Los niños se van de campus a la 'jullona' en Pozo Iquierdo

Campus de verano hay muchos. Hullon es diferente. La propuesta parte de un formato de los que no estaban muy al uso. Nace en 2003 y su base logística es la asociación de vecinos de Pozo Izquierdo, el barrio costero de Santa Lucía, aunque casi en su totalidad las actividades son al aire libre. Son 30 pequeños a los que se les inculcan valores deportivos, educativos y artísticos al aire libre. Es como una jullona pero con clase.

Acoge a los niños de Pozo, a otros de la isla e incluso, a algún hijo de windsurfistas que están de vacaciones. En el menú del almuerzo no hay fritos, limpian playas o entornos emblemáticos como las salinas de Tenefé, donde aprovechan para aprender su historia. Reforestan, practican y compiten en deportes hasta olímpicos e incluso, ganan bitcoins. Talleres saludables, yoga y mil cosas más en cinco horas de lunes a viernes que culminan a diario, escrito en el planing del día en mayúsculas: Playa. Ainoa, de 11 años que repite por cuarto año consecutivo y ahora con su hermano pequeño de ocho, lo dice todo con cara de pillina y más que contenta: «Me gusta todo, pero la playa es lo mejor y hacer nuevos mejores amigos».

Los niños en la playa. / La Provincia

El cangrejo 'hullón'

Hullon es como la jullona del colegio, pero también representa al cangrejo de toda la vida que salta del mar a las rocas. Camina lento primero como oteando, hasta que de repente inicia una extraña carrera spring de lado para cuidar o ver su territorio. El divertido ritual del cangrejo hullón se ve en todas las playas rocosas canarias, y en este caso, en las de Pozo Izquierdo en el Sureste grancanario, y que algo inspiró el espíritu del cangrejo al proyecto Hullon.

Foto de grupo de niños del campus Hullon. / La Provincia

Fue el nombre elegido por el gerente de la sociedad, Carlos Guerra López, que ideó y dio forma desde el año 2003 con el logo y lema del cangrejo. «Donde hay callaos hay hullones», dice Guerra. Desde entonces ha proseguido ininterrumpidamente con estas actividades infantiles. No los frenó la pandemia del Covid.

Al aire libre

La propuesta se pone en práctica durante el año en colegios de toda la isla y en verano, en el rincón mundialista de windsurf de Pozo Izquierdo. Guerra es del barrio y conoce costumbres señeras y trata de inculcar en cada actividad del campus los valores de base de los que parte Hullon: deportivos, educativos y artísticos. Ah y todo al aire libre.

Paseo en bici por la avenida de Pozo de los pequeños del campus. / La Provincia

Incluye talleres de cocina saludable «para preparar luego al día siguiente el desayuno a sus padres». También añade que «otras han sido hacer pinchito con frutas, o un postre, todo en frío porque no usamos cocinas», indicó el gerente que incluye a su hija Julia entre los 30 que participan.

El campus cuenta en esta ocasión con sus monitores, Samuel, Yurena, Abdennur, Desi, Yamiley y Anais y otros dos que libraron ayer. «Depende del tipo de actividad, como las acuáticas, hay que tener mayor vigilancia. Ahora con 30 pequeños tenemos cinco monitores experimentados», dijo.

Campus de verano para niños en Pozo Izquierdo / La Provincia

Yoga, limpiar Tenefé y cuidar animales

También en el planing del día figuran talleres temáticos, como yoga para niños, lectura, o talleres y charlas como para una educación saludable o cómo cuidar in situ la colonia felina del barrio. Eso les lleva a aprender el respeto a los animales y en particular a las mascotas. Son las favoritas de Julia Guerra, en 2º de Primaria a la que le encanta también la gimnasia rítmica aunque durante el año aprende danza clásica.

En el taller de yoga. / La Provincia

El espacio de la asociación Hullon de Pozo Izquierdo, en la misma plaza del barrio, es cedido por un pequeño importe económico por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Cumple con todos los requisitos para que los niños de 4 a 12 años disfruten y expandan sus ansias de vida. Mantienen en distintos espacios determinados por edades o juegos.

El salón principal de bailes o futbolín, con contenedores de reciclaje y al fondo, los más chiquitillos, donde dos de las monitoras los atienden o leyendo cuentos. Se asomó de repente el pequeño Frank de la mano de su madre, casi avergonzado, entraba en la sala, aun sin lucir la camiseta amarilla canario con la palabra Hullon y el cangrejo emblema del campus.

Julia, a la izquierda, y Ainoa, a la derecha. / La Provincia

Su madre, Ina, es austríaca, recién llegada para pasar con sus acompañantes sus vacaciones en Pozo Izquierdo. Son windsurfistas, se enteraron del campus y llevó al pequeño para que se interrelacione mientras ellos practican deporte. «Suelen venir muchas familias en verano con niños», explica Guerra, que avanzó que aún hay plazas libres. Son de pago, pero con tarifas económicas con desayuno y almuerzo.

Mientras, Ainoa, que empató con su equipo al juego de la búsqueda de bitcoins, no veía la hora de salir «A mi me gusta todo, todo del campus, pero lo más la playa, me encanta, y hacer nuevos mejores amigos, afirmó sonriendo».