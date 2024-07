«Con este calor, ni los lagartos salen a tomar el sol en Agüimes»

«Los vecinos del pueblo de Agüimes solemos tener una casita en la playa de Arinaga para pasar los días de más calor», explica Bartolomé Acosta, un agüimense que al igual que otros muchos, opta por desplazarse hacia la costa para sobrellevar las altas temperaturas que azotan Gran Canaria esta semana. «Siete graditos de diferencia», argumenta, «hay entre la playa, que está aquí al lado, y el casco de Agüimes». Bajo la sombrilla de un céntrico bar de la plaza del Rosario, Falcón termina de tomarse el café junto a su grupo de amigos. «Por mucho calor que esté haciendo, yo soy fiel a mi café caliente», subraya con una sonrisa. A su derecha se encuentra sentado Pepe Suárez, otro de los habitantes que «no soporta» este calor. «Aquí no hace tanto sofoco», asegura. «Si quieres saber lo que es calor», continúa, «tendrías que pasar unos días en Los Corralillos, ahí ni los lagartos salen a tomar el sol».

Aunque algunos vecinos prefieren seguir bebiendo su cotidiano café, los refrescos y cervezas resaltan en las mesas de los establecimientos de la zona. «Los clientes más acalorados suelen pedir cervezas, mojitos, refrescos y, sobre todo, mucha agua», aclara Mario Williams, un camarero que ha decorado la terraza del bar un con un gigantesco cartel que resume su oferta con los zumos, batidos y copas de helados más refrescantes para combatir estas temperaturas. Recalca que él ha vivido «muchas veces» un calor más agobiante, pero que «lo peor», aún está por llegar. «Durante mi jornada de trabajo intento beber muchísima agua y estar lo máximo posible en la sombra», finaliza.

Al otro lado de la plaza, Juan Artiles busca el fresco bajo la sombra de un árbol. «A veces, se está mejor en la sombrita de un parque que dentro de tu propia casa», destaca. Las ventanas de su vivienda están «todo el día» abiertas. «Para poder dormir»,prosigue, «necesito que corra un poco de aire dentro de la habitación, porque si no, es imposible». De momento, Artiles no tiene ninguna estrategia para suavizar el calor en los próximos días. «A mí, lo que más me refresca es tomarme una cervecita bien fría, que por cierto, ya me va tocando», recuerda con un tono sarcástico. El agüimense tiene una pequeña granja con algunos animales en la parte alta del pueblo. Durante el transcurso de la mañana, se acerca para ponerles «bastante» agua y comprobar que tienen un espacio con sombra en dónde puedan refrescarse. «Los animales también sufren con estas temperaturas tan altas», destaca. «Si yo pudiese», lamenta, «me los traería a todos y los pondría en mi casa, que ahí estarían mucho mejor, pero no puedo hacer eso».

Día de calor en Agüimes (23/07/24) / José Carlos Guerra / LPR

Juan Martín y Jacqueline Hérnandez pasean junto a sus hijos por las desérticas calles que ha dejado el intenso calor en Agüimes. «Somos de Tenerife y hemos venido de turismo a Gran Canaria», explica Hernández. Se hospedan en la zona sur de la Isla, pero «hasta hoy» no habían notado «tanto» la subida de las temperaturas. «Antes de regresar a nuestra casa nos ha parecido buena idea hacer algo de turismo por el pueblo, pero con este tiempo no es muy agradable pasear por aquí», razona. «A mi parecer», concluye, «el mejor truco para soportar el calor es beber mucha agua y no salir en las horas del mediodía».

El sol y el calor no son un problema para Juan Carmelo, un trabajador de Parques y Jardines que pasa «casi» la totalidad del día expuesto a más de 35 grados. «No tengo otra opción que no sea acostumbrarme, porque todos los veranos en este municipio son más o menos así de calurosos», insiste. «Cuando aprieta mucho el calor», retoma, «suelo irme a mi casa y volver a trabajar cuando más refresque, porque si no, es imposible». Para Juan Carmelo es indispensable utilizar una gorra para «protegerse del sol», pero, «aún más», embadurnarse con crema solar las partes del cuerpo que no están cubiertas por el uniforme. «La botella de agua», recalca, «siempre la llevo conmigo a todos lados».

Día de calor en Agüimes (23/07/24) / José Carlos Guerra / LPR

Brandon Hérnandez es vecino de la zona, pero también operario del servicio de Protección Civil del municipio. «Hoy estamos haciendo el mantenimiento de la red de hidrantes en Agüimes, un trabajo muy importante para la prevención de incendios por altas temperaturas durante los próximos días y para el resto del verano», argumenta. «Hace demasiado calor», resalta, «y tenemos que estar preparados para lo que pueda ocurrir».

Hernández recomienda a sus compañeros de oficio, pero también al resto de habitantes, que es «muy importante», ir por la sombrita y estar de remojo en la playa, «que es dónde más fresco hace».