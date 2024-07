Los sabores del mundo dan paso al mayor desfile de folclore y color en Ingenio

María Jesús Rivero, que vive en el corazón del casco histórico de Ingenio junto al Centro Cultural Federico García Lorca abrió su casa, cocina y patio con barbacoa y butsy incluidas a sus invitadas Corin y Llamile, del grupo de folclore de Francia para hacer una especie de lazos de bollo típicos de nombre Oreillete. La de María Jesús fue una de las 14 viviendas de vecinos que se sumaron ayer a la celebración del evento Comidas Interculturales, incluida en la Muestra Solidaria de los Pueblos del Festival Internacional de Folclore de Ingenio. Por la noche fue la degustación de las propuestas en la plaza de la Candelaria. Y este jueves y viernes, el festival acoge su plato fuerte con los coloridos desfiles por las calles de Ingenio y Carrizal.

La carta con más de 25 propuestas culinarias típicas la elaboró una selección de los más cocinillas entre los componentes de los grupos invitados al festival en esta edición. Además de Francia, dejaron su sello Senegal, México, Mallorca y la mayor parte los cocineros de casa del municipio abanderados por la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio. Los invitados se decantaron por apetitosos postres del recetario con raíces autóctonas y dulcísimos. El canario tiró más por suculentos sabores salados, aunque no dejaron atrás esenciales como bollos, frangollo, mus de gofio e incluso, los suspiros de Moya que causaron furor.

De Francia a Senegal

María Jesús Rivero ya lleva 16 años ejerciendo de anfitriona vinculada a Coros y Danzas. La degustación elegida por las galas Corin y Camille se llama Oreilletes provenCales o bugnes, que significa oído. «Parecen como buñuelos, que se yo, o orejas, porque son más alargados», comentó riendo una amiga de Rivero, que la acompañó en la aventura en este particular encuentro. Corin y Camille eran ajenas un poco a todo. Hablaban solo francés e inglés chapurreado, pero todo se entendía. Realizaron la masa con harina, canela, limón, azúcar y algo más y salieron a la terraza a freírlas en una sartén al fuego de la Butsy. Para la presentación, una fuente con los bollos franceses espolvoreados con azúcar glass. Previamente, la dueña de la casa ya había elaborado dos queques y una sopa catalana con chorizo que fueron directos a la degustación de la noche.

El grupo de Senegal, en la cocina de Mari Carmen.COMIDAS SENEGAL COROS INGENIO JPG / La Provincia

Leche condensada y piña

También repitió Mari Carmen Díaz con su cocina, esta vez en Carrizal. Se reunían pasadas las nueve de la mañana tres representantes del grupo de folclore de Senegal: Elizabeth, Mattar y Sergio, este último, aunque nacido en Senegal, vivió en Canarias unos años. El plato elegido, otro postre, esta vez más goloso muy especial en su país. Thiakry.

Mary Carmen está vinculada también a Coros y Danzas, como sus hijos Aday Segura Díaz, de 25 años e Idaira. Aday no estaba en la casa porque andaba de voluntario con otros de los grupos participantes. Idaira sí y ambos también pertenecen a la asociación.

En sus 23 años en la agrupación, Mari Carmen se ha amoldado a las costumbres de sus invitados. Así al llegar sus tres cocineros les ofreció como siempre un desayuno con zumo tropical y queque. «Tengo por costumbre poner siempre un bocata de chorizo, pero mi hijo me dijo, mamá, no pongas este año el chorizo, que no lo comen». Ni falta que les hizo, entre el picoteo había sobre la barra unos suspiros de Moya que degustaron en el desayuno. Fue Mattar el que se lo zampó y dijo mirando a Mari Carmen: «¡Qué rico. Los hiciste tú?». «No, los compré», respondió reconociendo que «se quedaron flipados con los suspiros».

El postre lleva leche condensada, normal, yogur, piña, coco, azúcar, mantequilla y coco. «Como para no engordar con esto», comentó riendo la anfitriona, que metió la preparación en la nevera para dejarla enfriar». Antes le dio un repaso con una cuchara, solo para probarlo.

Era uno de los más dulces como la palanqueta de cacahuetes de México que realizaron Ernesto, Óscar y Johana en casa de Adela, también en Ingenio casco.

Los invitados de Mallorca, Marcià Tomás, Margalida Massot y Javier Álvarez visitaron la casa de Katina, donde prepararon una Coca D’Albercocs, un bizcocho típico con albaricoques. Estas cuatro degustaciones y las diez restantes se degustaron de noche en la plaza de La Candelaria.

Primer pasacalle

Hoy se celebra el primer pasacalle parte a las 20.30 horas desde La Cantonera de Ingenio recorriendo la calle principal hasta el exterior de la sede del ayuntamiento en donde actuarán y bailarán.

Mañana repite el pasacalle, pero se traslada a Carrizal. Es a las 20.30 horas empezará en El Toril y concluirá en el parque del Buen Suceso.