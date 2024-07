La destrucción del Palacio de Los Guanartes

Cuando en 1787, el ingeniero militar Miguel de Hermosilla, visita por primera vez la villa de Galdar, se encuentra con un espectáculo que le dejo impactado, porque en esos momentos se estaba procediendo a la destrucción del Palacio de Los Guanartemes, una joya arquitectónica de los antiguos canarios, que había sobrevivido casi cuatro siglos a la caída de la Cultura Canaria, que se produjo tras la conquista de la isla, en 1484.

No se destruyó cualquier cosa sino una edificación emblemática, de gran valor arquitectónico y artístico, construida por los antiguos canarios, y que aún se conservaba, casi cuatro siglos después de la conquista, en el centro de la villa de Galdar.

El ingeniero Miguel de Hermosilla, hombre de profundos conocimientos científicos y una gran sensibilidad artísticas como arquitecto e ingeniero, que había recorrido en ejercicio de su profesión, el territorio español, actuando en numerosos monumentos arquitectónicos, quedó absolutamente horrorizado al ver como se estaba llevando a cabo la destrucción del Palacio del ‘Rey Canario’, una obra arquitectónica única, con el objeto según le dijeron las autoridades locales, de aprovechar los materiales, excelentes de piedras labradas y maderas talladas, para construir la nueva iglesia de Santiago de Los Caballeros. Sobre aquel acto ignominioso, dice Hermosilla:

«El camino desde Lagaete es como de dos leguas y llano, fue corte de los guanartemes o Reyes de la Isla. Esta situado en una vega de cielo saludable y de alegre temperie. Tiene número de casas y algunas cuevas de los antiguos canarios. El Palacio de los Guanartemes sería en su tiempo un escorial y no dejaban de llamar todavía la atención aquellas paredes de casi tres varas de grueso y de piedras de sillería perfectamente ajustada, y cubiertas de tablones grandes bien unidos y acepillados, sin clavos, barro, cal, ni yeso, pero para la obra de la nueva iglesia que se está fabricando, los ignorantes, faltos de gusto, y poco amantes de la antigüedad, han hecho destruir un monumento digno de conservarlo hasta lo último de los siglos».

Un detalle de la Cueva Pintada / Jesús Quesada

El olvido impuesto sobre el significado e importancia de las obras arquitectónicas y artísticas más relevantes de la cultura canaria, lo sabemos hoy, no solo por los relatos históricos sobre la destrucción de obras emblemáticas como el Palacio del Guanarteme, sino por casos más recientes que muestran la cruda realidad del desprecio que hasta no hace mucho tiempo se tenía con los vestigios y monumentos de los antiguos canarios.

Recordamos a este respecto que la Cueva Pintada de Galdar, cuando a finales del S.XIX, es visitada por la escritora británica Olivia Stone la encontró transformada en una pocilga, en un chiquero para cochinos. Suerte parecida corrió la Cueva del Rey, en el complejo arqueológico del Bentayga, que en el S.XIX era un corral de cabras, y aún lo seguía siendo a finales del S.XX, y debo decir que por las gestiones que entonces pude realizar con los propietarios del complejo arqueológico de la cara norte de Cuevas del Rey, hoy en día la Cueva, aunque desprotegida y en manos aún privadas, forman parte del Paisaje Cultural, Patrimonio de la Humanidad, de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria.

En Galdar, en una fecha tan tardía como finales del S.XVIII, (1787) se destruirían varias de las grandes obras del arte y la arquitectura de los canarios. Sobre la existencia de estas extraordinarias construcciones canarias, hoy desaparecidas, sabemos lo que nos refieren los primeros cronistas:

«Solo una casa que fue la de Guanartheme se halló aforrada en tablones de tea muy ajustados, que no se conocían las junturas, encima estaban pintados de blanco con tierra y de colorado con almagre y de negro con carbón molido, unos ajedrezados y tarjetas redondas a modo de quesos por el techo. Otra casa estaba muy grande y pintada junto a Roma que servía de seminario o recogimiento de doncellas, hijas de hombres principales donde tenían una maestra, mujer anciana buena vida». (Sedeño, A. Cap.XV, pag.376)

Quizá el caso más dramático lo fuera la destrucción del Palacio del Guanarteme, también conocida en el S.XVII como la Casa de las Maguadas, así al menos lo señala fray José de Sosa, que en 1675 conoció esta obra arquitectónica que se conservaba en buen estado, según el testimonio del historiador:

«(…) que estando en dicha villa de Galdar, en misión, fue a ver una casa canaria que hasta hoy por vía de estado se conserva, cerca de la iglesia parroquial del señor Santiago y reparando en lo pulido y labrado de sus maderos y en el ajuste de sus tablones y vigas, quedé fuera de mi casi, considerando su curiosidad y primor con tal neutralidad, que es cierto si no hallara evidencias tan matemáticas y claras, por algunos escritos muy antiguos que he leído, que en esta afortunada isla hasta su conquista, nunca hubo herramientas, y si no los viera labrar, no lo creyera. Más es constante y digno de fé y crédito, que no la hubo. Hay tradición que esta casa, siendo muy labrada de colores, era el palacio donde asistían las doncellas recogidas y como religiosas que llamaban maguadas, aunque otros la llaman la casa del rey canario». (Fray José de Sosa:208)

La Casa de las Maguadas y la Casa del Rey Canario, eran la misma construcción tal y como señala en 1675 el franciscano fray José de Sosa, o puede que fueran dos construcciones distintas como relata el cronista de la Conquista Antonio Sedeño.

No sabemos la razón, por la cual esta edificación se había conservado, en buen estado, todavía casi 400 años después de finalizada la guerra de conquista, además en la zona central del asentamiento de Galdar, donde se establecieron conquistadores y primeros colonos.

Por otra parte esta singular construcción canaria estaba próxima la iglesia de Santiago de Los Caballeros, pero no el templo actual sino uno más antiguo que tuvo que construirse tras el cese del conflicto armado. Las crónicas de la conquista refieren que la primera iglesia cristiana de Galdar, lo fue una construcción de gran tamaño, de los canarios, que se utilizó para los actos religiosos, incluidos los entierros de los heridos en el asalto de Ajodar, que fueron trasladados en condiciones penosas hasta Galdar. Allí fallecerían al no haber sobrevivido a las graves heridas sufridas. Además enterraron en aquella edificación canaria, réplicas de los muertos que habían sido enterrados en Ajodar.

Las crónicas relatan que tras la huída de Ajodar, el ejercito castellano se refugió en Galdar, para curar a los heridos y se habilitaron para ello, una serie de casas canarias, las de mayor capacidad una casa canaria de gran tamaño, que se encontraba en el asentamiento canario de Galdar, que convirtieron en la primera iglesia y nos preguntamos si esa casa canaria, pudiera ser el palacio de las Maguadas también llamada la Casa del Rey Canario.

«Y luego el gobernador Pedro de Vera y Alonso Jaimes encargaron al buen don Fernando que hiciese enterrar a los muertos y fueron sepultados el Miguel de Moxica y los demás, y los maltratados de los riscos se retrugeron con mucho trabajo a el pueblo de Galdar a los curar, y alojáronlos en unas casas grandes que al canto del lugar estaban, a la parte donde el sol se pone, y en otra casa cerca decían misa y la intitularon de la advocación del señor Santiago, donde fueron enterrados y depositado copia de aquellos maltratados. mientras allí estuvieron los nuestros detenidos por causa de los maltratados hicieron allí junto una torresilla, arrimada a una casa grande de los antiguos». (Morales Padrón, F. (1978:250)

Si es así, podría podría explicarse porque esta extraordinaria construcción no fue destruida hasta 1788, dado que todavía era considerada como la primera iglesia de Galdar, hasta que las autoridades civiles y religiosas de Galdar toman la fatídica decisión de destruir ese emblemático edificio, para construir el nuevo templo cristiano de Santiago de Los Caballeros, 400 años después de acabada la guerra de conquista de la Isla.

Hoy en dia no quedan testimonios arqueológicos, ni dibujos o planos de aquella extraordinaria construcción, solo el relato lejano de cronistas e historiadores, y las palabras tristes de Miguel de Hermosilla que se guardan en nuestras conciencias «pero para la obra de la nueva iglesia que se está fabricando, los ignorantes, faltos de gusto, y poco amantes de la antigüedad, han hecho destruir un monumento digno de conservarlo hasta lo último de los siglos».

