La memoria del camino viejo de San Lorenzo

El viejo camino de tierra que unía los núcleos de Tamaraceite y San Lorenzo volvió a recuperar la vida y rememorar por un momento su pasado agrícola y ganadero. Los bueyes que tiraban de las seis carretas y los cientos de romeros y romeras ataviadas con trajes típicos y portando enyesques generosos para afrontar los algo más de dos kilómetros de recorrido volvieron a levantar el polvo de memoria de antiguas generaciones que hacían el mismo recorrido, pero por necesidad.

Cuatro asociaciones folclóricas fueron las encargadas de poner la banda sonora con el repertorio más parrandero a esta trigésima segunda romería, que por segunda vez consecutiva volvía a elegir el camino de tierra en lugar de la carretera, devolviendo así al evento una imagen más rural de las romerías de antaño por caminos que antes compartían personas y animales, desde el alba hasta la madrugada.

«Fue un acierto hacer el recorrido de la romería por este camino viejo. Lo hicimos por primera vez el año pasado y la gente se quedó encantada, por eso decidimos repetir este año», explicó José García, presidente de la comisión de fiestas, quien también destacó la imagen que ofrecía la comitiva por su vistosidad por el barranco.

‘Angelito’ recuerda cuando los estanques de la zona rebosaban de agua y todo era un vergel

En la memoria de Ángel Martín Angelito, presidente de la Asociación Folclórica Harimaguada y de la Asociación de Vecinos Santo Ángel, de San José del Álamo, está este mismo camino, «donde el agua rebosaba los estanques, y era una gran finca de plataneras, además de plantaciones de papas, millo y un chorro de animales. ¡Había hasta camellos! que pasaban por este sitio!, pero San Lorenzo ya no se conoce cómo está ahora». Sus 85 años avalan sus palabras.

Rebaño de ovejas

Francisco Ramírez, que guía al rebaño de ovejas que va al frente de la comitiva relajienta, también recuerda esos tiempos en los que «el que no tenía una cabra, un cochino y tres gallinas no era un cristiano». Aunque viene con sus animales de un punto que comparten los municipios de Ingenio y Agüimes, conoce bien toda la zona, por su labor de pastoreo, y recuerda que toda esta zona era un vergel. También defiende que una romería sin animales no es una romería, porque no se vive la tradición, y sobre todo para los niños y niñas que vienen y los ven de cerca porque les llama la atención.

La romería arrancó desde el puente, cerca de la Casa Pico, con ganas de fiesta. Los grupos Harimaguada, Granero y Jarana, de San José del Álamo; Amor Canario, de Vecindario; y Flor Canaria del Atlántico, de La Feria, animaron todo el trayecto sin desfallecer en ningún momento.

Romeros y romeras animan el paso por el antiguo camino de San Lorenzo. / ANDRÉS CRUZ

Por el camino, que tardaron algo más de hora y media en recorrer, salían al paso viejos muros y gavias, y las Charcas de San Lorenzo, que conocieron otra época de abundantes aguas.

Isabel y Andrea son de San Lorenzo, e invitaron a vivir el ambiente de la romería a su amiga Elena, de San Mateo. Isabel destacó que viene todos los años, como antes lo hiciera su padre. «Nos gusta porque es pequeña, entrañable, la mayoría que participa es la gente del pueblo. Es como las romerías de antes, de las verdaderas. La gente viene bien vestida con sus trajes canarios y no es tan comercial ni tan loca como otras».

El papagüevo de Anita

Entre la nueva generación de romeras también desfila Julia, de tres años, dato que reafirma con los tres deditos de su mano derecha. Dice con honra que es de San Lorenzo, y que lo más que le gusta de las fiestas son las vacas. También anunció que será una de las estrellas de la escala en hi-fi que se celebrará mañana lunes en la plaza. Y por la seguridad con la que se presenta seguro que lleva su espectáculo bien ensayado.

Julia, la pequeña romera de tres años, sigue los pasos de su abuela Anita. / ANDRÉS CRUZ

Junto a la chiquilla, su abuela, orgullosa de que su nieta siga la tradición de participar en estas fiestas. Y no es para menos, porque Ana Jesús Jiménez, Anita, estuvo al frente de estas fiestas durante 14 años. Su labor y entrega por su dedicación a su pueblo, este año estrena papagüevo con su cara. «Tener un papagüevo en las fiestas de tu pueblo es la ilusión más grande que se pueda tener. Los regalos más grandes de mi vida han sido mi hija Ciara, mi nieta Julia y ahora el papagüevo, que me dejaron guapísima (se reía). Anita ahora siempre presente con su rostro en las fiestas de San Lorenzo.

También hubo romeros y romeras que prefieren unirse al jolgorio a lo largo del camino cuando va entrando la fresca, aunque en el barranco poca fresca había después de un día de sol y las mismas nubes en el cielo que agua tenían las charcas. Pero una vez metidos en el ambiente tocaba comer, beber, cantar y disfrutar de las amistades, además de las que acompañaban desde el inicio las que se hicieron por el camino. Algunas de las personas que participaron este año por primera vez afirmaron que el trayecto se les recordaba a las imágenes de la romería del Rocío.

Pan con matalauva y chorizo de Teror

Sobre la carreta de la Asociación Vecinal Tasate, que aglutina a Tamaraceite, San Lorenzo y Tenoya, está Teresa Diepa. Ella va apoyando al equipo de hombres y mujeres que ofrecen a su paso pan de La Milagrosa, hecho con matalauva y con una capa de chorizo de Teror, un enyesque rápido al que nadie le dice que no. Para la ocasión prepararon casi un centenar de huevos duros, diez kilos de papas arrugadas. Eso solo para el camino. Para el final del camino el menú se amplió con tortillas, pata de cochino asada y croquetas, entre otros manjares que sirvieron de recompensa.

El repique de campanas anunció la llegada de las carretas, romeros y romeras. Los feligreses sacaron a la figura de San Lorenzo a las puertas de la iglesia para recibirlos. La aparición del santo levantó los aplausos del público que también esperaba con ganas el momento. Tras ofrecer al santo canciones y bailes tradicionales, una cadena humana comenzó a descargar los alimentos de la ofrenda, que fueron recogidos días antes para por las diferentes asociaciones que participaron. Aceite, grano, galletas, además de verduras y frutas, con manillas de plátanos enteras, fueron haciendo poco a poco una montaña de comida que mostraba de forma clara el espíritu solidario que siempre ha vivido en el sentir de la gente de San Lorenzo. Todos los alimentos fueron donados a Cáritas parroquial.

Mientras se celebraba la ofrenda ya había personas sentadas en las sillas de la plaza dispuestas a seguir disfrutando de la noche y las tradiciones con la Noche Canaria. Todavía quedaban huevos duros y pan con chorizo de Teror para aguantar la madrugada.

Suscríbete para seguir leyendo