Una Rama al fotógrafo Paco Luis Mateo

Agaete, su paisaje, su gente (mi gente) y la historia generada desde los tiempos prehispánicos hasta los más de cinco siglos transcurridos a partir de su fundación por los castellanos en el año 1481, han sido para mí una fuente inagotable de investigación, información e inspiración, a partir del momento en el que tomé la decisión de escribirle hace ya veintinueve años. Unas veces he rememorado las noticias que para un pueblo pequeño, como lo es el mío, tuvieron relevancia desde el punto de vista cultural y de promoción económica como lo fueron la creación de la Banda de Música de Agaete en el año 1871, la presencia del café de Agaete en la Exposición Universal de Filadelfia en 1876 y en la Exposición de Cádiz en 1879, la donación del reloj de la Iglesia Matriz de la Concepción por parte del agaetense don Francisco Bethencourt de Armas en el año 1907 y, en otras ocasiones, el júbilo que supuso para Agaete los avances en materia de transporte y comunicaciones, destacando aquella tarde del 3 de agosto del año 1887 cuando siendo ministro de la Gobernación, Fernando León y Castillo, descendió del coche que lo transportaba delante de la Plaza de la Constitución para inaugurar la carretera que unía Agaete con Las Palmas capital y que llegaba hasta el Puerto de las Nieves, en el que se construía el denominado actualmente Muelle Viejo inaugurado en 1889, o la instalación del telégrafo en 1898, sólo por citar algunos ejemplos.

En estos veintinueve años, también le he dedicado tiempo a las crisis económicas que afectaron a la Villa Marinera a lo largo de su historia y que unidas a las plagas y a las epidemias generaron hambrunas y bolsas de paro y pobreza, que forzaron los movimientos migratorios que llevaron a nuestra gente a países como Cuba, Argentina, Venezuela, al Sahara cuando era territorio español, a Las Palmas de Gran Canaria y al Sur de Gran Canaria, entre otros lugares.

Fruto de aquella mixtura de experiencias y vivencias, unas allende los mares y otras en la propia isla, ya fuera al soco del ajetreo urbano o en la apacible vida rural en la que vivía inmersa la población que permaneció en Agaete, se fue entretejiendo la idiosincrasia que siempre nos distinguió a los y las agaetenses hasta no hace muchos años, cuando la globalización aún no habitaba entre nosotros, siendo éste y no otro el centro de atención de mis indagaciones en estos años de andadura literaria, al considerar que la mayor riqueza de un pueblo es su gente, destacando aquellos momentos privilegiados que suponían los retornos y los encuentros familiares y de amistades por las Fiestas en honor a Nuestra Señora de las Nieves con su Rama.

No hace demasiados años era fácil reconocer e identificar a la gente de Agaete por el acento al hablar, por la defensa a ultranza de las fortalezas de la Villa Marinera (ora pasión, ora romanticismo), por ser un pueblo inspirador y cuna de artistas, capaz de iniciar una fiesta a poco que suene el ¡buuum! o el ¡pum! de un volador y alguien que entone alguna de las melodías tradicionales de La Rama, pero también un pueblo trabajador con vocación agrícola y marinera, adobado todo ello con el tono jocoso y burletero que nos caracteriza.

Una Rama al fotógrafo Paco Luis Mateo

Siempre tuvo Agaete la suerte de ser un pueblo querido ( aún continúa siéndolo), acariciado unas veces por la brisa fresca del mar que rezuma en los versos de poetas inspirados en su paisaje, costumbres y tradiciones como lo fueron Cairasco de Figueroa, Tomás Morales, Saulo Torón, Alonso Quesada, Francisco de Armas, Sebastián Monzón, o el recién fallecido Chano Sosa. Acariciado otras veces por la paleta polícroma de pintores como Pepe Dámaso (el pintor de Agaete), por cuya obra transita la esencia profunda del alma agaetense, realzada por el lirismo de las voces del bajo cantante Chano Gonzalo y de la mezzosoprano Lucy Cabrera. Esculpido por la gubia y el cincel del escultor José de Armas Medina y modelado con la sensibilidad que caracteriza a Sendi Martín García, gracias a la cual tenemos a buen recaudo los particulares papagüevos de Agaete, patrimonio inmaterial de nuestra amada Villa. Llevado en volandas por la versatilidad y entrega del bailarín clásico Lorenzo Godoy, captado por el arte efímero y el diseño online de jóvenes artistas como Aarón Martín y Texiades Santana respectivamente, y recreado por el objetivo de las cámaras fotográficas de Francisco Rojas Fariña, Francisco Rivero y Francisco Luis Mateo, conocido este último en el vecino barrio de San Isidro (su barrio), en el municipio de Gáldar, como Paco Luis “el fotógrafo”, a quien le dedico en esta ocasión un más que merecido reconocimiento después de tantos años de ejercer su profesión de reportero gráfico, ilustrando con sus fotos las noticias relacionadas con Agaete, publicadas en los periódicos Diario de Las Palmas y LA PROVINCIA.

Somos de la misma generación y al escuchar a Paco Luis contar sus andanzas en el San Isidro de su infancia me retrotrae al Agaete de la mía; me cuenta y lo recuerdo de cuando siendo monaguillo repicó las campanas, sustrajo hostias no consagradas “que sabían a galletillas”, bebió vino del que guardaba el cura para consagrar en las misas y además tomó clases de solfeo y aprendió a tocar el órgano de la iglesia con la profesora doña Dolores Molina, hermana de don José, el señor cura párroco del barrio en aquel tiempo.

Un día del año 1963, el destino puso en manos de Paco Luis la primera cámara fotográfica que aún conserva como oro en paño, al ser un regalo de su tío Felipe (fotógrafo de profesión), que había regresado de Brasil y que fue, según cuenta “ el que me contagió la jiribilla por la fotografía, cambiando de por vida mi profesión hasta tal punto, que me mantuvo ligado a los medios de comunicación durante cincuenta y cinco años ¡ Toda una vida!”. Ahora aquel adolescente tenía ante sí el instrumento perfecto (la cámara fotográfica) para salvar la timidez propia de la edad y mejorar las relaciones con el piberío de su generación y con las generaciones que le precedieron según fueron pasando los años, porque cuando no fue un bautizo, fue una primera comunión, una boda, el carnet de identidad y las impagables fotos de la banda de indocumentados de sus amigos que como él, habían convertido los pozos de las fincas de los alrededores de San Isidro en piscinas y aquello había que inmortalizarlo. En definitiva, que Francisco Luis Mateo, con su cámara fotográfica en ristre y sin pretenderlo, se había convertido en el rey del mambo y en su barrio no había casa en la que no hubiera una foto realizada por él, hasta que ocurrió el milagro inesperado por nuestro homenajeado que aspiraba a dar el salto profesional a la prensa de entonces, logrando que el Diario de Las Palmas publicara su primera fotografía en el año 1966.

Corría el año 1968 y La Rama de Agaete ya gozaba de fama en toda Gran Canaria para asombro del gentío presente y de quienes no pudiendo estarlo no daban crédito a la presencia de “Mas de veinticinco mil personas, en la Fiesta de la Rama, en Agaete”, que así anunciaban los titulares de la prensa, la misma que se hacía eco de la falta de luz eléctrica, que era el motivo principal por el que se bailaba la retreta con hachones y bengalas encendidas, para que la banda de música pudiera tocar y avanzara la comitiva, porque a pesar de estar adjudicado el proyecto de electrificación total del municipio a la Unión Eléctrica Canaria (UNELCO), por valor de 11.500.000 millones de las antiguas pesetas, tal y como estaba planteado, el casco urbano de Agaete continuaría sin luz durante algunos años más, como así fue.

Una Rama al fotógrafo Paco Luis Mateo

Pero Agaete no sólo carecía de luz en todo el municipio sino que además, como antes lo hizo con el alcantarillado que no se generalizó en todos los núcleos de población hasta el año 1971, también luchaba por una carretera por la costa que acortara la distancia con Las Palmas capital, de cuyo trayecto tedioso de dos horas como mínimo no se libraba nadie, razón por la que aprovechando la visita que hizo el ministro Silva Muñoz en febrero de 1968 y a pesar de los tiempos que corrían, la Villa Marinera lo recibió con grandes pancartas que decían: “Agaete hace la tercera petición de carretera por la costa” y “Agaete: Fe y esperanza en vos. Tened vos justicia y caridad con Agaete”, de cuyo lenguaje se desprende (sobre todo el de la segunda pancarta), que el recibimiento estaba amañado ante el cabreo colectivo que con todas las de la ley y la razón tenía la población.

El Noroeste de Gran Canaria exigía entonces una carretera que llegara hasta La Aldea de San Nicolás, cuyo primer tramo Las Palmas de Gran Canaria – Bañaderos, por el Rincón, a pesar de estar aprobada su ejecución desde el 19 de mayo de 1937, no fue acabado hasta el año 1971 a falta de solucionar la estrechez del enlace para su conexión con el barrio capitalino de Guanarteme. Y si el primer tramo de carretera tardó treinta y cuatro años en ejecutarse, el resto del proyecto para salvar la tortuosa Cuesta de Silva hasta llegar al último tramo Agaete- La Aldea de San Nicolás, en el que se trabaja actualmente, lleva en ejecución nada más y nada menos que ochenta y siete años desde aquel proyecto primigenio ¡y los que aún quedan hasta verla definitivamente acabada!...

Hacía ya años que Paco Luis, a la sazón un joven fotógrafo, había pisado las carpinterías de su barrio, las que junto con los talleres de mecánica, la construcción y la agricultura eran las opciones más parecidas a una formación profesional no reglada y el destino para quienes una vez acabada la enseñanza primaria no tenían expectativas de continuar la enseñanza secundaria. Fue de esta manera como varias generaciones aprendieron los oficios propios de aquella época, “en la que si el maestro carpintero veía que se te daba bien, pasabas de lijar a tallar muebles por dos o tres pesetas semanales”, según cuenta Paco Luis, a sabiendas de que cada vez y con más pasión, el gusanillo por la fotografía había anidado en su mente siendo consciente de que más antes que después, sería un profesional de la fotografía como así fue, alternando su afianzamiento en paralelo con la experiencia que en esta ocasión le vincularía con la agricultura y el empaquetado de tomates entre los años 1963 y 1985 en la empresa Bonny, un empleo que le permitió recorrer y conocer toda la extensión agrícola tomatera que entonces abarcaba desde Gáldar hasta el Valle de Agaete.

En nuestras conversaciones recordamos aquellos grandes almacenes de empaquetado de tomates conocidos como la Casa C.I.E.L., que estaban a la entrada de San Isidro según venías desde Agaete en dirección a Las Palmas de Gran Canaria, delante de cuyo edificio hacían la consiguiente parada los coches de hora (los amarillo), de la empresa A.I.C.A.S.A., recordando que tanto en aquellos almacenes como en los de Agaete y por aquello de que a mal tiempo buena cara, las mujeres, que eran mayoría, aligeraban el trabajo cantando coplas mientras empaquetaban sumidas muchas de ellas en sus cavilaciones, porque el trabajo de empaquetado era propio de mujeres mientras que el acabado final clavando las tapas de los ceretos y cargando en los camiones correspondía a los hombres.

Fue en aquellos almacenes en los que, observando su predisposición y sagacidad en el trabajo, lo repescaron para acompañar al encargado de pagar los sueldos semanales al personal, al que acompañaba primero a las oficinas del apoderado de la empresa a recoger los recordados cheques o talonarios, para luego ir a cobrarlos al banco en el casco urbano de Gáldar y desde allí “con un maletín cargado con ocho millones de las antiguas pesetas, a pagar los viernes en los almacenes y los martes al pie del cultivo, una actividad que en aquellos años la gente conocida que lo sabía, no sólo no se nos acercaba cuando nos veían con el maletín, sino que antes bien se alejaban, a sabiendas de lo que contenía”.

Con aquella encomienda, Paco Luis Mateo recorrió durante años la zona de Botija en Gáldar y los topónimos agaetenses relacionados con el cultivo del tomate como fueron Abisinia, Las Moriscas y el Turmán hasta llegar al Valle de Agaete, lugares en los que la gente esperaba como agua de mayo el final de la zafra para cobrar el dinero con el que comprar los lujos, referidos a la ropa, zapatos y complementos para estrenar en los días de las Fiestas de las Nieves, cuyas crónicas periodísticas tanto la del 4 de agosto con el titular “Ayer fue la Rama y el incansable bailar de los de la Villa”, que entonces se nos distinguía por la forma de bailarla aprendida de nuestros mayores, como la del día 5 “La Marina y la Isla entera rindió honores a la Virgen de las Nieves”, corrieron a cargo de Mateo, que era la firma de Paco Luis.

A pesar de los años de aletargamiento en los que vivió Agaete con carencias estructurales como la sinuosa carretera y la falta de alumbrado eléctrico, a lo que había que sumar la dependencia telefónica de la central de Gáldar para telefonear a Las Palmas capital, algo impensable para un municipio que apostaba decididamente por el turismo al final de la década de los años sesenta y principio de los setenta del siglo pasado, la gente no se achicó sino que, antes bien, comenzó a participar en cuantas iniciativas públicas se ofertaban tanto por parte del Ayuntamiento como por la delegación local del Centro de Iniciativas y Turismo, como fueron aquellos concursos de embellecimiento del municipio en el que se premiaba la conservación, limpieza y adornos exteriores de las viviendas, los patios de flores y jardines particulares que dieran al exterior así como a las viviendas de condición modesta que presentaran mejores condiciones de albeo y limpieza exterior; por faltar sólo faltó el premio a la casa que diera más olor a gasoil que era entonces el mejor y más barato abrillantador y conservador para los muebles y fumigador contra las polillas. La idea de este concurso fue, por una parte, la antesala de la redacción y aprobación de la ordenanza municipal que rige hasta el día de hoy, cuyo cumplimiento exige que los frontis y los laterales de las casas se pinten de color blanco y, por la otra, la inspiración del eslogan “Agaete, gracia blanca de la costa negra”.

Aquella preocupación que dominaba Agaete en momentos económicamente difíciles, cuya ¿única solución? pasaba por engancharnos al tren de la modernidad que representaba el turismo, se vivió de manera diferente según los intereses de cada cual, primando la visión romántica sobre la especulativa por razones tan obvias como la de no poder competir a Dios gracias, con la oferta imparable del Sur de la isla, apostando intuitivamente por la calidad y la sostenibilidad traducida en aquellos años en la conservación del paisaje, el tipismo y las tradiciones por las que abogaba don José de Armas Medina, delegado del C.I.T. para el noroeste de Gran Canaria, en una entrevista realizada por don Isidro García Álamo, hijo del pueblo y corresponsal de La Provincia, apostilladas a la par por otro hijo del pueblo como lo es don Cristóbal García del Rosario, quien siendo profesor de Historia, indagaba sobre el devenir de La Rama y sus cinco siglos de historia, partiendo de la Historia de la Conquista de la Gran Canaria, de Pedro Gómez Escudero, fechada en el año 1484, en la que cuenta las ceremonias aborígenes celebradas en los riscos de Tirma y Tirajana, en la que las sacerdotisas aborígenes conocidas como harimaguadas, portando ramas y palmas con gánigos de leche para regar el camino, descendían hasta la orilla del mar hostigando el agua con las ramas mientras invocaban la lluvia.

Mientras tanto Paco Luis Mateo, con el andar ligero que le caracterizaba, se apostaba con su cámara en el lugar exacto para lograr las mejores instantáneas de la Bajada de La Rama de Agaete, por la calle Guayarmina el día 4 de agosto, y el encuentro de San José con la Virgen de las Nieves en la vuelta de las Candelarias el día 5, y con la misma salir pitando en su moto para su estudio en San Isidro donde revelaba el carrete y lo enviaba a Las Palmas capital con el primer chófer o cobrador de los coches de hora, para que el personal del Diario de las Palmas lo recogiera en la terminal de A.I.C.A.S.A., que entonces estaba en la calle Bravo Murillo, porque al ser el periódico de la tarde, ese mismo día daba en primicia lo ocurrido en Agaete.

En el recuerdo, la conmovida exclamación del poeta Chano Sosa al ver aproximarse La Rama: “Vedlos…Ya están ahí, que llegan de Tamadaba, llevando sobre sus hombros la pesada, hoy liviana, carga de ramas. Milagro extraño, que en virtud de promesas y de amor, vuelve suave su peso y alegre el sudor. Escuchad…Es el fuerte silbato de las caracolas. Y, ahora, cuando el pueblo se une al jolgorio. Repartida entre todos la rama, la verde comitiva recorrerá las calles, bailando una danza primitiva y extraña…”