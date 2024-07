Conchi García, una «luchadora» de Maspalomas agradecida con el apóstol

«Gracias a Santiago Apóstol me he curado del cáncer», explica Conchi García, una auténtica «luchadora” que cada 25 de julio se desplaza desde Maspalomas hasta Tunte para agradecerle al santo «estar viva». Ataviada con un conjunto verde «esperanza» se prepara para empujar la imagen de Santiago por las calles del pueblo. «Yo pedí, por favor, que me dejasen llevar a Santiago Apóstol, porque es la única forma de cumplir mi promesa», subraya. «Cuando estuve enferma», continúa, «lo único que quería en el mundo era curarme, y siempre le rezaba para que me devolviese mi vida de antes”, argumenta entre algunas lágrimas. Tras haber pasado catorce años desde que superó la enfermedad, García cumple la promesa como si fuese el primer día. «También traía a mis hijos para pedirle a Santiago que siempre estuviesen sanos», destaca. Este jueves «sus niños” no han podido asistir, pero ella le ha sacado una foto al santo y se las ha enviado. «Cuando no vienen mis hijos, les pido que pongan en el estado de WhatsApp la foto que les mando porque gracias a él yo estoy bien».

García «prefiere» venir a Tunte en vez de a Gáldar. «Para mi, Santiago, es el de Tunte, y desde que superé mi enfermedad siempre he venido a este lugar», recalca. Explica que desde que ella se recuperó, los familiares y amigos que están enfermos o preocupados por alguna circunstancia le «piden” que rece por ellos. «Ayer por la noche»,continúa, «me acerqué al templo parroquial a verlo, porque no podía esperar hasta hoy». Expresa que para ella tener esperanza en algo le ha «cambiado la vida”. Los años de la pandemia no pudo asistir y fue «un chasco», pero desde que el día a día volvió a la normalidad, no ha faltado «ni una sola vez». «A Santiago vendré a verle hasta que pueda», acentúa. Los primeros años que se desplazó hasta el pueblo para celebrar la festividad se dió cuenta de que el calor era «poco soportable». «Ahora vengo y me quedo aquí”, argumenta, «suelo alquilar una casita para estos días y así no me pego tanto trote con estas temperaturas». Agitada y con «demasiado calor» tras empujar la figura de Santiago Apóstol por las céntricas calles de Tunte, García regresa a la iglesia con una gran sonrisa dibujada en su rostro. «Esto es lo que a mi me hace feliz y he vuelto a cumplir mi promesa otro año más», celebra. Abrazos de felicidad rodean a la devota. «Ahora, a esperar hasta el próximo año, que volveré con las mismas ganas o incluso más», concluye.