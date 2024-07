Lluvia de pétalos entre el sofoco

El calor y el sofoco acompañaron ayer a la imagen de Santiago Apóstol en su procesión por las calles más céntricas de Tunte. Más de un centenar de personas gritan al unísono «¡viva Santiago!, mientras cargan entre sus brazos una botella de agua fresca, una caña y un abanico. Los 39 grados que marca el termómetro hacen del pueblo, otro año más, el «horno» de Gran Canaria.

«Hoy hace mucho más calor que ayer, que ya es decir», explica Carmelo Santana, mientras busca un lugar con sombra en dónde poder observar a «su santo». «¡Mira que bonito es!, grita con un rostro repleto de ilusión y alegría. «A mi el calor», continúa, «me da igual, porque esto es lo que me da la motivación que necesito para ser feliz». Desde hace más de medio siglo, Santana recorre cada 25 de julio las calles del pueblo junto a la imagen de Santiago. «En todos este tiempo», concluye, «nunca he visto unas fiestas en Tunte dónde el termómetro no supere los 30 grados».

Los paraguas utilizados a modo de sombrilla decoran el transcurso de la procesión. «No quiero que este calor me haga quedarme en casa metida», argumenta María Ojeda, mientras se cubre con uno de color rosa pastel. Hace poco tiempo pasó una enfermedad «algo fastidiada» de la piel, y ahora se «ve obligada» a cubrirse cuando hace demasiado sol o temperaturas muy elevadas. «Si no fuese por mi paraguas, no podría haber venido a la procesión, porque la crema solar con este fuego no es suficiente», subraya. El sonido del balanceo de los abanicos resalta cada vez que la banda La Pequeña Estefanía deja de tocar. «Aquí todos tenemos un abanico, y si alguien no tiene, se lo prestamos, porque si no es imposible andar por aquí», finaliza.

Misa y procesión de Santiago Apóstol en Tunte / Juan Carlos Castro

¡Viva Tunte, viva Santiago! y ¡guapo, guapo y guapo! resuena en lo alto de uno de los balcones situado junto al templo parroquial. Desde este lugar Cuqui Mejías lanza cientos de pétalos de colores a la figura del santo. Una lluvia de refresco festivo más que real. «Llevo toda mi vida en esta casa y, desde que era muy pequeña, mi balcón siempre ha sido uno de los lugares en el que no han faltado flores para alabar a Santiago», subraya. Mejías hizo la enramada de la festividad este año con «muchas ganas». «Siempre cuento con la ayuda de un florista», retoma, «pero las ilusión de vivir la celebración las pongo yo». Tras el paso de la procesión le toca recoger los pétalos que ha lanzado con «mucha alegría» a Santiago, y así «evitar un accidente».

Roberto Pestana le enseña a su madre mediante un vídeo y varios mensajes lo que está sucediendo en ese mismo instante en el pueblo. «Mi madre está algo enferma y no puede asistir porque tiene problemas en sus piernitas, entonces vengo yo y le muestro cómo se viven sus fiestas favoritas», lamenta. Pestana, ataviado con un gran sombrero negro, subraya que «hace mucho calor, pero eso no es excusa». Busca desesperadamente un lugar en dónde subirse para poder decirle «cosas bonitas» al santo cuando pase por delante. Sitúa sus manos junto a su boca y comienza a gritar «¡que viva Santiago hombre!, y un coro de personas repiten lo mismo que dice él.

«Este es mi santo», resalta, «y esto se vive una única vez al año». «Desde que tengo unos 16 años disfruto de estas fiestas, y nunca me he cansado de ellas, porque lo que se vive con esta ilusión se transforma en algo especial», concluye. De la sensación de calor, ni rastro.