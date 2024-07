«No seré una alcaldesa pantalla ni otros moverán los hilos»

Davinia Falcón, diplomada en Ciencias Empresariales y graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, es desde el jueves nueva alcaldesa de San Mateo tras prosperar la moción de censura contra Alexis Ramos. Gobernará, dice, de forma «independiente», sin nadie que la guíe y con un socio de gobierno, el PSOE, con el que tiene «buen entendimiento» y espera que haya cordialidad para sacar adelante la gestión municipal.

¿Cómo está un día después de tomar posesión?

Todavía no me lo creo; aún estoy con la emoción del día de ayer [por el jueves] en el cuerpo. Me ha costado digerir toda la tensión del Pleno y de los días anteriores, pero fue una jornada emotiva en la que sentimos el calor y el cariño de toda la gente que nos apoyó durante los 12 años de gobierno de Avesan y durante estos 13 meses en la oposición, y eso que no es fácil que la gente te siga cuando no estás gobernando. Al ser jueves no pensábamos que iba a venir tanta gente. Somos un partido con una base muy sólida y no hemos dejado de celebrar asambleas mensuales, además de un montón de actividades, y eso nos ha permitido estrechar lazos. También le digo que este año en la oposición ha sido muy positivo porque nos ha permitido estar al otro lado, donde nunca habíamos estado.

¿Cómo va a empezar a reconstruir esta casa?

Por un lado, queremos impulsar las políticas sociales con la puesta en marcha de un plan de envejecimiento activo y otro de comida a domicilio para personas mayores o dependientes, o la reubicación del centro ocupacional, que fueron dos de los compromisos firmados con el PSOE. Y por otro lado no podemos olvidar las inversiones y pensar en el San Mateo del futuro con obras relevantes como la del mercado, que lleva años parada; también tenemos que actualizar el proyecto de reforma del polideportivo, que tiene 30 años; llevar a cabo la escuela de música e impulsar los barrios con inversiones en plazas o carreteras. En materia de vivienda, y aprovechando que nuestro compañero Antonio Ortega en director general de Vivienda, queremos ceder suelo en el casco al Gobierno canario para construir entre 14 y 17 viviendas de alquiler asequible, y también queremos rehabilitar casas en La Lechucilla. Pero lo más urgente es sacar antes de final de año el servicio de limpieza y recogida de residuos e instalar una climatizadora en la piscina municipal, además de los proyectos en servicios sociales que ya le comenté.

La alcaldesa Davinia Falcón tras su toma de posesión el jueves. / José Carlos Guerra

Se vivieron momentos de tensión en el Pleno, con cruces de acusaciones de todo tipo. ¿Se queda un ayuntamiento muy fracturado tras esta censura?

Más que el Ayuntamiento, se queda fracturado el municipio porque nunca habíamos vivido en San Mateo lo que se ha vivido este año. La única moción de censura que hubo aquí fue hace más de 30 años y siempre se ha gobernado con mayoría o pactos estables. Y los vecinos están bastante cansados de cómo está la vida política municipal. Aquel pacto inicial era una crónica de una muerte anunciada y la gente en la calle estaba harta.

¿Y cómo sanará esas heridas?

A partir de la toma se posesión hay un solo grupo de gobierno, no un PSOE y un Avesan, y estamos bastante compenetrados y hay bastante buena sintonía. José Déniz y yo somos muy parecidos; nos gustan las cosas serias, trabajar con rigor y somos capaces de gestionar el Ayuntamiento, y no como pasó en el pacto con Alexis Ramos porque ellos dos eran la cara y la cruz, pues José es bastante responsable y Alexis era todo improvisación y mentira tras mentira.

¿Por qué está tan segura de que serán un único equipo? Todos conocemos ejemplos de gobiernos de coalición en el que aunque caminen por la misma senda, también van en paralelo.

Por todo lo que ha pasado este año; los vecinos se han quedado con mal sabor de boca. Ha sido un año de inestabilidad e incertidumbre y en los meses en que hemos estado PSOE y Avesan en la oposición hemos llegado a conocernos mejor y los ocho concejales somos muy parecidos en la forma de ser y trabajar. Nos entendemos bien y coincidimos en objetivos.

«Con la moción se queda un municipio fracturado; nunca habíamos vivido lo que ha pasado este año»

¿Cómo fue la negociación con el PSOE? ¿Por qué no se acordó una alcaldía compartida?

Fue fácil. Teníamos conversaciones habitualmente porque estábamos en la oposición. Quedamos a principios de junio para una primera reunión en la que el PSOE pidió la alcaldía, pero nosotros no accedimos porque tenemos seis concejales y estuvimos a 14 votos de la mayoría absoluta y ellos solo dos ediles. Los vecinos no iban a entender que el partido más votado cediese la alcaldía, así que nos levantamos de la mesa, pero volvimos a reunirnos dos semanas después y se habló de una alcaldía compartida, pero tampoco estábamos dispuestos porque entendíamos que los vecinos tampoco iban a entender que compartiéramos la alcaldía en apenas tres años. Entonces ya el PSOE accedió a que Avesan tomara la alcaldía y a ellos les dejamos las concejalías que pedían, aceptamos su programa social y de infraestructuras y nosotros añadimos otros puntos sobre control del gasto e inversiones.

¿Ha pagado un peaje caro para mantener la alcaldía?

No, no.

¿Por qué este pacto ahora y no hace un año?

Porque hace un año las tres formaciones que integraron el tripartido vendieron en sus campañas un cambio en el que no estuviera Avesan después de 12 años. Lo natural por número de votos era que pactase con nosotros el siguiente partido más votado, porque además Alexis Ramos salió de Avesan, pero como vendieron un cambio hicieron una unión que salió mal. Y ahora que el PSOE estaba en la oposición tuvimos tiempo de acercar posiciones y vista la parálisis en el municipio tomamos la decisión de aparcar las diferencias ideológicas.

¿Es un pacto con el que dormirá tranquila?

Sí. Estoy convencida de que será un pacto que durará los tres años sin ningún problema. Hay muy buen entendimiento.

¿Su gestión será continuista con la de Antonio Ortega o va a cambiar algo?

Además de las políticas sociales y culturales, queremos continuar con las inversiones en las infraestructuras, que es la política que llevamos durante los 12 años con Antonio y la queremos sumar a este pacto. También Avesan destacó en aquellos años porque celebrábamos bastantes actos como la feria institucional de productos de la tierra, el potaje de jaramagos con gofio y chicharrones o la feria de patchwork; estábamos continuamente haciendo ferias y venía mucha gente. Pero este año la participación ciudadana ha sido muy poca y eso se ha notado en los comercios. Queremos que San Mateo vuelva a ser un reclamo para que la gente nos visite.

¿Va a ser independiente en su gestión o tendrá la sombra de Antonio Ortega?

Voy a ser independiente porque Antonio Ortega es Antonio Ortega y yo soy yo. Hay muchos malintencionados que dicen que yo seré una alcaldesa pantalla y quien va a mover los hilos es Antonio. Pero ni seré alcaldesa pantalla ni otros moverán los hilos. ¿Consejos? Sí, siempre lo tendré ahí porque él tiene experiencia y memoria para los expedientes. Pero gobernar él aquí, no.

Un tema polémico este año fue el reparto de sueldos. ¿Cómo se han repartido las exclusividades y las retribuciones?

Podemos tener tres dedicaciones exclusivas pero solo vamos a usar dos el primer teniente de alcalde José Déniz y yo, que vamos a cobrar 49.900 euros brutos, menos de los 52.389 euros que cobraba el anterior grupo de gobierno que además tenía las tres dedicaciones exclusivas. El resto de concejales estarán al 75% y cobrarán 38.734 euros, lo mismo que cobraban en el gobierno saliente.

¿Qué espera de su socio?

Que trabajen como demostraron que trabajaron durante los seis meses que estuvieron en el gobierno con Alexis Ramos y que haya cordialidad para sacar adelante la gestión municipal.

¿Y de la oposición?

Alternativa por San Mateo es una vieja conocida que tuvimos 12 años haciendo una oposición mezquina y sucia. Nos llegaron a demandar a Antonio Ortega y a mi por seis supuestos delitos por la obra del aparcamiento subterráneo y todo quedó en nada. No esperamos mucho de ellos.

¿Qué le pareció la comparación que Isabel Peñate hizo en el Pleno de moción de censura con el golpe de Estado de 1936?

No me extrañó nada porque ella es así. Sus 12 años en la oposición le han pasado factura; tiene mucho odio y rencor. Se ha ganado a pulso que San Mateo no la quiera.

Empieza a sembrar. ¿Qué San Mateo quiere recoger en 2027?

Uno donde los vecinos no tengan que irse para tener todos los servicios a mano y que esté más limpio y cuidado.

