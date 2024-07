La bajada del centenario y la solidaridad

El 8 de septiembre de 2013, el vicario general de la Diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera, sobre la una de la tarde, cuando ya terminaba la Misa del Día del Pino, anunció mediante la lectura del decreto episcopal la decisión del obispado de celebrar el Centenario de su proclamación como Patrona con una Bajada de la Imagen desde Teror a la Catedral de Santa Ana al año siguiente, afirmando que si bien las bajadas se habían llevado a cabo mayoritariamente por motivos de rogativas en unos casos, de hondo dolor en otros, también lo habían sido como manifestación palpable de la fe sólida de todo un pueblo que lo expresaba con júbilo caminando junto a su Madre y Señora y que además las bajadas de la Virgen del Pino ayudaban a la gente a recuperar la fe.

El alcalde Juan de Dios Ramos declaró que sería un evento histórico, como lo habían sido todas las bajadas de la Virgen a Las Palmas de Gran Canaria, y un regalo para todos los habitantes de la isla; y el obispo Francisco Cases detalló que aún no se habían fijado ni la fecha ni el itinerario, aunque casi con toda seguridad sería en el mes de mayo. Así comenzó el inicio de la Bajada de la Virgen del Pino del año 2014.

Firma del acta en la Catedral. / LP/DLP

Hacía catorce años de la última celebrada en el año 2000 por el Jubileo; y el pueblo echaba de menos el sentimiento de respeto, fervor, unidad, serenidad y alegría que lo había definido y que quería volver a repetir.

El 18 de mayo de 1914, el obispo de la Diócesis Ángel Marquina había subido a los altos de la Villa de Teror. En el barrio de Los Arbejales se celebraba el primer aniversario del comienzo de la construcción de un templo, primicia en todo el archipiélago en su consagración: el Sagrado Corazón de Jesús. Asistían también el alcalde Juan Rivero y el párroco Juan González. La fiesta transcurrió con asistencia de gentes de todos los barrios terorenses y de los pueblos cercanos.

Pero aquel día iba a tener un final aún más festivo que el que se tenía previsto. Bajando a la Villa, comunicaron al prelado que había llegado un telegrama urgente. Al llegar a Teror, éste fue entregado a Marquina que tras leerlo comunicó a todos los presentes que Pío X había designado a Nuestra Señora del Pino, con fecha de 16 de abril de aquel mismo año, Patrona Principal de la Diócesis de Canarias. «Por especial Indulto de Nuestro Santísimo Señor el Papa Pío X, la Sagrada Congregación de Ritos aprobó y ratificó la elección de la Bienaventurada Virgen María como Patrona Principal de la Diócesis de Canarias, hecha por el Rvdmo, Obispo y Cabildo, y mandó que la fiesta patronal se celebrara en la Natividad de la misma Bienaventurada Virgen María, día 8 de septiembre».

Monedas conmemorativas de la Bajada. / LP/DLP

En las fiestas del Pino de 1914 se unieron con relevancia significativa tres hombres que han quedado en los anales terorenses perpetuados con idéntica y justa ecuanimidad. Fueron Miguel Suárez Miranda, Bernardino Valle Chinestra y Manuel Luengo Prieto. Los dos primeros hicieron posible el magnífico himno que se estrenó el 8 de septiembre: «Ante el solio de luz esplendente/donde llena de gloria te vemos,/deja, oh madre, que alegres cantemos,/rebosantes los pechos de amor./Salve Virgen gloriosa del Pino,/del canario solar protectora./Oh mil veces bendita la hora/que pusiste tu trono en Teror».

Manuel Luengo fue el primer representante real en una ceremonia religiosa en las islas. El por entonces delegado del Gobierno fue designado por Alfonso XIII como su representante en las fiestas del Pino de 1914. El telegrama en que se le comunicó decía así: «Mayordomo Mayor de S. M. a Delegado del Gobierno en Gran Canaria. S. M. el Rey se digna conceder a V. su alta representación en fiesta religiosa que se celebrará el ocho del actual en honor Virgen del Pino, patrona de esa isla».

Honores, anécdotas, personajes y vivencias que volvieron a reverdecer, cien años después con la Bajada de la Virgen del Pino a Las Palmas de Gran Canaria y con otros eventos que se celebraron en los días previos, recordando la efeméride más importante que elevó a la Virgen del Pino al lugar de preeminencia que desde mucho antes los hombres y mujeres de Canarias reclamaban: el Patronazgo de la Diócesis.

Por ello, 100 años más tarde se quería celebrarlo tal como ello meritaba. El 22 de mayo de 2024 se inauguraba en La Galería del ayuntamiento terorense la exposición de postales del Pino organizada por el propietario de las mismas Vicente Rodríguez; al día siguiente se hacía público que el Gobierno de Canarias concedía la Medalla de Oro a la empresa municipal Aguas de Teror; la conferencia ‘Devoción mariana y nueva evangelización’ impartida por Raúl Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo apuntaba a cómo este tipo de actos servían para evangelizar a los no creyentes; o la celebración de las 10ª Jornadas de Patrimonio Cultural de Teror que bajo el epígrafe ‘Eclesia et Traditio. Devoción y cultura en la historia contemporánea de la Villa de Teror’ que entre el 26 y el 28 de mayo ofrecieron dos ponencias. Una sobre ‘La fe en los hogares terorenses’ a cargo del cronista José Luis Yánez y la otra sobre «Políticos, clero y laicidad», a cargo de Javier Sánchez Herrera, Doctor en Ciencias Políticas por la UNED y otros eventos que culminaron con el concierto de la Orquesta Maestro Valle de la ULPGC dirigida por José Brito que interpretó en su repertorio el Himno a Ntra. Sra. del Pino ‘Ante el solio’, a los 100 años de su estreno.

El 28 de mayo, el cronista oficial de Gran Canaria, Juan José Laforet, presentaba el libro ‘Aromas del Pino. Palabras a una patrona’, un repaso a las semblanzas del Pino, a las bajadas y a mostrar un perfil cotidiano de la patrona, prologado por el cronista de Teror.

El jueves 29 de mayo, la Virgen del Pino vestida con el manto encarnado fue descendida desde el Camarín. Entonces ya todo quedó pendiente de la Bajada, que realizaría en un jeep militar, un todoterreno del Ejército del Aire cedido para la ocasión al igual que en las dos anteriores bajadas y cubierta con un material adecuado ante la posibilidad de lluvias. Los militares conductores de la Virgen que se fueron relevando durante el trayecto eran Jesús Domínguez natural de Teror y que la sacó de la Basílica e hizo el primer tramo, Víctor Fonseca -que realizaba su tercera bajada- y Eusebio Calcines.

No pudo recuperarse el tradicional recorrido por San José del Álamo perdido a inicios del XIX y del que personas tan destacadas en la investigación histórica como Vicente Suárez Grimón afirmaba que no se había respetado, que cuando una generación no reconocía lo hecho por la anterior a la suya era el fin de la historiar o que resultaba significativo que quienes justificaban el cambio o el olvido del ritual de la centenaria tradición al amparo de las nuevas realidades solían coincidir con quienes, ante nuevos o recientes eventos o artificios, pedían respeto a la tradición, es decir, a la que se acomodaba a sus intereses. El vicario Hipólito Cabrera afirmaba por su parte que era imposible acceder a lo solicitado por los vecinos de aquella zona por el mal estado de la vía y porque dicho camino se utilizaba cuando la imagen bajaba en la silla, pero que en el 2014 el tema de la seguridad exigía la ruta de la carretera por el gran movimiento de gente.

Llegada la madrugada del 31 de mayo y siguiendo las palabras de la pastoral del obispo Cases, ese día, Fiesta de la Visitación de Nuestra Señora, había que vivirlo espiritualmente con la idea presente de que ‘María se puso en camino deprisa’ y la Bajada se realizaba bajo el lema con el que quería identificarla como Señora de la Prontitud, «en dos caminos espirituales que convergía: el camino de la Madre que busca y convoca a sus hijos y el camino cuaresmal de sus hijos que van acompañando a Jesús su Hijo y ahora esperan junto a la Madre la llegada del Espíritu».

Tras una noche en la que por un bando de alcaldía, las cafeterías, puestos de venta ambulante y bares podían permanecer abiertos y la empresa Global ofrecía además de los habituales, servicios especiales hasta el municipio de Teror desde diferentes puntos de Gran Canaria; los actos programados se iniciaron en medio de una pertinaz llovizna a las 05:30 horas del 31 de mayo en que se celebró la Eucaristía en el pórtico de la Basílica de Ntra. Sra. del Pino en Teror, La Virgen inició después su trayecto hacia Las Palmas sobre las siete de la mañana para hacer el siguiente recorrido: Plaza del Pino, Calle Real, Antigua carretera GC 21 Teror-Tamaraceite, parada en la explanada del Colegio Claret, Tamaraceite, Hoya Andrea, Almatriche, Circunvalación hacia el Cementerio, calle Hoya de la Gallina, Avenida Pintor Felo Monzón, Rotonda, Lomo San Lázaro, Rotonda de Los Tarahales, Avenida de Escaleritas, Pedro Infinito, Cornisa de San Antonio, Plaza del Pino, Avda. Primero de Mayo, calle de San Nicolás, calle Muro, calle Obispo Codina y Catedral, donde estaba prevista su prevista su llegada a las 20 horas.

Con público de todas las edades, las cifras iniciales de cien mil personas fueron ampliamente superadas por una impresionante realidad.

La delegada del gobierno, María del Carmen Hernández Bento, afirmó que se había pensado en todo y puesto en lo peor para que no pasara nada y si pasaba atajarlo. Se dispusieron 337 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De ellos, 282 serían agentes de la Policía Nacional y 55 de la Guardia Civil; al que se sumarían 75 agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, 15 agentes de la Policía Autonómica y 15 de la Policía de Teror. Así pues, serían 442 efectivos los que acompañarían la Bajada.

A ellos se sumarían los más de 230 componentes de Cruz Roja, Protección Civil y del Servicio Canario de Salud, y las doce ambulancias dispuestas a lo largo de la marcha y en el hospitalito que se situaría a la altura de Tamaraceite; incluyendo además medidas de seguridad y atención sanitaria y un plan contra incendios; por lo que tal como sucediera en el año 2000, los fuegos artificiales estaban prohibidos. Asimismo, se cerraron al tráfico 101 calles del municipio capitalino.

El alcalde de la Villa se incorporó a mitad de trayecto ya que procedía de Tenerife donde la noche anterior se había trasladado para recibir la Medalla concedida a la empresa Aguas de Teror.

A todo ello, el vicario general, Hipólito Cabrera, destacaba que era vital «poner cordura en la peregrinación», de tal manera que la multitud siguiera las indicaciones de la organización y se respetara al máximo el medio ambiente. Tanto el vicario como el obispo recordaron que la bajada era un acto de carácter religioso que se viviría rezando, cantando, compartiendo y viviendo como una experiencia gozosa; que tuviera como fin último potenciar la acción de Cáritas ante aquella crisis que desde años antes seguía castigando de forma muy dura a miles de personas.

El periodista Cristóbal Peñate contestó que pedir cordura a 150.000 peregrinos era un insulto a cada uno de ellos. Era tratarlos de locos y desequilibrados. Solicitarles prudencia y sensatez era acusarlos de imprudentes e insensatos. Instarlos a comportarse con juicio y buen seso era creer que no lo tenían. Que si a la gente a la que se le suponían reflexión y espiritualidad se le exigía cordura, como si no la tuvieran de fábrica, es que no había confianza en los propios seguidores de la Virgen del Pino.

Abdicación de Juan Carlos I

Junto a las ristras de chorizo de Teror, cajas de refrescos, frutas y bocadillos, junto a miles de botellas de Aguas de Teror; los rezos de rosario, cantos religiosos desde la megafonía instalada en un coche acompañante, junto a los pañuelos amarillos con la imagen de la Virgen alusivos a la Bajada acompañaron a aquella oleada humana que hace diez años dejó claro a quien no lo tuviera que Nuestra Señora del Pino era el símbolo más convocador y aglutinador de toda la sociedad grancanaria.

Al llegar a la catedral y ser recibida por miles de personas, la voz de Mary Sánchez que con Los Bandama y la Banda Municipal de Música de la ciudad cantó el ¡Ay Teror, que lindo eres! y preceptivas autoridades civiles, militares y religiosas comenzaría su estancia en la ciudad. En el interior del templo se llevó a cabo la firma del acta, refrendada por los alcaldes de ambos municipios y el deán José Lavandera.

Juan José Cardona manifestó a Juan de Dios Ramos su intención de cuidar a la patrona durante los días en que permanecería en la ciudad. Luego, Santa Ana acogió la primera misa con la Virgen del Pino. Todo lo ocurrido aquel día y los siguientes fue seguido por todos los medios de comunicación y la RTVC retransmitió en directo todo aquel impresionante evento.

Francisco Cases declaró que estaba contagiado con la alegría de la gente, todo gracias a la Madre; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna afirmó cómo alrededor de la Virgen del Pino se evidenciaba la unidad de los grancanarios en torno a sus valores y símbolos tradicionales y el alcalde de Teror se alegraba de que toda Gran Canaria hubiese dedicado aquel día por completo a la Bajada de la Virgen. Pedro Antonio Herranz Porcio, director de Cáritas Diocesana de Canarias dijo que con cada bajada de la Virgen del Pino aumentaba la conciencia de solidaridad.

Aquellas dos semanas fueron una permanente fiesta plena de sentimientos, fervores, llantos y celebraciones; desde la petalada que cayó sobre ella el 1 de junio -Día de la Ascensión-, la visita de la U.D. Las Palmas; encuentros de apostolado seglar, música o talleres con distintos espacios de oración y reflexión. Aunque el pueblo esperaba más movimiento de la imagen por la ciudad recordando la Bajada anterior que en el año 2000 se vio enriquecida con la presencia del Cristo de Telde, traslados a otros templos o el retorno a Teror por la ciudad de Arucas.

También se compuso con letra mía y música del maestro Brito el Himno del Centenario, que aprobado entonces por el Obispado de Canarias; no se estrenó por distintas razones hasta dos años más tarde en la iglesia de Santo Domingo en Vegueta y celebrando el centenario no ya del patronazgo, sino de la designación del templo terorense como basílica.

«¡Oh Madre del Pino!/Patrona Mayor/Hoy nos cobijamos/en torno a tu amor/Las ramas del Pino te hicieron un Trono/Y las de los dragos eran ya tu Manto¡/Y en la selva umbrosa de aquel gran Doramas/Troncos, nieblas, fueron Templo sacrosanto/Si de nuestras vidas eres la Patrona/Porque esperanzados hasta Ti acudimos/Que nuestras plegarias, siendo tu corona/Tu rostro cobijen cual ramas de pino»

Además, con la coordinación del Ayuntamiento de Teror y la colaboración de la Concejalía de Distrito dirigida por Christian Santana, se organizó la noche del viernes 6 de junio de 2014 el Recorrido histórico, literario y musical titulado «Los caminos de Teror por las calles de Vegueta» en el que la música de la Parranda Buchito Cafe Las Canteras, el baile de la AF Aterura y las distintas intervenciones de lectores, cantantes y tocadores hicieron presente plenamente a la Villa y sus tradiciones por las calles y plazas de Vegueta.

La «isa a Candidito», el poema a la Virgen de la Soledad del terorense Ignacio Quintana y muchos más detalles que tuvieron su punto álgido cuando el obispo Cases bajó desde el palacio episcopal a la plaza de Santa Ana y leyó emocionado el documento por el que cien años antes el obispo Marquina comunicara a la diócesis la concesión del Patronazgo.

A petición suya, el emocionante momento terminó con el ‘Baile de la Cunita’ que en Santa Ana fue el regalo que el cuerpo de baile quiso hacerle al saber que era una tradición que el obispo apreciaba entrañablemente

El 14 de junio regresó la Virgen a Teror con el siguiente recorrido: Obispo Codina, Muro, Alameda de Colón, Primero de Mayo, Plaza del Pino. Parada (despedida de autoridades), Carretera de Mata, Rehoyas, La Paterna, Tarahales, Lomo La Plana, Hoya de la Gallina, Rotonda de Almatriche, Carretera General de Teror y Basílica del Pino.

La imagen de la Virgen del Pino llegó a las 15.30 horas a la Basílica de Teror, dos horas antes de lo previsto, ya que se esperaba que estuviera a media tarde. En sólo nueve horas y con parada en Tamaraceite se realizó el trayecto desde la catedral de la capital grancanaria, cuando para la bajada se necesitaron doce y no hubo ninguna pausa.

El Ayuntamiento de Teror calculó que más de 70.000 personas habían acompañado a la imagen hasta Teror, además de las personas que se sumaron a la llegada.

Fue recibida por la Corporación municipal y la Banda de Música de Teror en el Muro Nuevo, donde el ayuntamiento tiró una traca de bienvenida.

A la llegada, el Obispo de la Diócesis Francisco Cases, ofició una misa en la Plaza del Pino y a continuación subió la imagen de la virgen a su camarín dando por finalizada la Bajada del año 2014.

La gente bromeó sanamente sobre el hecho de que el Vicario arrejundió más en la subida que en la bajada aplicando tajantemente el lema de ‘María se puso en camino deprisa’.

Como nada se queda sin detalle anecdótico, quede constancia que en aquel azaroso año, Nuestra Señora del Pino bajó con un rey y subió con otro.

El 2 de junio de 2014 -cuando Nuestra Señora del Pino llevaba dos días en la catedral- Su Majestad Juan Carlos I comunicaba a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, su decisión de abdicar de la corona de España. Cuando la Virgen retornó a Teror, ya se estaba preparando la proclamación de Felipe VI.

Avatares de la vida, que no pide permiso para mezclar aconteceres.

