El calor se ceba con Tasarte y el Sureste de Gran Canaria

Los termómetros alcanzaron ayer los 42,8 grados en localidad de Tasarte, en el municipio de La Aldea, la temperatura máxima registrada este año en el Archipiélago canario, consecuencia del episodio de calor que sufren principalmente las medianías de la mitad sur de Gran Canaria, donde también se rozaron los 40 grados en Las Tirajanas y se superaron los 38 en la cuenca de Tejeda y Agüimes.

Con la Península en plena ola de calor, con avisos rojos y naranjas en varias zonas del país, los 42,8 grados de Tasarte solo fueron sobrepasados por los 43,1 grados de la localidad cordobesa de Montoro e igualados por la estación de El Granado, en Huelva.

Calima y calor

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha rebajado de naranja a amarillo el aviso para este sábado en la mitad sur de Gran Canaria, donde se podrán alcanzar los 36 grados en medianías y cumbres. Su predicción es de predominio de cielos poco nubosos o despejados, con ligera calima en las islas orientales. Las temperaturas mínimas, sin cambios o en ligero ascenso, podrán alcanzar los 25 grados en puntos del interior sur de las islas montañosas, especialmente Gran Canaria, donde no se descartan localmente los 28 a 30.

Algunos Bañistas en Arinaga para sofocar el calor. / Pepa Pallarés

El fuego se centró ayer en Gran Canaria y la sartén, sobre el Sureste, Ingenio, Agüimes y Santa Lucía. «Eso no es nada. Aquí hay más de 40 grados seguro, ¡Y la que nos espera!», exclamó un lugareño de medianías de Ingenio. Las altas temperaturas llegaron acompañadas de calima y algo de viento y también con la alerta decretada por peligro de incendio forestal en la isla decretada por el Cabildo de Gran Canaria. Según las previsiones meteorológicas, este episodio, que no ola de calor, se prolongará hasta la jornada de tarde noche de hoy sábado en todas las islas. Habrá una tregua mañana domingo, pero el lunes volverá otro, corto pero intenso.

"La que nos espera"

«Es el calor normal del verano. Tampoco es para exagerar. El año pasado sí que pasamos calor», decía Purificación, sentada en un muro de la avenida la avenida de la playa del Barranquillo de Pozo Izquierdo, en Santa Lucía, que llegaba de darse un baño.

Los niños del campamento de Pozo Izquierdo, en el Barranquillo. / Pepa Pallarés

Delante de ella caminaba en hilera un grupo de chiquillos también con pinta de haber estado en remojo. Ya se recogían, ajenos al calor. 30 menores, todos los que residen en Pozo Izquierdo, que como cada día, disfrutan de la hora de playa que figura en el programa de actividades del campamento de verano de la asociación vecinal la Hullona.

Yurena, monitora del campamento de verano con los 30 niños de Pozo Izquierdo. / Pepa Pallarés

«Queremos darle vidilla al barrio y que los menores se integren en lo suyo», comentó una risueña Yurena, que es monitora del campamento con dos compañeros. Salvo un «¡Ay, fuerte calor!» que soltó Valeria, que cargaba un bolso, pocas quejas se oyeron por las altas temperaturas.

El vecino de Ingenio se moja con la manguera con la que regabasus plantas. / La Provincia

A manguerazo

Quien sí alertó del calor, pero sin exageraciones, fue el vecino de Ingenio, Iván Falcón. Vive cerca del casco y a mediodía regaba con manguera las plantas y árboles del terreno de su casa. «Tengo que ir a buscar a los niños, porque si no, me empapo con la manguera. Aquí el calor no se aguanta». A los pocos minutos se retractó y se roció con agua de pies a cabeza y acto seguido expuso que en «la zona de costa corre brisa, pero en Ingenio o Agüimes, esto es insoportable», ya empapado y fresco. Dio por hecho que ayer hacía «más calor que otros días. «Hay más de 38 grados. Son como 40», agregó.

La zona comercial de Vecindario no está muy alejada del mar, pero no llega su brisa. El calor es también «insoportable, pero no como otras veces», comentó Carmen Díaz, que acababa de comprar pasado el mediodía y se iba a su casa «a dejar las bolsas, preparar la comida y bajar a la playa de Arinaga, antes de que se llene de gente», comentó hasta contenta.

Anuncio en Bentaiga por alerta de riesgo de incendios en Gran Canaria. / La Provincia

Precisamente, en Arinaga, en el municipio de Agüimes, hacía más calor ayer. Calima y algo de viento, «pero no es el huracanado ni tampoco hace mucho calor». Lo afirmaba el socorrista del turno de mañana desde su puesto en el Risco Verde, mientras vigilaba con un prismático mini a los bañistas y buceadores en el agua.

De Melilla y Granada

Dos mujeres turistas, de vacaciones en Gran Canaria paseaban por la avenida de Los Pescadores, preguntaron al socorrista por la playa de Cabrón. Amablemente les mostró en su móvil la ruta marcada en Google Map. Teresa es de Granada y su amiga, de Melilla, María. Curiosamente fue Teresa, la andaluza, la que se quejó, pero no del calor, sino del frío. «Este clima es fantástico, pero yo estoy pasando frío. Soy de Granada, pero me helé la otra noche en Las Canteras. Hay un bochorno extraño por la mañana. No se si es niebla o nubes. Es la panza de Burro» le dijo su compañera de viaje, la melillense, que rió al escucharla. Se pensaron ir hasta Cabrón por un camino de tierra.

