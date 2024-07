Antonio Morales: «El Mundial va a mostrar al planeta las capacidades de Gran Canaria»

El Mundial de fútbol del año 2030 permitirá mostrar al resto del planeta las bondades de Gran Canaria como destino turístico y también sus capacidades para organizar grandes encuentros deportivos y culturales, según sostiene Antonio Morales en esta entrevista, en la que desvela algunos detalles del proceso que concluyó en la designación de la Isla como una de las 11 sedes de España en la mayor cita futbolística.

Hace una semana se confirmó que Gran Canaria será una de las 11 sedes españolas del Mundial de Fútbol de 2030. ¿Le ha dado tiempo a digerir la responsabilidad que adquiere el Cabildo en los próximos años?

Desde un primer momento, desde que en el año 2022 presentamos la candidatura, ya éramos conscientes de que asumíamos una enorme responsabilidad, pero también de que teníamos las armas suficientes para afrontar este reto. En estos dos años nos ha dado tiempo para digerirlo y programarlo con suficiencia.

Aunque aún quedan seis años para la celebración y el mundo es cada vez más impredecible, ¿qué significará para la Isla tener un Mundial?

El Mundial tiene muchísimos significados para una isla como Gran Canaria. Es la primera vez en la historia de Canarias, y por tanto de Gran Canaria, que nos enfrentamos a un reto de estas dimensiones, pues es el evento deportivo más importante que se organiza en el Archipiélago en todos los tiempos. Y es un homenaje a nuestro fútbol, que cumple ahora 130 años. Según las crónicas, hubo un primer partidos entre el Gran Canaria Fútbol Club y una escuadra inglesa. Y detrás aquellos Marino, Victoria o Artesano hasta llegar a la Unión Deportiva Las Palmas, con un juego singular. Pero además de un homenaje a todo eso, a nuestra historia futbolística, es una manera de hacer llegar al mundo la capacidad que tenemos de organizar cosas. Hemos celebrado un Mundial de Baloncesto, vamos a acoger una prueba del Mundial de Rallyes y también otras competiciones deportivas. Gran Canaria reúne las condiciones suficientes para afrontar un reto importante de estas características y vamos a mostrar al resto del planeta las capacidades de una isla, aquí anclada en el medio del Atlántico, que desde otros entornos se minusvalora.

Aparte de los partidos de fútbol en sí mismos, ¿en qué se va a notar?

Es una manera de modernizar las infraestructuras y los equipamientos, captar recursos para seguir invirtiendo en modernizar todas las instalaciones, ya sean deportivas o no. Y no solamente en Las Palmas de Gran Canaria, sino en otros rincones de la Isla. Por supuesto que también es una manera de proyectar a Gran Canaria como destino turístico porque no se nos esconde que nosotros vivimos de ese sector, que es una parte importante de nuestro desarrollo económico. s positivo ligar la Isla y las instalaciones del Mundial a elementos de sostenibilidad medioambiental y de innovación, con infraestructuras destinadas a la organización de grandes eventos. Por otra parte, nos va a permitir disponer de un nuevo estadio capaz de albergar actividades deportivas, sociales y culturales de todo tipo.

En el camino hubo muchos obstáculos y duras negociaciones, según se supo después. ¿Cómo se resolvieron? ¿Llegó a temer alguna vez que Gran Canaria no conseguiría la sede?

Sí, sí. No se puede esconder que tuvimos siempre muchísimas dudas, que las presiones eran enormes. Llegamos en algunos momentos a pensar que alguien estaba interesado en poner piedras en el camino. Desde un primer momento, cuando presentamos la candidatura, muchos de los medios de comunicación peninsulares decían que Gran Canaria reunía condiciones, pero que no iba a ser sede. Me acuerdo de participar en programas y tertulias de radio y las personas que formaban parte de la mesa de redacción que decían que sí, que Gran Canaria tenía un buen proyecto, pero que no iba a estar. Hubo enormes dudas, pues luego apareció que si Marruecos ponía objeciones, después que Portugal ponía objeciones. O cuando apareció un secretario de Estado haciendo manifestaciones públicas dudando de Gran Canaria. Claro que todo eso nos hizo dudar, por lo que siempre exigimos la máxima transparencia. Eso por una parte, pero cuando nos reuníamos con la Federación Española de Fútbol siempre tuvimos palabras de elogio y de ánimo porque había un gran proyecto detrás. Eso nos tranquilizaba, pero claro, nunca lo dimos por seguro hasta que se confirmó. Incluso cuando los medios de comunicación adelantaron la posibilidad y nos felicitaban, pedíamos no lanzar las campañas al vuelo. Tuvimos la duda hasta el final.

¿Participó directamente en esas negociaciones?

Claro. El encuentro más importante que tuvimos fue aquí en el Cabildo, con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, y una buena parte de la sociedad civil de Gran Canaria y sus instituciones. Hubo distintos contactos y tuvimos un mediador extraordinario con la RFEF, el presidente de la Federación Interinsular de Las Palmas, José Juan Arencibia.

¿Hay algo que pueda frustrar esta elección? Van en aumento las presiones políticas para que en diciembre la FIFA modifique el listado de las 11 sedes.

No, no creo. Es imposible que haya una vuelta atrás, este otras cosas porque, ya nos lo dice todo el mundo, estamos entre los cinco o seis mejores proyectos presentados. Y porque reunimos todas las condiciones y hemos cumplido con todos los plazos y con todos los criterios técnicos necesarios para armar la candidatura en tiempo y forma, al contrario que otras propuestas. No tenemos ninguna duda de que la FIFA va a ratificar esta decisión.

¿Cuál fue la clave para imponerse a otras candidaturas a priori más fuertes, caso de Valencia? O incluso Vigo.

Creo que fue la unidad de acción y tengo que agradecer el enorme trabajo del Instituto Insular de Deportes y del consejero Aridany Romero con todo su equipo. Frente a otros territorios, donde hemos visto enfrentamientos con la Federación Española o entre clubes, ayuntamientos y comunidades autónomas, aquí ha habido unanimidad. El Cabildo es el que ha liderado el proyecto y ha tenido el respaldo de la Federación, pero hemos concitado el apoyo de la sociedad civil, del resto de los partidos políticos e instituciones, que se han ofrecido a colaborar. O el propio Gobierno del Estado a través del ministro Ángel Víctor Torres. Eso ha tenido un valor. Por otra parte, hemos armado un buen proyecto, que ha cumplido con todas las exigencias técnicas que se nos iban planteando. Hemos apostado por un nuevo estadio, pero no hemos propuesto que sea un nuevo estadio de futuro, sino que hemos aprobado ya en el Pleno del Cabildo la inversión necesaria. Y estamos ya con el concurso de ideas con el Colegio de Arquitectos. Hemos cumplido con todas las exigencias y eso también nos ha servido para reflexionar y pensar durante este proceso que reunimos las condiciones necesarias para todos estos retos. En materia de alojamientos tenemos una infraestructura extraordinaria. Muchos medios peninsulares preguntaban si Gran Canaria tiene capacidad y se extrañaban cuando les decía que solo en Semana Santa han estado aquí 300.000 visitantes. Tenemos conexiones aéreas con 170 destinos diferentes. El estadio donde se va a jugar los partidos del Mundial está a cinco minutos de una hospital y a menos de ocho minutos de otro, con buenas infraestructuras viarias. También contamos con instalaciones deportivas en distintos lugares de la isla que van a utilizarse para acoger entrenamientos y servicios de apoyo a los equipos. Esta es una isla segura, con un clima alejado de situaciones de riesgo que sí pueden producirse en otros lugares.

Antonio Morales posa con una balón de fútbol / José Carlos Guerra

¿Qué influencia han tenido las conexiones aéreas con esos 170 destinos?

La clave ha sido la suma de todo, pero es evidente que esa conectividad tan amplia es una de nuestras fortalezas, además de esa vocación tricontinental que tenemos con África, con Europa y con Latinoamérica. Ese es uno de los elementos fuertes de nuestra propuesta, sin duda. Además, tenemos una compañía propia que conecta con las demás sedes que van celebrar el Mundial. Estamos a unas dos horas de Sevilla, de Madrid o de cualquier territorio peninsular, que es lo que se tardaría en tren o en guagua para viajar de una sede a otra en la Península.

¿Se ha hecho el cálculo de cuántas personas podrían venir a Gran Canaria en las fechas del Mundial?

No, pero vamos a encargar un estudio para ver el alcance de todo esto, las personas que pueden venir y el retorno económico que puede haber para la isla desde el momento en que empiecen las obras del estadio hasta la celebración del Mundial, porque estamos convencidos de que va a generar economía para Gran Canaria. Además del sentimiento de orgullo y de pertenencia porque el Mundial se celebra en esta tierra, habrá un retorno económico y va a servir para dinamizar la economía y crear empleo. Hace diez años construimos el pabellón Gran Canaria Arena y hoy nadie cuestiona que es un equipamiento imprescindible. ¿Alguien cree ahora que fueron 90 millones mal empleados? Pues ahora va suceder lo mismo. Vamos a tener un gran coliseo para eventos deportivos, culturales y sociales de todo tipo, además de un nuevo hito arquitectónico.

Dijo el ministro Ángel Víctor Torres que Gran Canaria fue elegida porque se lo merece, simple y llanamente, no para compensar los agravios que están sufriendo las Islas por parte de otras comunidades autónomas, como se ha visto con la insolidaridad con los menores migrantes no acompañados. ¿Comparte esa visión?

Sí, sí, totalmente. Estoy absolutamente convencido de que nos lo ganamos a pulso porque reunimos todas las condiciones. Nunca nos han regalado nada y en esta ocasión, menos.

Por múltiples razones, las obras públicas en Gran Canaria suelen acumular retrasos o se hacen interminables, hay muchos ejemplos de ello. ¿Estará totalmente preparado el Estadio de Gran Canaria cuando llegue la fecha?

Sin duda. Tenemos margen suficiente. Estamos hablando del año 2030 y las previsiones del Instituto Insular de Deportes, del compañero Aridany Romero y del Colegio de Arquitectos, es que las obras puedan estar acabadas en 2027, por lo que tenemos un margen de tres años. De hecho, se puede decir que ya han empezado las obras, pues hemos destinado más de cinco millones de euros al concurso de ideas y a la redacción del proyecto de modernización.

El Cabildo ya ha destinado 101 millones para finalizar el Estadio de Siete Palmas. ¿Es suficiente? ¿El Cabildo tendría fondos para incrementar esa partida si fuese necesario? ¿Va a cargar el Cabildo con todos los gastos?

Nosotros vamos a intentar captar recursos de otras administraciones y entidades. Desde luego, todo el mundo ha mostrado su alegría y su apoyo. Vamos a ver si conseguimos que también arrimen el hombro con la financiación a la hora de realizar las inversiones. Aun así, afortunadamente, este Cabildo tiene solvencia económica. Y además, el nuevo estadio y la consecución del Mundial no aparecen de forma aislada. Vamos a terminar el estadio en 2027 y casi al mismo estaremos inaugurando el Salto de Chira, el nuevo recinto de Infecar, la mayor parte de las obras del Plan Sociosanitario o el Museo de Bellas Artes. El gobierno del Cabildo ha ido desarrollando una estrategia de modernización e implantación de infraestructuras que van casar con el Mundial, pero si hicieran falta recursos, tiene la suficiente capacidad económica para hacerlo.

¿A quién se le puede reclamar ese apoyo económico?

Al Ayuntamiento de Las Palmas no le vamos a pedir recursos, interesa que sean las administraciones de rango superior, hablo de la FIFA o de los ministerios. Pero insisto, mas allá de eso este Cabildo tiene músculo económico para hacer frente a esas inversiones.

Aparte de renovar el estadio, ¿qué otras actuaciones se necesitan en Gran Canaria de ahora a 2030 y cuántas podrá realizar el Cabildo?

Vamos a actuar en instalaciones de otros municipios, en Telde o en San Bartolomé de Tirajana, mejoraremos esos equipamientos para ponerlos a disposición del Mundial y de cara al futuro, porque otro de los grandes retos es seguir mejorando las instalaciones para captar turismo deportivo. Hay clubes del norte de Europa que en determinadas épocas del año demandan instalaciones en sitios con un clima agradable como el nuestro. Vamos a mejorar las instalaciones en ese sentido, pero con lo que ya disponemos en este momento damos respuesta a las necesidades del Mundial, lo que no quita para que sigamos actuando en la modernización de las vías públicas o en la oferta de equipamientos. En el campo de la sostenibilidad vamos a avanzar muchísimo. En el año 2030 mostraremos al mundo que esta isla está en un 60 a 70% de energías limpias. Por ejemplo, habrá empezado la producción de energía eólica marina y estará terminada o a punto la central de Salto de Chira. Seremos vanguardia mundial en sostenibilidad. No habrá una isla como esta que tenga esa ruptura de la dependencia con los combustibles fósiles y eso también lo vamos a mostrar al mundo. Además de todo eso que he ido señalando y la oferta de ocio y cultura, como el plató virtual, que también estará acabado en esas fechas del Mundial.

A nivel mediático, ser sede del Mundial pondrá a Gran Canaria como isla de referencia en el conjunto de la Comunidad Autónoma. ¿Se despega esta isla del resto en cuanto a desarrollo económico, cultural y deportivo? ¿Teme una escalada de insularismo o de celos de otros territorios?

No, creo que no. Prefiero pensar que no. De hecho, la totalidad de los territorios insulares me han mostrado su apoyo y se sienten orgullosos de que Canarias, a través de una de sus islas, en este caso Gran Canaria, acoja un evento de estas características. Por otra parte, yo creo que los indicadores económicos y sociales de Gran Canaria son muy positivos y el Mundial ayudará también a afianzarlos. Generará economía y podremos captar recursos para infraestructuras y equipamientos, pero eso no tiene por qué afectar a ningún otro territorio. Al contrario, el Mundial servirá para estrechar lazos y contribuir a la mejora de toda Canarias.