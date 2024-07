El primer traje de Satautey fue gracias a los vecinos de Santa Brígida

Francisco ‘Paco’ Socoro Rodríguez es hoy el pregonero de las fiestas patronales de Santa Brígida. Conocido como el maestro, su amor por el folclore le ha llevado a participar en la creación de la agrupación folclórica Satautey, que preside desde sus inicios hasta hace un año aunque «sigo bailando». Su pasión le lleva a inculcar a su nieto Víctor el amor por el baile y recorrerá su vida con recuerdos a su familia y amigos.

Ha sido elegido para ser el pregonero hoy en las fiestas patronales de Santa Brígida.

Me lo propuso la comisión de festejos. No me gustan estas cosas porque soy un vecino más. Nací en 1956 en Monte Lentiscal, como mis padres y mis abuelos. He estado 26 años trabajando como docente. Empecé con 20 años en Tunte, que ni sabía dónde estaba, perdí dos años en la mili, y después fui a dar clases a Vecindario, Casa Pastores, Pino Santo Alto y luego en Monte Coello, el colegio de educación especial, en Jinámar y de allí ya fui al colegio público de La Angostura, donde me jubilé en 2016. Y solo soy uno más.

Su espinita fue no estudiar Filosofía.

Quise estudiar Filosofía, pero mis padres no podían pagarme la carrera. En la isla solo existía Magisterio y poco más. Hoy día no me arrepiento de haber estudiado y ser maestro. Empecé con niños sin problemas hasta que entré en Monte Coello. Ahí me especialicé en pedagogía terapéutica. Lo impartí después en el colegio de La Angostura con niños con dificultades y lo disfruté bastante. Tienes que ir con otra mentalidad, otra filosofía, tranquilito. Sabes que hoy son tres pasos adelante y mañana tres para atrás. Pero con paciencia puedes. Soy muy tranquilo en mi día a día.

Ha estado ligado también a compromisos sociales.

Empecé en 1973 con un grupo de maestros que formamos la agrupación Belingo. Después nació Satautey. Lo presentamos por primera vez en 1981 en las fiestas de San Antonio. Fue curioso. La ropa que llevábamos en la presentación fue gracias a los vecinos y comercios del municipio. Les pedimos dinero para comprar la lana para poder hacernos los trajes. La lana era beige y teníamos que teñirla de azul marino. Después llevarla a una costurera para que las hiciera. La anécdota es que la primera ropa que sacó Satautey fue donada por los vecinos, nos ayudaron a salir.

¿Fundó Satautey?

La idea fue de Juan López. De pequeño bailó en la Sección Femenina. Todos los años avisaba a la gente del pueblo por si quería ir a la romería de Santa Brígida. Paqui Quintana, otra maestra de Santa Brígida, me avisó en ese momento y nos fuimos a la romería. Ahí decidimos montar un pequeño grupo, que se llamó Satautey. En el año 81 fue oficialmente la presentación aunque le dimos de alta en el 83. Es un grupo en el que entra la gente que quiere. Nadie cobra nada. El único es el director de música. Todos los demás somos aficionados. Lo que hago ahora es transmitir lo que conozco y cursos para formarme para ampliar repertorios.

¿Sigue en activo en el grupo?

Si. Fui presidente desde su comienzo hasta el año pasado. Dije: yo ya estoy cansado, y me fui. Ahora lo lleva una compañera que lo hace muy bien. Aunque yo continúo bailando y dirigiendo. Mientras pueda y tenga fuerzas sigo adelante.

¿Y su familia?

Soy casado por segunda vez. Del primer matrimonio tengo una hija, de la que tengo dos nietos. Después, de una hija de mi mujer actual tengo una nieta, que me llama abuelo. Yo digo que tengo tres nietos. Como dice el más grande: dos de sangre y uno de corazón. Es que se crió en mi casa y la abuela será la abuela, pero yo soy su abuelo. De mis tres nietos, el mayor es Víctor. Todos los años bailamos juntos el Santo Domingo gomero. Con 4 años ya lo intenta. Realmente lo hago para irlo metiendo en el mundo del folclore. Quiero que continúe.

Qué destaca de su pregón en las fiestas patronales

Hago un pequeño recorrido por mi vida. No será largo porque quiero evitar aburrir. Yo no soy yo si no hay gente a mi alrededor. Menciono a gente con la que me siento relacionado. No me gustan las historias de figurar, soy uno más de todas las historias. Menciono a mis abuelos por parte de mi madre, a los que no conocí. Pero investigué y a través del cronista oficial de Santa Brígida leí que Manuel Rodríguez, mi abuelo, fue alcalde en 1922 y creador con 5 vecinos más de la primera compañía de transportes publico de santa Brígida. Sabía algo por mi madre, pero también por la curiosidad pude enterarme a través del cronista oficial de Santa Brígida que tenía una tienda de comestibles la única de Monte Lentiscal. Mi padre era practicante tardío, y los suyos, jornaleros, no podían pagarle estudios. Trabajó para estudiar desde los 17 años, logró irse a Cádiz y sacó el título con 30 años. Era una edad tardía para iniciar una profesión, pero lo hizo. Fue el único de ocho hermanos que estudió una carrera. También recuerdo que mi madre tenía un bazar donde vendía a granel el gel o la laca.

También sus amistades lo han tenido en cuenta para ser el pregonero.

De amistades recuerdo cuando siendo chicos, entre 13 y 15 años, un grupo con López a la cabeza hicimos una carreta para irnos a la romería de Santa Brígida. Fuimos en un camión. Quiero mencionar que el miércoles será el memorial López.

Es conocido como el maestro en Santa Brígida. Qué recuerdos tiene.

Durante mi vida como maestro viví muchas anécdotas. Recuerdo una en concreto. Fue en el colegio de La Angostura, donde impartía clases tras especializarme en pedagogía terapéutica. Una de mis alumnas con Síndrome de Down tenía una manía. Cuando veía una llave puesta en la cerradura de una puerta, la cerraba inmediatamente y salía corriendo con la llave y la escondía en cualquier lugar hubiera quien hubiera dentro de ese cuarto. Los dejaba encerrados. Nunca le decía a nadie donde escondía la llave, solamente a mi. Tenían que llamarme para que me contara donde la había escondido o la persona encerrada seguiría allí. Creo que era porque yo era su maestro y su punto de referencia. También fue bonita la experiencia en clases de adultos que querían educación básica. Eran casi solo mujeres. Querían salir de casa y relacionarse. Las impartí en Pino Santo Alto, Utiaca y Lagunetas.

