Kike Mata, un médico de aguas abiertas que conquista Europa

Apenas tenía siete años cuando en una acampada con sus padres y sus hermanos en la Playa del Inglés de finales de los 60 casi se ahoga cuando se daba un chapuzón en el mar, así que al volver a Las Palmas de Gran Canaria, donde nació, su padre lo matriculó en el Julio Navarro para que aprendiese a nadar, no sea que el niño le diera otro susto. Aquel fue el primer contacto con esta disciplina de un chiquillo que comenzó a cogerle el gusto a aquello de mantenerse a flote y que convirtió su necesidad en una virtud que le llevó a ganar su primer título con apenas 13 años, cuando quedó campeón infantil de 800 metros libres en el campeonato de España. Hoy, a sus casi 64 años, el nadador Kike Mata Díaz, deportista del Club Gordillo Swim&Train Maspalomas, se ha proclamado en Belgrado, en Serbia, campeón de Europa de Aguas Abiertas en la categoría de más de 60 años en las distancias de 1.500 y 3.000 metros. Es su segundo campeonato europeo y en el horizonte ya tiene en mente participar en el mundial de Singapur 2025.

Por la izquierda, el entrenador Romen León y Kike Mata en el reciente campeonato de Aguas Abiertas de Belgrado. / LP/DLP

Kike pasó su infancia y adolescencia dando brazadas a diario, tantas que con solo 11 años ya entrenaba dos veces al día, a las 06.30 y a las 18.00 horas, antes y después de salir del colegio de los Salesianos donde estudiaba. Su tesón llevó a aquel incipiente deportista de alto rendimiento a ganar su segundo título, el de subcampeón de 1.500 metros en el campeonato de España con 16 años, y que luego volvió a ganar en tres ocasiones. Un año después se marchó a la Residencia Joaquín Blume de Barcelona, un centro para deportistas de alto rendimiento, mientras estudiaba el COU. Con esa edad, el deportista entrenaba 15.000 metros diarios. «Era un entrenamiento muy intenso, me ocupaba la vida», recuerda ahora, días después de hacerse con sus dos últimos títulos en Belgrado, los pasados días 4 y 5 de julio.

El deportista dejó la natación para estudiar Medicina con 18 años y volvió al agua de forma profesional con 58

Pero a los 18 años, con marcas que le habrían permitido participar en los Juegos Olímpios de Moscú de 1980, frenó su carrerera deportiva para iniciar sus estudios de Medicina en Las Palmas de Gran Canaria -una profesión que desde hace años ejerce en un centro de salud de Vecindario- y no la retomó de forma profesional hasta los 58 años. «Me había olvidado de la natación profesional para siempre porque me dediqué a vivir, pero cuando pasé de los 50 me di cuenta de que tenía que hacer deporte y que la natación era el único que sabía hacer», relata Kike Mata, quien en los años 90 se afincó en Maspalomas, donde iba a nadar de vez en cuando «unos pocos miles de metros».

Regreso al agua

Hasta que conoció a Romen León, el que hoy es su entrenador, quien por entonces tenía un club de triatletas. «Lo vi y me enganché con ellos porque practicar natación solo es un muermo, pero en grupo es mucho más entretenido». Eso fue en 2018 y tal fue la experiencia que a Kike le volvió a picar el gusanillo de la natación profesional y en 2019 compitió y ganó en la categoría de más de 55 años en la Copa de Canarias de Aguas Abiertas.

Tras el parón de competiciones por la pandemia, a partir de 2021 el nadador comenzó a participar en los campeonatos nacionales de aguas abiertas de 3.000 metros de verano e invierno en Girona y en Sevilla, y empezó a ganar campeonatos de España de 100, 200 y 400 metros en piscina corta, y también en 2022, cuando se hizo con el primer título de 1.500 metros en piscina. «En casi todos tuve la marca récord de España», apunta. Su mejor marca hasta ahora ha sido la del campeonato de Mataró en 2022, cuando nadó los 1.500 metros en 19,02 minutos.

Kime Mata. / LP/DLP

Y como las competiciones nacionales ya le sabían a poco, este maspalomero por elección se lanzó en 2022 a conquistar el europeo de Roma de Aguas Abiertas, donde ganó en la categoría de más de 60 años en la distancia de 3.000 metros. Ese fue su primer título europeo, al que se suma el logrado a principios de julio en Belgrado, que obtiene además en su último año en la categoría de 60-65 años. «Era el participante que menos probabilidades tenía de ganar precisamente porque era el mayor de mi categoría; pensé que era muy difícil porque en Europa y el mundo hay mucha gente preparada», cuenta el deportista. Pero tuvo la «suerte», dice, de poder ganarles a todos nadando la distancia de 1.500 metros en 19,58 minutos y la de 3.000 en 40,49, aunque reconoce que en aguas abiertas «las marcas importante muy poco; importa ganar porque hay condiciones muy distintas según el lugar, pues en en Roma fue en mar con mucho oleaje y en Belgrado en un lago».

Kike Mata atesora casi una treintena de títulos de campeonatos regionales, nacionales y europeos

Para este nadador reconvertido en médico y médico reconvertido en nadador, la clave está en la constancia. «Soy un fondista, me apasiona la natación y entreno mucho», y eso le ha permitido lograr casi una treintena de títulos a lo largo de su carrera deportiva. Kike Mata cree que para él la natación lo es todo. «Después de mi familia, nadar es lo que me da la vida», cuenta. Por eso, después de pasar su consulta médica, dedica entre ocho y diez horas a entrenar cada semana, porque ahora su objetivo es que sus brazadas lo aúpen al primer puesto del palmáres del mundial de Singapur 2025. Y le pondrá empeño. Porque la historia de Kike es la historia de un niño al que un susto en el mar le ha llevado al éxito.