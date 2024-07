Música y arte en 13 metros cuadrados: la primera Musicleta de España llega a Gran Canaria

Los grandes espectáculos musicales y artísticos también pueden realizarse y disfrutarse a pequeña escala, lejos de los focos de los grandes montajes y más lejos todavía del alcance mediático. Y hay quien se atreve a embarcarse en esa aventura con un doble objetivo: mostrar el talento y acercar la cultura a los barrios y pueblos más recónditos. Bajo esa filosofía, el productor y músico Roque Cabrera impulsa en GranCanaria la Musicleta, una bicicleta eléctrica cuyo vagón desplegable se transforma en un escenario de 13 metros cuadrados que le posibilita actuar casi en cualquier sitio con una reducida logística, casi impensable para los devotos de los macroconciertos.

«La gracia de este escenario es que no busca los cinco metros de altura de un gran festival, sino que buscamos una cultura a la altura de los ojos, que esté cerca del público y que éste pueda sentir a los artistas», señala. Es la primera Musicleta de España, con origen en Austria, y ya ha arrancado en Moya, Arucas, y este fin de semana rodó por Las Palmas de Gran Canaria.

La Musicleta desplegada en Moya. / LP/DLP

El grancanario Roque Cabrera, de 35 años, se graduó en el conservatorio de música de Las Palmas de Gran Canaria y luego se graduó en oboe en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Hijo de un batería aficionado y sobrino de una mezzosoprano, hace música desde que con seis años empezó a tomar clases de piano y toca el saxo. Ha pasado por la Orquesta Filarmónica y ha trabajado en la producción de festivales tan reconocidos como el Primavera Sound. En su dilatada experiencia profesional, que también abarca la docencia musical, este grancanario conoció a Jonas skielboe y Jakob Illera, dos austriacos que en 2020 desarrollaron y lanzaron en aquel país el primer prototipo de musicleta, allí bajo la marca VeloConcerts.

«Vamos a demostrar que la cultura se puede llevar a los lugares que quizás no están tan beneficiados»

Ese proyecto le gustó tanto que el productor grancanario, a través de DelBueno producciones, gestiona la llegada de la musicleta a GranCanaria, después de haberse expandido por Austria y llegado a Londres. Una vez desplegado, este escenario rodante mide 2,83 metros de ancho por 4,57 metros de largo y aguanta 1.500 kilos, esto es una capacidad máxima de una banda de cinco personas con una batería incluida. «Hay muchos músicos que tienen la necesidad de poder desarrollar su arte de manera segura y práctica, y la Musicleta en una oportunidad», señala Roque Cabrera. El aparato funciona con baterías que tienen unas seis horas de autonomía en su potencia máxima de 3.000 vatios y unas ocho si la música es ambiental. En breve le instalará un panel solar para recargar las baterías.

Este escenario que viaja a bordo de una bicicleta tiene la ventaja, destaca el productor, de que se puede montar y desmontar en apenas 10 minutos, lo que le permite instalarlo en diferentes localizaciones en un mismo día. Arrancó hace unas semanas con pequeños conciertos en los municipios de Arucas y Moya, tiene cerrada una actuación en Tejeda, ya ha solicitado permiso a San Bartolomé de Tirajana para otra representación junto al Faro de Maspalomas y este fin de semana inició en San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, la gira ‘Conciertos en Sol Sostenible’ que lo llevará por seis barrios hasta el 29 de septiembre. «Queremos democratizar la cultural, salir de los grandes espacios culturales y que llegue a todos», apunta Cabrera, «al fin y al cabo, la Musicleta lo que hace es devolver a la calle una parte del origen de la cultura, que es que los músicos se presenten directamente a las personas, algo que se ha perdido con el paso del tiempo; la gente busca grandes festivales y llenar estadios, pero ahora hay que hacer todo lo contrario: conectar con las personas que tenemos delante». Y se plantea un objetivo: «si queremos trasladar la cultura a todos lados, vamos a demostrar que se puede llevar a lugares que quizá no están tan beneficiados por la cultura». Se marca como meta rodar por todo el Archipiélago.

Roque Cabrera con la Musicleta plegada en Moya. / LP/DLP

No solo actuará él, sino que quiere que la Musicleta sea el soporte para todos aquellos artistas que quieran llegar a la gente; y no solo intérpretes musicales, también quiere abrir el escenario rodante a otras disciplinas como el microteatro o el humor. «Quiero que la Musicleta sea una entidad que abarque toda la cultural, no solo la música, que sea un baluarte del arte», destaca. E incluso que el Festival Internacional de Música de Cámara llegue a los barrios a través de un cuarteto de cuerdas.