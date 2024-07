Una promesa bordada en un manto para la Virgen del Carmen de Arguineguín

Aún no levantaba un palmo del suelo cuando su familia empezó a inculcarle la tradición marinera de honrar a la Virgen del Carmen y desde entonces no pierde oportunidad, en romería o procesión, de ensalzar el valor que para él tiene esta imagen mariana. Su árbol genealógico esconde antepasados pescadores, aunque este hijo de un trabajador industrial y una gobernanta no tiene ese gen de la pasión por salir a faenar. «A mi el mar no me gusta, yo me doy un baño y salgo, no soy de estar ahí todos los días», relata con humor Yonay Macías Martín, quien a pesar de eso se confiesa fiel devoto de la Estrella del Mar. Ese fervor ha posibilitado que este año haya sido el artífice de la confección del manto que luce durante estas fiestas la patrona marinera de la parroquia de Arguineguín.

La mantilla está hecha con tela brocada de color dorado con flores en tonos ocre y 14 metros de volantes

Yonay nació hace 39 años en la zona alta de Arguineguín, pero desde chico se crió en el barrio marinero junto a sus abuelos y sus tíos. Estudió la educación básica y luego se empolló el título de peluquería, profesión que ejerció durante ocho años hasta que una dolencia física le impidió ejercer esa actividad, motivo por el cual ahora trabaja en un supermercado. Dos profesiones las suyas que nada tienen que ver con el mundo de la costura. «Tengo ideas de costura pero no soy profesional, coso bajos de pantalones para familia y amigos pero no me dedico a trabajar para la calle», señala este aficionado maestro de la costura que ha confeccionado el manto de la virgen para cumplir una promesa.

Yonay Macías sostiene el manto de la virgen del Carmen de Arguineguín. / José Carlos Guerra

Ese ofrecimiento compartido con su madre lo prometió hace dos años pero hasta ahora no había podido ejecutarlo. «Siempre he sido muy devoto de la Virgen del Carmen, de niño era monaguillo y me lo inculcaron en casa y el cura Pepe de Arguineguín», relata, «para la virgen no tengo palabras, porque la verdad es que casi todo lo que le pido me lo ha cumplido».

La imagen religiosa luce un manto que Yonay, con algunas manos amigas, tardó tres meses en confeccionar a ratos. Primero recurrió a una costurera profesional, pero como no le convenció su propuesta fue él mismo quien compró las telas, cogió agujas e hilos y empezó a tejer un manto de unos tres metros. Primero analizó el que llevaba la virgen para tener un patrón y después se puso manos a la obra. «Esto no es tan difícil, es cortar, coser, fruncir y añadirle un borde elegante», cuenta. Así, echó mano de una tela brocada para crear un manto de color dorado y beige con flores en tonos ocres y 14 metros de volantes. «Lo más fácil fue encontrar la tela y lo más difícil fue tomar la decisión de ponerme a coserlo porque hasta ahora solo recogía vueltos y no había hecho nada tan grande nunca».

La Virgen del Carmen sale este domingo en procesión marítima desde Arguineguín a visitar a su homóloga en Mogán

Yonay está muy orgulloso del resultado, primero por haber podido cumplir con su promesa y después porque su confección has gustado al pueblo donde se ha criado. «Durante el trayecto de la procesión recibí muchas felicitaciones, así que agradezco que me hayan dado la confianza para crear este manto teniendo en cuenta que no me dedico a la costura». La promesa le ha costado 2.000 euros, aunque para él ese desembolso no ha sido problema con tal de ver a su virgen luciendo el manto que confeccionó con sus manos.

La imagen lució el manto el pasado 16 de julio durante la procesión terrestre y volverá a lucirlo este domingo durante la procesión marítima entre Arguineguín y Playa de Mogán para que la virgen del Carmen visite a su homóloga en aquel barrio. La eucaristía empieza a las 09.00 horas en la parroquia de Arguineguín y después se celebra la procesión por mar con la banda La Pasión de La Aldea. Con esta marcha, Arguineguín concluye sus Fiestas del Carmen y cede el testigo a Playa de Mogán, que las celebra hasta el 4 de agosto.