros, la bajada del macho; la bajada del cochino en el Burrero; el pámpano roto, un ritual, o danza-juego en la que las mujeres colgaban de su cintura pámpanos siete hojas de ñamera para tapar su zona púbica, dichas hojas debían ser rotas por el por el hombre con su pene erecto. Esta actividad se celebraba en el barranco de Guayadeque. Vecinos dicen que ahora se conoce como la danza de la Descamisá, aunque su representación no es la misma. Tampoco están baile de piñatas, del Candil; tradiciones de Semana Santa como las enramadas de San Antonio. Hay saberes y oficios artesanales que se han perdido porque quienes los elaboraban han muerto y no hay relevo generacional. O la artesanía de mimbre, perdida por las bolsas de plástico; trabajos en los hornos de cal; oficios de parteras y curanderas. Los juegos tradicionales han desaparecido de Ingenio y Carrizal; barberías, tiendas de aceite y vinagre, molinos de agua y de gofio; el consumo de alimentos como gofio con azúcar y aceite, leche recién ordeñada con gofio, amasijo de pan y pan de papa, gofio de algarrobo con agua o sopas de la virgen y la de pan.

¿Qué acciones se deben tomar y desde qué ámbitos ?

La cultura no puede ser un elemento estático o cosificado, en esa transformación se reconoce que muchos elementos desaparecerán, o porque quizás elementos que sirvieron para el modo de vida de antaño ahora ya no sirven o no se usan. El patrimonio cultural inmaterial aunque se relacione con elementos del pasado, propende por ser cultura viva, o sea, expresiones, elementos y saberes que aún se realizan y recrean personas de la comunidad. Las medidas serían sensibilizar a las personas, especialmente las nuevas generaciones, de la raíz histórica, a través de actividades comunitarias intergeneracionales. Esta sensibilización debe tener una voluntad política, educativa y ciudadana que apueste por el valor del patrimonio a nivel comunitario.

Coros y Danzas cumple 75 años ¿Cómo valora su trabajo?

El trabajo que ha hecho la Asociación Coros y Danzas de Ingenio es de un valor incalculable. Tiene la fuerza de un colectivo, pero hay que salvaguardar también el patrimonio a nivel individual.

¿Es posible preservar el patrimonio cultural sin las nuevas generaciones?

No. La salvaguarda del patrimonio cultural debe ser un tejido conjunto y comunitario y es fundamental el desarrollo de actividades y procesos intergeneracionales.

El mestizaje de otros países en el Sureste, ¿Cómo cree que influyen en el patrimonio?

Primero habría que preguntarnos qué es patrimonio y quién, quiénes o qué determina que algo sea patrimonio o no. En el patrimonio cultural inmaterial, un elemento puede ser reconocido como patrimonio cuando es la comunidad la que le ha dado vida, lo mantiene o recrea. Los procesos migratorios hacia el sureste de Gran Canaria van generando nuevas forma de construir cultura, que no rompen con la base fundamental de la identidad canaria, pero sí dan lugar a una hibridación. Cuando gran parte de la población canaria migró a América, ese sincretismo cultural creó nuevos elementos que permitieron la unión de Canarias y América. Un claro ejemplo fue el punto cubano, una tradición verseadora. O el gusto por la música mexicana, las rancheras especialmente. Lo mismo con alimentos, bailes, expresiones o palabras. Ahora mismo de América, especialmente de países latinos como Puerto Rico y Colombia llega el reguetón, un género musical que no es muy apreciado por muchas personas, pero que sin duda es muy escuchado por la gente joven, ¿Quizás el reguetón podría convertirse en un elemento que poco a poco se vuelva patrimonio en este territorio? Esa pregunta me la hago constantemente y la he hecho a otros colegas y la respuesta es que posiblemente sí, pero eso será validado por la fuerza de la comunidad joven.

Suscríbete para seguir leyendo