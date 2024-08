Ivonne Hernández: «Los nuevos profesionales salen sin aprender bien por falta de recursos»

Pertenece a una generación de profesionales de la hostelería en la que comenzaban desde abajo, aprendiendo sin mirar el reloj para dar lo mejor de si. Pastelera de profesión, es la actual presidenta de la Asociación Jilorio, una entidad que aglutina diferentes ramas del sector y que tiene como objetivo asesorar y mejorar un campo que necesita pasión y también incrementos económicas para ser más atractivo.

Usted es la presidenta de la Asociación Jilorio, que aglutina a profesionales de la cocina, la pastelería y la panadería. ¿Cuál es el objetivo de esta entidad?

Pues el objetivo de esta asociación, fundada sin ánimo de lucro, es reforzar a la gente cuando sale de estudiar esas profesiones en todo aquello que no han podido dar o profundizar durante su formación. Yo soy docente y, además, estudiante. Por eso, he comprobado por qué la gente sale sin aprender y es por falta de recursos. No hay materiales para trabajar ni materia prima. Contrariamente a lo que se pueda pensar, no es que no tengan ganas, es que no hay medios para que se puedan formar adecuadamente. Queremos ayudar a todas esas personas que entren en estas profesiones, pero necesitamos que nos cedan un local para ofrecer cursos. De momento, nos acercamos a aquellas empresas o lugares que solicitan nuestros servicios, además de colaborar con ayuntamientos o entidades que nos piden que preparemos comidas para algunos actos. Por ejemplo, la paella de las últimas fiestas del Tablero, que la hicimos nosotros.

¿Cuántos profesionales componen en la actualidad su asociación?

Pues actualmente somos unos veinte, la mayoría cocineros y cocineras, y más de treinta estudiantes. Hay que reconocer que llevamos poco tiempo. Comenzamos el año pasado y es este cuando la asociación ya tiene toda la documentación en regla.

¿Y con qué medios cuenta?

Pues con lo que pongamos nosotros. Date cuenta que la asociación no tiene dinero ni recibe subvenciones. Es cierto que cuando hacemos eventos no tenemos gastos porque pedimos que nos pongan toda la materia prima y, además, no cobramos nada. Entre todos vamos colaborando. Pagas una cuota de 50 euros al año para hacerse socios y a partir del segundo año son 30 euros, pero por lo menos la gente está con nosotros y tiene muchas ganas de trabajar y hacer cosas.

Me comenta que tiene gente joven en la asociación. ¿Qué aporta esa nueva generación de profesionales del sector?

Pues mira, los que están en Jilorio son personas que aman la profesión y que aportan buena actitud, ganas de aprender y de emprender, que es muy importante, y sobre todo colaboración. Les da igual estar trabajando ocho o diez horas para después ir a un evento o hacer obras sociales para demostrar lo que saben. Es muy bonito hablar con ellos por lo que te cuentan sobre los retos personales que tienen en sus profesiones.

¿Hay mucha diferencia respecto a personas más veteranas en la profesión?

Bueno, hay cosas que les diferencian. Por ejemplo, nosotros los más antiguos tenemos mucho más aguante a la hora de trabajar que la nueva generación. La gente nueva, los que aman su profesión y vienen con humildad, van bien, pasito a pasito. Creo que es una profesión que hay que ir despacio. También hay algunos de los nuevos profesionales que piensan que están en MasterChef, que según empiezan quieren inventar recetas y hacer rectificaciones. Creo que los programas sobre cocina están haciendo mucho daño a los nuevos profesionales.

¿Cómo está el sector de la hostelería?

La hotelería sigue estando muy mal pagada, y quizás eso sea uno de los motivos que hace que no haya profesionales, y los que lo son de verdad se van porque en otros países europeos les pagan el doble, y con alojamiento y comida, o sea el dinero del sueldo les queda limpio. Canarias es una de las regiones donde menos se cobra en la hostelería, cuando el turismo es una industria muy importante para nuestra economía. Tampoco veo justo que una persona que se haya estudiado y formado fuera cobre lo mismo que una que coge los cuchillos por primera vez porque, como no hay profesionales, entra a trabajar cualquiera y eso redunda en la calidad del servicio y del producto final que se ofrece a la clientela. Creo que esas cosas hay que regularlas. También tiene que haber mejores sueldos para que a los jóvenes les resulten atractivas estas profesiones que demandan personal. También confieso que yo me considero una afortunada por las condiciones laborales que tengo.

¿Aconseja a los nuevos profesionales salir fuera a formarse?

Sí. Cuanto más conozcas, más vas a aprender y más vas a saber para luego enfrentarte con buenas herramientas al mercado laboral. Conocer otros sitios y culturas diferentes te hacen crecer como persona y como profesional.

Participó usted en la celebración del día de Santa Marta con un mojo de albaricoque que sorprendió al público.

Sí, nos invitaron a participar y nos pidieron que creásemos algo para la ocasión, y decidimos trabajar con esa fruta, que se da mucho en el municipio. Creamos el mojo de albaricoque y fue un exitazo, por lo que nos dijo la gente. Además conté con la ayuda de una compañera, Sabrina Pulido, del Radisson Blu Resort, que es una gran chef de aquí que se formó entre Canarias y Reino Unido.

