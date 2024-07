Un viaje intergaláctico en Maspalomas

El cielo de Gran Canaria brilló anoche más que nunca con una nueva edición de Audi Golf Night by Mahou & Lopesan. Un año más, el evento más esperado del verano se dio cita en el entorno de Maspalomas Golf para ofrecer a todos los asistentes un viaje intergaláctico sin igual. Con una temática inspirada en el Universo, Audi Golf Night by Mahou & Lopesan sigue consolidándose como uno de las citas de referencia de Canarias gracias a su gran apuesta gastronómica y de ocio. Esta nueva edición, además, sorprendió como nunca gracias a un espectáculo de drones, símbolo de que la innovación y la sostenibilidad son pilares de este evento que, anoche, no se quiso perder el presidente de Canarias Fernando Clavijo.

Las personas que acudieron a esta nueva edición del encuentro veraniego disfrutaron de la mejor gastronomía y ocio en un entorno inigualable, donde la temática estuvo inspirada en el Universo. Maspalomas Golf, promotor y organizador de este encuentro veraniego desde hace ya 14 años, volvió a sorprender con una decoración cargada de detalles y adornos inspirados en el cosmos, haciendo que todos los asistentes se convirtieran en astronautas por un día, informa el grupo organizador. Planetas, nebulosas, estrellas y constelaciones conquistaban todo el espacio, haciendo que explorar y descubrir el Universo Audi Golf Night by Mahou & Lopesan se convirtiera en una experiencia para todos los sentidos.

Y es que nada más llegar a Maspalomas Golf, los asistentes pudieron deleitarse con una entrada de lo más cautivadora. Una vez dentro de Maspalomas Golf y sumergidos de lleno en la temática, todos los presentes pudieron disfrutar de una refrescante bebida cortesía de Mahou.

Antes de llegar al market gastronómico, los asistentes tuvieron la oportunidad de recorrer los diferentes espacios de los patrocinadores para descubrir las numerosas sorpresas que tenían preparadas. El espectacular Hoyo Audi fue el punto de encuentro de cientos de personas que se acercaron para fotografiarse en el exclusivo espacio y recoger sus distintivas pulseras Audi. Una estructura que simulaba la superficie lunar y un logo Audi a gran escala que parecía alunizar llamó la atención de todos los asistentes. Tampoco pasó desapercibido el nuevo Audi Q6 e-tron allí expuesto, el nuevo modelo 100% eléctrico de la marca y la primera unidad llegada a Canarias, que cuenta con hasta 830 kilómetros de autonomía en ciudad y abre un nuevo capítulo para la movilidad eléctrica. Otros modelos que también estuvieron presentes fueron los superdeportivos Audi RS Q8 o el inconfundible Audi R8, símbolo de potencia y deportividad.

La propuesta culinaria fue una de las grandes protagonistas de la noche, que estuvo acompañada de un perfecto maridaje de cervezas Mahou, entre las que destacaba su nueva edición especial de cerveza, con un diseño creado en colaboración con el artista local Bejo y que refleja la esencia de Canarias, la música y el vínculo de la marca en las Islas. Los asistentes pudieron disfrutar de un market gastronómico formado por los restaurantes más reconocidos de Gran Canaria: La Aquarela, Bentayga, Ají Limón y Canela, TGT quesos, Cadiex, Mesa Socorro-Julián Martín, Mesa Socorro, La Cocina de Hande, Maspalomas Golf, Rias Bajas, Los quesitos de Anabel, Sushizzu, La Vaquita Catering, Maná 264, El Churrasco, La Barracuda, Emblemática Rooftop, Frimancha, Café del Mar, Chef Déniz Group, Sábor, La Bodega Palm Beach, Vintia Catering, Be Meat by Origen Steak House, Gran Casino Costa Meloneras, Marhaba, El Caserón del Cortijo, 200 Gramos, Cook&Events, Pingüino Soul, Chocolates Valor, Parrilla, D’Vainilla y Café Regina. El market gastronómico también estuvo acompañado de una selección de más de 20 barras de bebidas premium, como: Moët y Chandom Garden Spritz, cortesía de Moët; Emblemática Rooftop, Vintender, Citadelle y Shankyswhip, de la mano de Agencia Guapos; Petroni y Beefeter Black, ofrecido por Pernod Ricard; Ron Matusalem, ofrecido por Grupo OTC; Obsidian; Blat Vodka; Puerto de Indias; Blue Marlin; Lolea, Licor 43, Martin Millers, Yellow Rose, cortesía de Zamora Company; Ron Millonario; Jagermeister; Schweppes, ofrecido por Ahembo; Ron Aldea y Hendrick’s, de la mano de Galaco y Cadiex; selección de whiskeys Grant’s, Monkey Shoulder, Four Roses, Tullamore Dew, también cortesía de Galaco y Cadiex; Coca Cola; y una barra de cócteles sin alcohol de la mano de Fonteide.

Por su parte, Lopesan Hotel Group llevó al siguiente nivel su participación en el evento, presentando un vanguardista stand en el que los asistentes pudieron saborear una sugerente degustación de comida asiática acompañada por champagne Moët & Chandon. La sofisticación y la elegancia se fusionaron sobre una pantalla gigante que proyectó, durante toda la velada, una imagen del skyline que dibujan las siluetas de los hoteles más icónicos de la compañía, creando un sutil juego de luces en el que un atardecer virtual acababa siempre dando paso a una noche brillante y estrellada. De esta forma, Lopesan Hotel Group refuerza su compromiso con el desarrollo sostenible de Gran Canaria, a través de la creación de experiencias de ocio y diversión excepcionales que continúan posicionando la isla de Gran Canaria como un destino turístico de referencia internacional.

Espectáculo

Audi Golf Night by Mahou & Lopesan también es conocida por su marcado carácter social y este año no iba a ser diferente. Durante la cena, se llevó a cabo una venta de boletos entre los asistentes con el objetivo de donar toda la recaudación obtenida a la Fundación Alejandro da Silva y al Golf Adaptado, con la finalidad de facilitar el acceso y la práctica deportiva del golf a personas con movilidad reducida. Con la compra de los boletos, los asistentes entraban a participar en un exclusivo sorteo benéfico con el que los ganadores pudieron llevarse a casa una joya de Saphir, dos billetes de Binter con destino Madrid, dos bolsos de Guess, dos bonos de estética IKIGAI by Hospitales San Roque con un valor de 500 euros cada uno, una cesta con una selección de artículos premium de Fund Grube, un surtido de cervezas Mahou para disfrutar con amigos, y un bono por valor de 2.500 euros para gastar en cualquier crucero de Riverside durante 2024 o 2025.

Y, tras el sorteo, llegó uno de los momentos más impactantes de la noche. De forma completamente inesperada, 120 drones de última generación alzaron el vuelo sobre el cielo de Maspalomas Golf y ofrecieron un espectáculo inigualable que dejó boquiabiertos a todos los presentes. El show, que además destaca por ser respetuoso con el medio ambiente, animales y personas sensibles al ruido, combinó luces, tecnología y sonidos para deleitar a los asistentes y dejar volar su imaginación, haciendo del cielo un lienzo estelar.

El colofón lo puso el reconocido dúo de DJ Xite & Clara, que pusieron el toque musical e hicieron bailar a todos los asistentes hasta el final de la noche. Xite & Clara aterrizaron por primera vez en Canarias entre mucha expectación por parte del público, después de haber conquistado los eventos más exclusivos de España, y no defraudaron gracias a su increíble habilidad para crear atmósferas electrizantes y sets llenos de energía, informaron los organizadores.

Esta nueva edición de Audi Golf Night by Mahou & Lopesan se convirtió en un verdadero viaje intergaláctico. Maspalomas Golf ha demostrado, a lo largo de los años, un compromiso inigualable en la organización y consolidación de Audi Golf Night by Mahou & Lopesan. Su dedicación y pasión por brindar experiencias únicas y memorables han convertido a este evento en todo un referente del verano que se supera cada año. Esta nueva edición no habría sido posible sin la contribución y el apoyo de Audi Canarias, Mahou, Lopesan, Audiovisuales Canarias, Turismo De Gran Canaria, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Canaragua, Iqos, Guess, Fund Grube, Ikigai by Hospitales San Roque, Binter, Mint, Corsua, Ahembo, Saphir, Deqú, Galerías Ricard, Inmobiliaria La Boutique, Brokermam Seguros, Protelum Consultoría, Rivercan, Riverside, Santander Agentes San Agustín y Coca Cola.