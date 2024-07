Rosa María Altafaj: «La relación con Vox es tóxica y funcionan a través del castigo como hables»

La noticia saltó en el pleno ordinario de julio de Ingenio. Anunció que Vox la expulsó del partido, que se queda con el acta y así pasa como no adscrita al grupo mixto ¿Qué cree que llevó a Vox a tomar esta decisión?

Que ya no me necesitaba. Me denunció al comité de garantías nacional del partido por varios motivos. Una por pedir en una moción izar la bandera en el Día de la Fiesta Nacional. Alegó que tenía que quitarla según normas internas y yo solo me ceñí a la normativa municipal. Ellos no tienen que darme el visto bueno. Me lo pidieron por capricho, porque ellos la querían izar en el Cabildo. También por comentarios en mi Facebook personal. Lo que hacen es vigilarte las redes sociales constantemente. Ver a quién das like o a quién respondes. Nos prohibieron tener redes personales. Como yo mantengo la mía, esperaban que si alguien decía algo feo, yo estuviera en contra y, si no, me castigaban. Se trata de hablar por la boca de ellos, seas mujer u hombre, eso no se lo pueden hacer a nadie. Yo tengo que ir a los actos institucionales del Ayuntamiento, como el último del colectivo LGTBI, con niños y personas, que no son pervertidos, ni ogros. Asistí como miembro de la corporación. Ese día le mandaron una foto mía en el acto a un diputado nacional y me abroncó en medio de la calle. No entendí por qué, me hizo sentir mal. En Ingenio me eligieron por Vox mil votantes, pero yo no solo represento a esos mil, sino a todos los vecinos del municipio y tengo derecho a votar en conciencia. Pero la decisión de expulsarme ya estaba tomada desde antes. Aún así, siempre he seguido las directrices, y si he tenido que votar en contra de un acto institucional, lo he hecho. Pero ahora en el municipio me respetan y tengo muy claro lo que tengo que hacer.

Les prohíben tener redes sociales personales dice.

Sí. Te lo dicen de palabra, no por escrito. Desde el momento que las tienes buscan algo para poder castigarte. Ellos funcionan a través del castigo, que no es una forma de tratar a nadie. Estudio Psicología y ahora me doy cuenta más de las cosas que ocurren.

¿Ha sufrido acoso?

Sí. Con Vox es una relación tóxica. Es un ni contigo ni sin ti. Funcionan a través del castigo. La dinámica es la misma. Quieren que trabajes pero no quieren que te visibilices. No lo entiendo, porque estás haciendo bien al partido. Han sido tres resoluciones en las que me han dicho que tengo que estar silenciada. Que trabaje si quiero, pero silenciada.

Silenciada dónde y por qué.

No puedo decir que soy de Vox en ningún sitio porque me han suspendido de la afiliación y no represento al partido. Pero todo esto sin tener una resolución oficial de ellos. Antes de esto, el partido no me sacaba en sus redes, no podía ir a radios. Me resultaba difícil que publicaran algo. Buscaban una excusa para hacerlo. Entonces pedí que me dieran esas normas por escrito, pero todo era de palabra siempre. Al final, me dijeron que no publicarían nada mío ya cuando me quejé de manera interna. Además, ni han comunicado nada de mi expulsión. Lo tuve que comunicar yo misma en el pleno.

¿Y no se percató antes, por ejemplo, cuando le prohibían hablar?

Es que si lo hacías te castigaban más. Ellos quieren a los municipios para el voto de arrastre. Que yo pusiera listas, todo el trabajo la campaña y luego ganar votos de arrastre para Cabildo y Parlamento. Los municipios no interesan. No soy yo la única en estas circunstancias. Esto es una constante en todos los municipios. Todos estamos en contacto y es entrar por el aro de lo que quieren ellos. Pero sabes que después va a ser peor. Hasta que me dije, hasta aquí llegué, basta.

¿Se repetirá su caso?

Lo mío es una decisión personal. Igual que mis compañeros me han respetado a mí, sabiendo lo que ocurría, respeto la decisión de cada uno. Eso tiene su tiempo. No es algo que sucede de dentro hacia afuera de la persona. Y sí. Esto va a continuar, por supuesto. Ya ha habido bajas en municipios. Yo no se por qué he durado tanto. Es el partido del ordeno y mando. Tengo que vivir para mí y, luego, lo que pueda dar lo doy, pero no desgastarme por el partido. Trabajo por los vecinos que me han votado y seguiré trabajando para ellos hasta que quieran. Esperaba que cambiaran y yo me di cuenta ahora. Es como si les dieras una oportunidad. Pero estamos silenciados y a expensas de lo que digan ellos. Además, si se van de las provincias, echan abajo todo el trabajo. El partido no va a remontar.

Qué la hizo entrar a Vox

Las ideas del partido son buenas, las que están en el manifiesto fundacional. Eso me llevó a estar con el partido. Las ideas son buenas y lo que yo he vivido es otra cosa, como muchos que se han ido o han echado.

Volvería a Vox?

No. No. Para nada. Tendría que cambiar lo que comenté al comité central de garantías en enero y todo viene por parte de eso. De las quejas que he puesto del partido a nivel provincial. Cuando algo se rompe y te hacen daño es imposible de ninguna de las maneras. Y lo que más me ha dolido es estar callada.

Puntos para chocar con Vox.

Me propusieron ser coordinadora del partido y no tenía problema en defender sus ideas que también son las mías pero luego te das cuenta de que hay muchas incongruencias. Con la ley LGTBI y de violencia de género, yo era capaz de decirlo sin miedo. Y en migración, han abandonado a Canarias.

