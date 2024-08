Ainhoa Martín, pregonera de las fiestas de Guía: «Es importante crear en los niños el sentimiento y arraigo comunitario»

Ainhoa Martín Luján (20-04-84, Santa María de Guía) será la encargada de dar este viernes por la noche el pistoletazo de salida a las fiestas de la Virgen de Guía con el pregón. Un acto que asume con el sentimiento y la ilusión de quien adora a su municipio. «Fue una sorpresa y ahora estoy llena de orgullo», dice.

¿Quién es Ainhoa Martín Luján y cómo se definiría?

Soy una guiense de corazón con una fe muy fuerte hacia la Virgen de Guía y un amor profundo hacia la gente de su municipio. Me definiría como una persona orgullosa de su familia y raíces que intenta siempre hacer felices a los demás y poner mi granito de arena desempeñando lo que toca, desde el lado municipal en su momento y ahora desde la docencia. Una persona normal y humilde de medianías.

¿Cuál ha sido su trayectoria?

En estudios me formé como docente porque era mi vocación, y he estado implicada en colectivos del barrio desde muy joven, y sin planearlo me propusieron formar parte de un proyecto municipal y comienzo. Llevé el área de juventud y consumo, y esa pequeña aventura se convirtió en 12 años donde fui asumiendo más áreas. Fui la primera teniente alcalde y llevé las fiestas de primera mano.

¿De qué año a qué año estuvo implicada en la gestión municipal?

Desde el año 2011 al 2023, tres legislaturas.

¿Y después?

Me incorporé a la docencia como profesora de matemáticas y formación profesional básica.

¿Fue decisión propia dejar el Ayuntamiento?

Sí, porque fueron doce años y la política municipal para mí implica estar al 200% y muchísimas horas, llevaba unas áreas que eran muy humanas y le estaba restando tiempo a la familia, que tengo que devolverle a mis padres y a mi abuelo lo que han hecho por mí y quería desarrollar esa vocación de maestra, que nunca llegué a desempeñar.

Es decir, nunca llegó a ser profesora pese a que tenía la carrera.

No, durante la primera legislatura estaba todavía estudiando y me congelé en las listas porque entendí que se había despertado en mi otra vocación, pero también soñaba con ser profesora.

¿Cómo ha sido empezar en la docencia y qué sensaciones ha tenido?

Muy positivas. Para mí estar en un aula con los alumnos, poderles ayudar no solo en su currículum académico, sino en muchas cuestiones de su desarrollo es un regalo. Tengo un alumnado con los que estoy hasta 19 horas a la semana y a algunos se les ha escapado hasta un mamá.

Hay docentes que aseguran que es difícil la profesión debido a las nuevas generaciones, que cada vez son más complicadas.

No lo veo así. Las circunstancias de la vida actual les está poniendo retos a los que nosotros no nos afrontamos en la época, va todo muy rápido pero tenemos una juventud de la que nos podemos sentir orgullosos, a pesar de que hay que poner recursos para poder afrontar carencias o necesidades que demandan los jóvenes. A veces detecto una falta de pérdida de valores y me preocupa, así como retrocesos en la tolerancia y eso si lo noto, pero a veces lo hacen sin ser conscientes por la influencia de redes sociales y tantos impactos. No creo que sean intolerantes, sino que son vicios que cogen sin querer y tenemos que ser más que docentes en ese aspecto para ayudarles en su currículum de valores.

Será la encargada de dar esta noche el pistoletazo de salida a las fiestas de La Virgen de Guía. ¿Qué significa para usted?

Es una emoción que a veces me cuesta incluso explicarlo con palabras, porque por motivos profesionales de mi padre, cuando tenía 12 años tuve que vivir unos años fuera de Guía y eso arraigó mis sentimientos hacia todo lo que implicaba mi municipio. Recuerdo llorar por estar alejada de Guía y de mi gente, y también cómo mis padres si querían sacar lo mejor de mí, la palabra mágica era 'no vas a Guía'. Para mí es especial, lo llevo en el corazón y creo que por eso lo siento de esta manera. Es un orgullo y una responsabilidad y esto es un regalo a esa niña que tuvo que estar lejos del municipio durante una temporada.

¿Cómo y cuándo se entera de que va a ser la elegida para leer el pregón?

La decisión me la comunica el alcalde, don Pedro Rodríguez, que me llama y me cita en el salón de plenos. Fue una sorpresa porque no lo imaginaba, tampoco era un sueño ni una ilusión, porque me he encontrado con personas que transmitían ese deseo pero yo nunca me lo he planteado. Ahora, sin embargo, estoy llena de orgullo y emoción por poder expresar tantos sentimientos que he sentido, y también agradecer a esas personas que han estado siempre colaborando y haciendo que Guía sea un poquito mejor.

¿En qué se ha inspirado para prepararlo?

Me he inspirado en los que para mí significa Guía. En el amor que le tengo a mi pueblo, la devoción a la Virgen y sobre todo a los guienses.

¿Qué espera de estas fiestas?

Sobre todo que se disfrute en hermandad, que es lo que significan para nosotros las fiestas, arropados y volcados con nuestra Virgen. Son fiestas especiales y de reencuentro. Esa primera quincena de agosto era cuando paseábamos y nos encontrábamos con antiguos compañeros que volvían aprovechando el periodo vacacional en el marco de las fiestas. Espero que se llenen las calles de muchos vecinos y de personas de toda la isla para disfrutar, tener esos momentos de felicidad y olvidar las penas.

¿Cómo han cambiado las fiestas desde que era niña hasta ahora?

Sí que han cambiado. Algo que es característico de Guía como los pasacalles de papahuevos o cuando era pequeña era mucho más local del municipio donde los niños que vivíamos ahí eran los que disfrutaban pero ahora sin embargo gracias a toda la labor municipal han conseguido que lo sigan incluso de otros municipios para disfrutar de los pasacalles. Han ido creciendo, se han ido haciendo más cercanas y populares y más abiertas a todos los que vivimos tanto en guía como en la comarca norte.

¿Cambiaría algo?

No. Si hablamos de las fiestas de la Virgen no cambiaria nada, sino seguir haciendo que cada año participen más vecinos y vecinas, que no se olviden y sigan acudiendo a las actividades con los niños, porque es importante crearles ese sentimiento y arraigo comunitario para seguir conociendo las tradiciones del pueblo.

¿Cree que siguen llevándose con el sentimiento cultural que en sí conlleva, o ahora es más bien promovida por la necesidad que tiene la gente de fiesta?

En líneas generales considero que se sigue manteniendo, sobre todo las más cercanas como la Fiesta de las Marías, que mantiene esa base cultural y tradicional. A veces hablamos de fiestas como una cuestión frívola y nos equivocamos. El ocio es una necesidad más del ser humano, que necesita esos momentos de distracción y fraternidad, contacto con otras personas y espacios de desconectar y renovar su fe.

Suscríbete para seguir leyendo