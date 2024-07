La fiesta sigue en Tunte a 37 grados y «el agua para las ranas»

Sur y Sureste de Gran Canaria siguen bajo máximas temperaturas en plena ola de calor. La vida sigue sin tregua y de fiesta. Más de 37 grados marcan la víspera de las fiestas de Santiago Apóstol en la capital de San Bartolomé de Tirajana’. «Vivo en Tunte desde hace más de sesenta años y llevo toda mi vida asistiendo a las fiestas en honor a Santiago Apóstol», explica Carmelo Santana, un auténtico «apasionado» de la festividad que se celebra en el pueblo en estas fechas tan «señaladas» para los vecinos de San Bartolomé de Tirajana. Bajo el toldo de un céntrico bar y con un cubata en la mano derecha, Santana charla junto a su grupo de amigos sobre el transcurso de la celebración. «El calor aprieta bastante, pero con un buen cubata o una cerveza fresquita se soluciona todo», argumenta entre carcajadas. «El problema», prosigue, «no viene durante las horas del día, el problema llega cuándo te tienes que acostar a dormir y con este calor es prácticamente imposible». En su vivienda tiene un «gran» sótano con una habitación en dónde «consigue” conciliar el sueño durante los meses de verano en Tunte. «El aire acondicionado, ni ponerlo, porque me da sinusitis», concluye.

A su izquierda está sentado Juan Antonio Araña, que se cubre del sol con un gran sombrero de paja. «A mi me hidrata y me revive mucho más una cerveza que un vasito de agua», subraya mientras toma un trago. «El agua», retoma, «que se la beban las ranas». El padre de Araña, originario de Tunte, «siempre» ha utilizado una blusa abotonada hasta las muñecas «aunque hiciesen 40 grados» en las fiestas de Santiago. «Si sudas y luego viene una ráfaga de aire te da la sensación de estar más fresquito, y este es un truco que no mucha gente joven que viene a disfrutar de las fiestas, conoce», resalta con una sonrisa. «De todas formas», finaliza, «la gente tiene que saber que lo que ataja frío, ataja calor, y esto siempre es un hecho, pero también un dicho entre las personas mayores».

Durante la hora del mediodía las altas temperaturas azotan la plaza de Santiago. Daniel Morales conoce el truco perfecto para refrescarse y estar más «agustito». «Yo vengo a la fuente de piedra que hay justo al lado de la plaza, mojo mi sombrero y me lo pongo, pero lo importante es que esté bien enchumbado para tener la cabeza húmeda», resalta. Morales tiene «muy claro» que el calor no le va a arruinar las ganas de fiesta y de celebración. «Junto a unos platos de altramuces, la familia y unas copichuelas, es fácil soportar este tiempo», aclara. «El martes hacía mucho más calor”, argumenta, «pero hoy ha estado algo mejor, y da gracias, porque si no la feria de ganado hubiese sido un desastre».

Melanie Domínguez y Cristian Román son amantes de las ferias de ganado. Tras un largo trayecto desde Arucas hasta Tunte, los aruquenses han sido sorprendidos por los 37 grados que marcaba el termómetro del pueblo. «Me hubiese gustado traerme a mi caballo, pero con este calor es imposible», lamenta Román. Ataviados con sombreros y gafas de sol y la ropa más fresca que han podido encontrar en sus armarios, Melanie y Cristian afirman que “ni esto es suficiente para soportar esta temperatura». «Estamos buscando un lugar fresco dónde poder comer algo y tomarnos un refresco, pero luego nos iremos porque así no se puede estar», acentúa Domínguez.

Un grupo de personas cantan y bailan al ritmo de la música en las fiestas de Santiago Apóstol de Tunte | JOSE CARLOS GUERRA

En el chiringuito que está frente a la iglesia, el calor no es ningún problema. Una treintena de personas bailan y cantan al son de las canciones de pueblo más conocidas. «Yo me lo paso bien con calor o sin él, porque ya estoy acostumbrado a esto desde que era pequeño, todos los años las fiestas de Santiago son así de bochornosas», explica Gonzalo Medina, mientras tararea junto a sus amigos una de las canciones que está sonando. «Cuando me da mucho calor», aclara, «voy a mi casa porque tengo un jacuzzi dónde siempre estoy muy fresquito, y si no, enciendo el aire acondicionado y se acabó el problema”. Medina celebra que «mientras hay ganas de pasarlo bien, el calor no existe en Tunte». Sus objetos indispensables para protegerse del sol y de las altas temperaturas son una jarra bien fresca y un sombrero con una gran solapa. El abanico y el protector solar “no le hacen falta”.

Bajo una colorida sombrilla y junto a un puesto repleto de turrones se encuentra Carlos Hernandez, que disfruta de la festividad de Santiago Apóstol pero «de una forma diferente». «Yo vengo todos los años desde Las Palmas de Gran Canaria porque las fiestas de Tunte me encantan», subraya. El turronero recuerda desde hace «varios años» esta celebración como una de las más calurosas de la Isla. «Yo sigo viniendo», continúa, “porque al ser un pequeño pueblito, me siento muy acogido y querido por los vecinos». Hernández «siempre» se encuentra a gente conocida que le da tema de conversación y le hace su jornada laboral en Tunte « mucho más amena». «Al final hablas con una persona, luego con otra, te encuentras a algún amigo y prestas atención a cómo lo están pasando los vecinos, y, al final, de esta forma no te das cuenta ni del calor que hace», destaca. «Las temperaturas», concluye, «bajarán a partir de mañana, y esto es un gran alivio para seguir viniendo lo que queda de las fiestas con mi puestito a este lugar».

Kiko Mejías atraviesa la ola de fiesteros para incorporarse a su puesto en la panadería del pueblo. «Yo lo paso igual que lo tengo que pasar el resto de días con el calor, hay que soportar siempre lo que venga», argumenta mientras busca en su móvil las fotos de la temperatura de ayer en el termómetro de Tunte. «Nos quejamos, continúa, ·del frío en invierno y del calor en verano, aquí nadie está conforme con ninguna estación ni con ninguna temperatura». Explica que en la panadería en la que él trabaja «sí que hace calor», pero que lo importante ahora mismo es disfrutar «a lo grande» de las fiestas de Santiago Apóstol, que sólo se celebran una vez al año y son «espectaculares».